Жоаозиньо: игра против "Динамо" будет для "Краснодара" очень непросто

"Игра против "Динамо" будет для "Краснодара" очень непростой, потому что команда играет в чемпионате и Кубке, поэтому явно больше устала.Но это полуфинальная Кубка России — очень важный матч, который может приблизить клуб к трофею", - сказал Жоаозиньо Legalbet.
В четверг, 7 мая, московское "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром" в финале Пути РПЛ Кубка России, первая встреча команд на домашнем поле бело-голубых завершилась безголевой ничьей.
Победитель противостояния сыграет в Суперфинале турнира с победителем пары "Спартак" - ЦСКА, напомним, что красно-синие являются действующими обладателями трофея.