Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
МорнарЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
НоаЗавершен
Оренбург
2 - 2 2 2
БорацЗавершен

Президент "Оренбурга" рассказал, рассчитывает ли клуб на Игнатьева

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин высказался об Иване Игнатьеве.
Фото: ФК "Оренбург"
"Опции выкупа в договоре нет, мы рассчитываем на то, что Игнатьев наберёт форму, начнёт забивать голы и вернётся, чтобы помочь "Оренбургу" в следующем сезоне. Но тут всё зависит от самого Ивана", - сказал Волженкин "Советскому спорту".

29 января стало известно, что тульский "Арсенал" взял в аренду у "Оренбурга" Ивана Игнатьева до конца текущего сезона.

В сезоне-2025/2026 нападающий провел за "Оренбург" 9 матчей, голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

