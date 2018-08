Очевидцы сняли последствия ДТП в Краснодаре с участием Федора Смолова (видео)

Нападающий сборной России и ФК "Краснодар" Федор Смолов, находясь за рулем иномарки за 9млн, попал в аварию в ночь на 1 августа в столице Краснодарского края. Футболист управлял автомобилем BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга. В оперативных службах Краснодара сообщили, что ДТП произошло на Ставропольской улице Краснодара. В результате ДТП никто не пострадал. Судя по фотографиям в соцсетях, серьезный ущерб был причинен люксовому автомобилю футболиста. Тираж BMW M5 в версии First Edition был ограничен 400 экземплярами, а цена на авто в минимальной комплектации начинается от 8 990 000 рублей. Источник: Sports.ru #типичныйростов #смолов #смоловдтп #дтпкраснодар #чпкраснодар #авария #дтп #федорсмолов

