Президент "Оренбурга" рассказал, рассчитывает ли клуб на Игнатьева

"Опции выкупа в договоре нет, мы рассчитываем на то, что Игнатьев наберёт форму, начнёт забивать голы и вернётся, чтобы помочь "Оренбургу" в следующем сезоне. Но тут всё зависит от самого Ивана", - сказал Волженкин "Советскому спорту".
29 января стало известно, что тульский "Арсенал" взял в аренду у "Оренбурга" Ивана Игнатьева до конца текущего сезона.
В сезоне-2025/2026 нападающий провел за "Оренбург" 9 матчей, голевыми действиями не отметился. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.
Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин высказался об Иване Игнатьеве.
Фото: ФК "Оренбург"