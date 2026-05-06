Жоаозиньо: игра против "Динамо" будет для "Краснодара" очень непросто

Экс-полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо высказался о предстоящем матче с "Краснодаром" в Финале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Игра против "Динамо" будет для "Краснодара" очень непростой, потому что команда играет в чемпионате и Кубке, поэтому явно больше устала.
Но это полуфинальная Кубка России — очень важный матч, который может приблизить клуб к трофею", - сказал Жоаозиньо Legalbet.

В четверг, 7 мая, московское "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром" в финале Пути РПЛ Кубка России, первая встреча команд на домашнем поле бело-голубых завершилась безголевой ничьей.

Победитель противостояния сыграет в Суперфинале турнира с победителем пары "Спартак" - ЦСКА, напомним, что красно-синие являются действующими обладателями трофея.

