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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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ЦСКА был наказан условным закрытием фанатской трибуны на один матч за оскорбительные баннеры
ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны на один матч условно, испытательный срок будет длиться до конца сезона-2018/19, сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц:
- Был рассмотрен рапорт делегатов матча, в котором было указано, что на ограждении секторов болельщики ЦСКА разместили многочисленные баннеры с ненормативной лексикой, было выявлено 16 баннеров. За скандирование зрителями оскорбительных выражений штраф ЦСКА в размере 30 тысяч рублей. За публичную демонстрацию зрителями баннеров оскорбительного характера и содержащих ненормативную лексику ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей. Также было принято решение запретить допуск на трибуну А стадиона ЦСКА на один домашний матч условно. Установить для ЦСКА испытательный срок до окончания сезона 2018/19, в случае очередного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции, - передает слова футболиста "Спорт-Экспресс". - На заседании присутствовали представители ПФК ЦСКА, они согласились с решением КДК, заявили, что случай очень редкий для клуба, принесли извинения комитету.
Напоминаем, что во время игры ЦСКА - "Арсенал" болельщики "красно-синих" вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков "Спартака" и лично Романа Еременко.
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Дебют Влашича, идиотские баннеры. Взгляд на ЦСКА - "Арсенал" со стадиона
- Был рассмотрен рапорт делегатов матча, в котором было указано, что на ограждении секторов болельщики ЦСКА разместили многочисленные баннеры с ненормативной лексикой, было выявлено 16 баннеров. За скандирование зрителями оскорбительных выражений штраф ЦСКА в размере 30 тысяч рублей. За публичную демонстрацию зрителями баннеров оскорбительного характера и содержащих ненормативную лексику ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей. Также было принято решение запретить допуск на трибуну А стадиона ЦСКА на один домашний матч условно. Установить для ЦСКА испытательный срок до окончания сезона 2018/19, в случае очередного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции, - передает слова футболиста "Спорт-Экспресс". - На заседании присутствовали представители ПФК ЦСКА, они согласились с решением КДК, заявили, что случай очень редкий для клуба, принесли извинения комитету.
Напоминаем, что во время игры ЦСКА - "Арсенал" болельщики "красно-синих" вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков "Спартака" и лично Романа Еременко.
ЦСКА легко отделался. За баннеры:— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) August 22, 2018
Штраф 300 000 и запрет на допуск фанатов на одну из трибун на 1 домашний матч УСЛОВНО
Наказание действует до конца сезона, то есть ещё одно нарушение подобное, и трибуну действительно закроют
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