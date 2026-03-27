Шевченко прокомментировал результат матча сборной Украины со Швецией

Бывший украинский футболист, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины в матче отбора к чемпионату мира 2026 года.

Украинцы проиграли национальной команде Швеции со счётом 1:3 в 1/2 финала европейских стыков за выход в финальную стадию ЧМ-2026.



"Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку сборной Украины. Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. После матча с Албанией мы проведём полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной команды", — приводит слова Шевченко пресс-служба УАФ.



Сборная Швеции в финале стыков сыграет с национальной командой Польши.



Сборная Украины последний раз играла в финальной стадии чемпионата мира в 2006 году, когда дошла до 1/4 финала мирового первенства.