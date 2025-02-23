Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
4 - 3 4 3
Ноттингем ФорестЗавершен
Манчестер Сити
0 - 2 0 2
Ливерпуль2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
7 - 1 7 1
ВальядолидЗавершен
Реал Мадрид
2 - 0 2 0
ЖиронаЗавершен
Хетафе
0 - 1 0 1
Бетис1 тайм
Реал Сосьедад
23:00
ЛеганесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
2 - 1 2 1
НаполиЗавершен
Верона
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Эмполи
0 - 3 0 3
Аталанта1 тайм
Кальяри
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 2 2 2
ХайденхаймЗавершен
Бавария
1 - 0 1 0
Айнтрахт1 тайм
Хоффенхайм
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
3 - 1 3 1
ЛансЗавершен
Ницца
2 - 0 2 0
Монпелье2 тайм
Гавр
1 - 3 1 3
Тулуза1 тайм
Страсбург
0 - 0 0 0
Брест2 тайм
Лион
22:45
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Штутгарт - Бавария. 28 февраля 2025 22:30

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 Чемпионат Германии

24 тур
   
        

        
        
        	

	




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Штутгарт Бавария Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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