Орлов - о трансфере Джона в "Зенит": прогноз оптимистичный

"Наводил справки о нем, расспрашивал знающих людей. Все давали ему положительные характеристики. Пока прогноз оптимистичный. 23 года. Хорошая статистика в предыдущем клубе. Понравилось его интервью. Парень приехал сюда с правильным настроем", - сказал Орлов "Спорт-Экспресс".
28 января стало известно, что петербургский "Зенит" подписал контракт с игроком до конца июня 2031 года.
Ранее Джон Джон выступал за бразильский "РБ Брагантино". Всего за клуб атакующий полузащитник провел 76 матчей, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.
Комментатор Геннадий Орлов высказался о трансфере Джона Джона в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"