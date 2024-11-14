Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
0 - 2 0 2
АвстрияЗавершен
Армения
0 - 1 0 1
Фарерские островаЗавершен
Греция
0 - 3 0 3
Англия2 тайм
Северная Македония
1 - 0 1 0
Латвия2 тайм
Ирландия
1 - 0 1 0
Финляндия2 тайм
Словения
1 - 4 1 4
Норвегия2 тайм
Бельгия
0 - 1 0 1
Италия2 тайм
Франция
0 - 0 0 0
Израиль2 тайм

Италия - Франция. 17 ноября 2024 22:45

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 Лига наций УЕФА

Лига А. Группа 2. 6 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Сборная Италии Сборная Франции Лига Наций

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?