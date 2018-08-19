Дебют Влашича, идиотские баннеры. Взгляд на ЦСКА - "Арсенал" со стадиона

Вот это бомбануло pic.twitter.com/i71fP2Ee4Q — Polina Kuimova (@ap_alexeeva) August 18, 2018

Московские "армейцы" одержали первую победу в сезоне, разгромив "Арсенал" в родных стенах, но этот матч запомнился не только ярким футболом. О том, что еще из интересного происходило в игре и вокруг нее - в том числе и об оскорбительных баннерах в адрес Еременко и "Спартака" - расскажетБольше всего накануне встречи интересовала фигура Влашича. Хорвату предстояло дебютировать - наверное, никто не сомневался в том, что он выйдет в старте, ведь "армейцам", по сути, и некого было выпускать в центре - в очень непростой для клуба момент. Молодым болельщикам ЦСКА, которые привыкли к успехам и победам, привыкли к самому успешному клубу России последних лет, наверное, особенно дико сейчас воспринимать то, что к четвертому туру "красно-синие" подошли без побед и с одним забитым мячом (с подаренного пенальти). Безусловно, это ощущают и футболисты. Это не может не давить.Но Влашич неожиданно с первой же игры стал той частью, которая идеально подошла сбоящему механизму. Без простоев и длительных раскачек Никола качественно улучшил ситуацию команды Гончаренко на поле. Хорват удивлял почти всем - умением укрывать мяч корпусом (это у него получалось, правда, замечательно), взрывной скоростью, по-хорошему агрессивным отбором и даром созидателя - практически демиурга футбольного мира, если брать отдельный эпизод за полноценную вселенную.- Так, как мы играли стартовые 15-20 минут, – это то, чего хочется видеть в нашем исполнении. Но надо понимать, что молодая команда всегда нестабильна, мы не можем всю игру провести в таком ритме. Но это то, к чему надо стремиться, - говорил после игры главный тренер хозяев Гончаренко.ЦСКА образца начала матча просто радовал. Даже нейтрального зрителя. Радовал просто качеством атак и регулярностью возникающих моментов. Уж нам, любителям чемпионата России, стоит ценить это. Другое дело, что вскоре "армейцы" сдали, да и сам Влашич заметно уставал. Под конец встречи хорват совсем не справлялся с уготованной ему ролью.Но и время, которое он получил, Никола отработал сполна. Начал первую голевую атаку, заставил арбитра удалить Григолаву. И это не считая уймы моментов, не вошедших в протокол встречи, - три отбора, один перехват, около 30 передач со вторым процентом точности по команде. Кроме этого, хорошая работа в прессинге.Пока что сожалеть приходится об одном - что Влашич в чемпионате всего на год, ведь ЦСКА взял хорвата только в аренду.Болельщики по такому бодрому и забивающему ЦСКА скучали, это было неудивительно. Но вместо того, чтобы отжигать как ребята, поддерживающие "армейцев" умеют, они полезли в оскорбления, не послушав мудрых слов генерального директора клуба Романа Бабаева на тему перехода Еременко.Но если это было просто лицемерно, - ведь "красно-синие" не осуждали Еременко за кокаин до того, как узнали, что он оказался в "Спартаке", - дальше пошла настоящая жесть.Напоминать в таком контексте о жуткой катастрофе, которую пережил человек? Это просто свинство, причем свинство самой мерзкой категории - желание потоптаться на чужой трагедии, тронуть самое болезненное. И если мы живем в стране, где существует ответственность (порой даже уголовная) за оскорбление, за ущерб достоинству, то за такие вещи те, кто их нарисовал, должны ответить. Не перед полицией, имею в виду, а перед клубом. Потому что я уверен, ни Евгений Гинер, ни Роман Бабаев такие вещи в жизни не одобрят.Если кто не в курсе подробностей произошедшего, Каррера, работавший тогда в "Ювентусе" тренером, был осужден на два с половиной года за непредумышленное убийство. Итальянец стал участников ДТП - он ехал по неосвещенной и мокрой трассе и не заметил впереди автомобиль, который осматривали две девушки (они столкнулись с двумя другими автомобилями). Сам он, будучи главным в "Спартаке", рассказывал:- К сожалению, такое может случиться с кем угодно. Любой может оказаться не в то время и не в том месте. Я никому не желаю испытать подобное. До сих пор, когда я говорю об этом, у меня мурашки бегут по спине. Это останется со мной на всю жизнь.Именно на этом решили сыграть некоторые из так называемых болельщиков. Что ж, "благородно".Ответственность в данном случае нельзя переложить не только на весь клуб, но и на всех болельщиков, есть люди, которые отвечают за появление баннеров на трибунах, обычные фанаты ничего не решают. Поэтому и найти тех, кто стал автором этого перфоманса, намного легче.Григалава, иронически посмеиваясь, предложил собравшимся журналистам: "У судей возьмите комментарий". Аджоев выдал солидный спич, в котором объяснил, что именно такие матчи и губят футбол:- Иначе как скандальным судейство в матче с ЦСКА назвать нельзя. Арбитр не просто повлиял на результат матча, а по сути предопределил его. Очевидно, что ключевым эпизодом встречи стало абсолютно надуманное удаление Григалавы.При счете 0:1, когда весь второй тайм был впереди и «Арсенал» завладел преимуществом, рефери показал красную карточку в ситуации, когда никакой игры рукой и близко не было.Даже если судья ошибся, этот эпизод в любом случае нельзя трактовать как фол последней надежды. Можно было показать предупреждение, а не удалять с поля игрока за нарушение, которого нет. Арбитр говорит, что ему подсказали, но он главный судья. Ответственность лежит на нем, - заявил президент тульского "Арсенала".На самом деле, удаление было вполне нормальной реакцией. Григалава помог себе рукой, здесь спорить вообще нечего. Что более важно, он делал движение в сторону, намереваясь перекрыть траекторию мяча, посланного Влашичем. Мяч не попал в него случайно - такой же факт. Строгость наказания вытекала из того, что Эрнандес выходил один на один, если бы не случилось этого "волейбола".Но при этом ещё в начальной фазе контратаки, в которой "армейцы" и заработали право играть в большинстве оставшуюся часть матча, похоже, все-таки были нарушение хорватским новичком "красно-синих" при отборе мяча. Вот этот момент - куда более спорный, чем игра Григалавы рукой."Армейцы" же насчет удаления не особо распространялись. В кои-то веки ЦСКА отрядил для общения с прессой сразу двух игроков. Оно и понятно - настроение после первой победы было хорошее.Остается надеяться, что у молодой команды, которой совсем скоро играть в Лиге Чемпионов, настроение меняться не будет. Все-таки это важно для всех нас - еврокубковые очки терять совсем не хочется.Фото: championat.com