Новости партнеров

Болельщики "Спартака" обвалили рейтинг ресторана известного болельщика "Краснодара"

Московский ресторан "Южане", принадлежащий известному болельщику "Краснодара" Тахиру Холикбердиеву, подвергся массовому наплыву отзывов от болельщиков "Спартака", которые сегодня обвалили рейтинг ресторана до отметки 2.8 и написали множество негативных комментариев в Google. Некоторые имеют явно футбольный подтекст.






Холикбердиев ранее в своём твиттере жёстко раскритиковал судейство, поддержал закидывание штрафной "Спартака" бутылками и отметил, что свинина в его ресторане в субботу была очень вкусной, приложив в том числе и такое фото.

Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 15:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(7)
№11 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 15:38) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лойс ребятам!
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 15:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Форменный идиотизм, причем болельщик, причем ресторан?
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: kruga (Сегодня, 15:25) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
ну дык все правильно,свинина имеет свойство тухнуть

бомжи воняют хуже


--------------------
Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
№8 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:24) #
  • 0
  •  (2)
online

Не удивлюсь если после публикации здесь, рейтинг еще упадет blush
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: Батька (Сегодня, 15:23) #
  • +4
  •  (4)

Идиот ) получил на что нарывался ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 15:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
такого мир ещё не ведал! смешно блин!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:21) #
  • +4
  •  (8)
online

Ну в общем то сам виноват - первый начал.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 15:20) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
ну дык все правильно,свинина имеет свойство тухнуть smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 15:20) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
хахаха, прикол
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 15:18) #
  • +7
  •  (9)

ахах, зачетный троллинг со обеих сторон)вот только в итоге скорее всего спартачи выиграют


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: kruga (Сегодня, 15:18) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну все справедливо тогда написали


--------------------
Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.