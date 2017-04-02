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Мирча Луческу: мне все понравилось - и стадион, и атмосфера, и поле

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о гостевом матче 21-го тура РФПЛ против "Рубина" (2:0), газоне, атмосфере на стадионе, удовлетворении от победы и игры команды.

— Как вам газон? Есть ли нарекания?

— Лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке. Все понравилось — и стадион, и атмосфера, и поле. Думаю, к Кубку конфедераций газон будет еще лучше, когда появится солнце. Довольны результатом, заслужили его безоговорочно — контролировали мяч на протяжении всей игры. "Рубин" — очень хорошая команда. Доволен тремя очками и игрой, которую мы продемонстрировали.

— Удивил ли вас "Рубин"?

— Честно говоря, ожидал, что больше атакующего футбола покажет "Рубин". В первой половине матча они сели к своим воротам и хорошо, что мы нашли моменты и забили два гола. Во втором тайме они уже пытались играть более позиционно.

ФК "Зенит"
Теги: Луческу Зенит Рубин
Сегодня, 16:29
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9
(3)
№9 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 17:01) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Утимойхороший а как же судьи. . ???? Готовь цыганскиу задницу на Спартак Арену! Драть вас будем !
Регистрация: 23.01.2012
№8 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 16:59) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Dlink
еще бы цыгану не понравилось все для Зенита сделали и судей и соперника

Чем тебе судья не понравился? Придраться даже не к чему.
Ну, как говорится, вшивый все о бани.


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:53) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Слава тебе, Господи! Цыган доволен


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:53) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
пеналей то не дал

дык и не понабилось...с игры два забили stuck_out_tongue_winking_eye


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:48) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
кстати да...к судьям нет вопросов, всё по делу

правда что.пеналей то не дал,хотя мог.знач все по делу. smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 16:47) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
И судьи.


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:40) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
И судьи.

кстати да...к судьям нет вопросов, всё по делу


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:38) #
  • +3
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Все понравилось — и стадион, и атмосфера, и поле.

И судьи.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: Dlink (Сегодня, 16:31) #
  • -4
  •  (24)
Болеет за:
«Спартак»
еще бы цыгану не понравилось все для Зенита сделали и судей и соперника
Регистрация: 7.08.2016
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