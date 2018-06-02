Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119503
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|17
|Зенит
|104669
|Отдых в Крыму.
|184
|Товарищеские матчи сборной России
|9
|Политика и события в стране и мире
|4221
|КБ-Гостевая
|26660
|Курилка
|1525
Новости партнеров
Лента новостей:
СМИ: "Монако" готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро
В ближайшее время "Монако" может сделать предложение ЦСКА по поводу приобретения 22-летнего полузащитника Александра Головина.
Клуб с Лазурного берега готов заплатить за футболиста нашей сборной 17-18 миллионов евро.
Интерес к хавбеку также приписывают "Манчестер Юнайтед". Главный тренер англичан Жозе Моуринью приезжал на контрольный матч Россия - Австрия (0:1) и, по сообщениям британских СМИ, просматривал именно игрока ЦСКА.
В сезоне-2017/18 Головин принял участие в 43 матчах в составе ЦСКА, забив 7 мячей, и сделав 7 голевых передач. В составе сборной России на его счету за это время 6 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.
"Спорт-Экспресс"
Клуб с Лазурного берега готов заплатить за футболиста нашей сборной 17-18 миллионов евро.
Интерес к хавбеку также приписывают "Манчестер Юнайтед". Главный тренер англичан Жозе Моуринью приезжал на контрольный матч Россия - Австрия (0:1) и, по сообщениям британских СМИ, просматривал именно игрока ЦСКА.
В сезоне-2017/18 Головин принял участие в 43 матчах в составе ЦСКА, забив 7 мячей, и сделав 7 голевых передач. В составе сборной России на его счету за это время 6 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.