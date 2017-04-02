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Мирча Луческу: мне все понравилось - и стадион, и атмосфера, и поле
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о гостевом матче 21-го тура РФПЛ против "Рубина" (2:0), газоне, атмосфере на стадионе, удовлетворении от победы и игры команды.
— Как вам газон? Есть ли нарекания?
— Лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке. Все понравилось — и стадион, и атмосфера, и поле. Думаю, к Кубку конфедераций газон будет еще лучше, когда появится солнце. Довольны результатом, заслужили его безоговорочно — контролировали мяч на протяжении всей игры. "Рубин" — очень хорошая команда. Доволен тремя очками и игрой, которую мы продемонстрировали.
— Удивил ли вас "Рубин"?
— Честно говоря, ожидал, что больше атакующего футбола покажет "Рубин". В первой половине матча они сели к своим воротам и хорошо, что мы нашли моменты и забили два гола. Во втором тайме они уже пытались играть более позиционно.
ФК "Зенит"
— Как вам газон? Есть ли нарекания?
— Лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке. Все понравилось — и стадион, и атмосфера, и поле. Думаю, к Кубку конфедераций газон будет еще лучше, когда появится солнце. Довольны результатом, заслужили его безоговорочно — контролировали мяч на протяжении всей игры. "Рубин" — очень хорошая команда. Доволен тремя очками и игрой, которую мы продемонстрировали.
— Удивил ли вас "Рубин"?
— Честно говоря, ожидал, что больше атакующего футбола покажет "Рубин". В первой половине матча они сели к своим воротам и хорошо, что мы нашли моменты и забили два гола. Во втором тайме они уже пытались играть более позиционно.
ФК "Зенит"
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