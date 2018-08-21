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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Болельщики "Спартака" обвалили рейтинг ресторана известного болельщика "Краснодара"
Московский ресторан "Южане", принадлежащий известному болельщику "Краснодара" Тахиру Холикбердиеву, подвергся массовому наплыву отзывов от болельщиков "Спартака", которые сегодня обвалили рейтинг ресторана до отметки 2.8 и написали множество негативных комментариев в Google. Некоторые имеют явно футбольный подтекст.
Холикбердиев ранее в своём твиттере жёстко раскритиковал судейство, поддержал закидывание штрафной "Спартака" бутылками и отметил, что свинина в его ресторане в субботу была очень вкусной, приложив в том числе и такое фото.
Холикбердиев ранее в своём твиттере жёстко раскритиковал судейство, поддержал закидывание штрафной "Спартака" бутылками и отметил, что свинина в его ресторане в субботу была очень вкусной, приложив в том числе и такое фото.
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