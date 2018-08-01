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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Василий Березуцкий: когда новички освоятся, Акинфеев снова начнёт кричать
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал об игре в одной команде с голкипером Игорем Акинфеевым.
"Ситуация простая. На нападающих кричат полузащитники, на полузащитников – защитники, вратарь орёт на всех. Ему всегда тяжело психологически. Он стоит, вступает в игру три-четыре раза. Его работа на поле – не только ловить мяч, она психологически очень сложная. Поэтому иногда надо дать ему выкричаться, успокоиться, чтобы он выплеснул адреналин.
Игорь всегда кричит. Вы просто иногда не видите по трансляции. Вообще, все вратари всегда подсказывают.
Сейчас новые игроки попривыкнут, и всё вернётся. На футбольном поле ты же не можешь разговаривать в спокойных тонах, тебя никто не поймёт. Это не соответствует накалу борьбы, все друг на друга орут, ругаются матом, периодически подсказывают. Не бывает таких обращений: "Господин Дзагоев, вы не могли бы встать чуть правее? Там атака может пойти, и вот здесь место хорошее, надо его занять".
Акинфеев — человек, который занимает позицию и, периодически не прыгая, отбивает мячи. На тренировках он может вообще не пропускать, зная игроков на 100%. Уникальнейший спортсмен, профессионал. В России я таких вратарей вообще не видел. В принципе я видел Славу Малафеева, который, может быть, играл с ним на одном уровне в раме, но в игре ногами, понимании и так далее – я таких просто не встречал.
Есть ситуации, когда нападающий выходит на ворота и защитник успевает перекрыть только одну зону. Игорь понимает, какую траекторию удара закрывает защитник, поэтому идёт в другой угол. Да, мяч может пройти между ног или ещё где-то, всё бывает. Но Игорь не будет его ловить там, где не надо. Он мог бы заиграть в любом европейском топ-клубе. Акинфеев в ЦСКА всегда был как минимум как половина команды", - цитирует Березуцйкого "Чемпионат.сом".
"Ситуация простая. На нападающих кричат полузащитники, на полузащитников – защитники, вратарь орёт на всех. Ему всегда тяжело психологически. Он стоит, вступает в игру три-четыре раза. Его работа на поле – не только ловить мяч, она психологически очень сложная. Поэтому иногда надо дать ему выкричаться, успокоиться, чтобы он выплеснул адреналин.
Игорь всегда кричит. Вы просто иногда не видите по трансляции. Вообще, все вратари всегда подсказывают.
Сейчас новые игроки попривыкнут, и всё вернётся. На футбольном поле ты же не можешь разговаривать в спокойных тонах, тебя никто не поймёт. Это не соответствует накалу борьбы, все друг на друга орут, ругаются матом, периодически подсказывают. Не бывает таких обращений: "Господин Дзагоев, вы не могли бы встать чуть правее? Там атака может пойти, и вот здесь место хорошее, надо его занять".
Акинфеев — человек, который занимает позицию и, периодически не прыгая, отбивает мячи. На тренировках он может вообще не пропускать, зная игроков на 100%. Уникальнейший спортсмен, профессионал. В России я таких вратарей вообще не видел. В принципе я видел Славу Малафеева, который, может быть, играл с ним на одном уровне в раме, но в игре ногами, понимании и так далее – я таких просто не встречал.
Есть ситуации, когда нападающий выходит на ворота и защитник успевает перекрыть только одну зону. Игорь понимает, какую траекторию удара закрывает защитник, поэтому идёт в другой угол. Да, мяч может пройти между ног или ещё где-то, всё бывает. Но Игорь не будет его ловить там, где не надо. Он мог бы заиграть в любом европейском топ-клубе. Акинфеев в ЦСКА всегда был как минимум как половина команды", - цитирует Березуцйкого "Чемпионат.сом".
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