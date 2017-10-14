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Александр Егоров: ухожу из департамента судейства? Не комментирую ничего

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о его возможном уходе из департамента и возобновлении судейской карьеры.

"Не комментирую ничего", - приводит слова Егорова "Чемпионат.сом".

45-летний Александр Егоров завершил судейскую карьеру после прошлого сезона.
Теги: Егоров
Сегодня, 02:29
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