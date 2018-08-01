Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Очевидцы сняли последствия ДТП в Краснодаре с участием Федора Смолова (видео)

В Интернете появилось видео с места ДТП с участием нападающего "Краснодара№ и сборной России Федора Смолова. Очевидцы запечатлели разбитую машину и снесенный забор. Самого Смолова на кадрах нет.

Нападающий сборной России и ФК "Краснодар" Федор Смолов, находясь за рулем иномарки за 9млн, попал в аварию в ночь на 1 августа в столице Краснодарского края. Футболист управлял автомобилем BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга. В оперативных службах Краснодара сообщили, что ДТП произошло на Ставропольской улице Краснодара. В результате ДТП никто не пострадал. Судя по фотографиям в соцсетях, серьезный ущерб был причинен люксовому автомобилю футболиста. Тираж BMW M5 в версии First Edition был ограничен 400 экземплярами, а цена на авто в минимальной комплектации начинается от 8 990 000 рублей. Источник: Sports.ru #типичныйростов #смолов #смоловдтп #дтпкраснодар #чпкраснодар #авария #дтп #федорсмолов

A post shared by Типичный Ростов • Rostov • RnD (@typicalrostov) on



28-летний футболист попал в ДТП ночью 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой. Смолов управлял автомобилем BMW M5 First Edition стоимостью около 9 млн рублей.

"Типичный Ростов"
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 14:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: Barmaley (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (0)
online

Наверное в Кремле пообещали новые тачки выдать липовым героям.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:48) #
  • -1
  •  (1)

СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Все бывает,и совсем.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: safonas (Сегодня, 15:24) #
  • 0
  •  (2)

ну отпраздновал человек сотый гол за Краснодар, ну а машину купит еще лучше, всего то 9 лямов


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:21) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ни кто не пострадал?! так xули баить! сам заработал, сам разбил. его проблемы!
но из Краснодара ему лучше уезжать... не фарт у него там начался.
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:12) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А есмли б там люди шли...

Пьяные *** ездят... Поэтому и в Европу никак "не попасть", кому там нах эти пьяницы нужны?...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: dvdw (Сегодня, 15:11) #
  • +2
  •  (4)

Заслуженного отмечал,понять и простить.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 15:01) #
  • +4
  •  (4)
online

Я так понимаю Смолов оставил место ДТП , возможно был пьян . Но как обычно все замнут . В клубе самое главное сказали - С Федором все нормально . Ок
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.