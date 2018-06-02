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СМИ: "Монако" готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро

В ближайшее время "Монако" может сделать предложение ЦСКА по поводу приобретения 22-летнего полузащитника Александра Головина.

Клуб с Лазурного берега готов заплатить за футболиста нашей сборной 17-18 миллионов евро.

Интерес к хавбеку также приписывают "Манчестер Юнайтед". Главный тренер англичан Жозе Моуринью приезжал на контрольный матч Россия - Австрия (0:1) и, по сообщениям британских СМИ, просматривал именно игрока ЦСКА.

В сезоне-2017/18 Головин принял участие в 43 матчах в составе ЦСКА, забив 7 мячей, и сделав 7 голевых передач. В составе сборной России на его счету за это время 6 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Головин ЦСКА Монако Трансферы
Сегодня, 19:15
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6
(0)
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня вечер смеха, браво журналюги joy фантазия как и статистика Головина очень смешная
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 19:38) #
  • 0
  •  (2)
online

Рыболовлев в откаты с харьковчаниным играет.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 19:31) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Роберто
а почём сегодня

В два с ликуем дороже ослиного, как Промес дороже особи по кличке ГолыйВынь. Лучше расскажи, как Збагоев в гранд улетает десятый год и куда купили рукожопого рекордсмена - в цирк или на костную муку?


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Роберто (Сегодня, 19:27) #
  • -4
  •  (6)
online

Asking,
лепёха, а почём сегодня тушинское поголовье?
Регистрация: 24.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 19:24) #
  • -2
  •  (8)
online

"Монако" может сделать предложение

...а может и не сделать, что более вероятно
А что за предложение? Головин, выходи за меня замуж?


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 19:23) #
  • 0
  •  (6)
online

крутой клуб!умеют раскручивать молодежь,прекрасный тренер,лига не автобус.
Если есть шанс попасть в такой клуб,нужно переходить.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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