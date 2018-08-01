Очевидцы сняли последствия ДТП в Краснодаре с участием Федора Смолова (видео)

В Интернете появилось видео с места ДТП с участием нападающего "Краснодара№ и сборной России Федора Смолова. Очевидцы запечатлели разбитую машину и снесенный забор. Самого Смолова на кадрах нет.28-летний футболист попал в ДТП ночью 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой. Смолов управлял автомобилем BMW M5 First Edition стоимостью около 9 млн рублей.