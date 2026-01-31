Матчи Скрыть

Орлов - о трансфере Джона в "Зенит": прогноз оптимистичный

Комментатор Геннадий Орлов высказался о трансфере Джона Джона в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Наводил справки о нем, расспрашивал знающих людей. Все давали ему положительные характеристики. Пока прогноз оптимистичный. 23 года. Хорошая статистика в предыдущем клубе. Понравилось его интервью. Парень приехал сюда с правильным настроем", - сказал Орлов "Спорт-Экспресс".

28 января стало известно, что петербургский "Зенит" подписал контракт с игроком до конца июня 2031 года.

Ранее Джон Джон выступал за бразильский "РБ Брагантино". Всего за клуб атакующий полузащитник провел 76 матчей, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

