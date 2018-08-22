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ЦСКА был наказан условным закрытием фанатской трибуны на один матч за оскорбительные баннеры

ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны на один матч условно, испытательный срок будет длиться до конца сезона-2018/19, сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц:

- Был рассмотрен рапорт делегатов матча, в котором было указано, что на ограждении секторов болельщики ЦСКА разместили многочисленные баннеры с ненормативной лексикой, было выявлено 16 баннеров. За скандирование зрителями оскорбительных выражений штраф ЦСКА в размере 30 тысяч рублей. За публичную демонстрацию зрителями баннеров оскорбительного характера и содержащих ненормативную лексику ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей. Также было принято решение запретить допуск на трибуну А стадиона ЦСКА на один домашний матч условно. Установить для ЦСКА испытательный срок до окончания сезона 2018/19, в случае очередного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции, - передает слова футболиста "Спорт-Экспресс". - На заседании присутствовали представители ПФК ЦСКА, они согласились с решением КДК, заявили, что случай очень редкий для клуба, принесли извинения комитету.

Напоминаем, что во время игры ЦСКА - "Арсенал" болельщики "красно-синих" вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков "Спартака" и лично Романа Еременко.

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Теги: ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 14:30
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(1)
№3 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 14:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Короче КДК поощряет скотство
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:49) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мало придуркам(


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:47) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Нормально!
Григорянц порешал,и срочно выехал к Мейтину!
Банеры-это ерунда!
тут вон в Ростове НЕСОГЛАСОВАННО принесли КОВЕР на трибуну!

Банеры это мелочи! Вы понимаете что такое КОВЕР?
Несоглассованный!
Орнамент! Цвет!
Вы понимаете ЧТО ковер может собой олицетворять?
А?
Каков подтекст?!! С Московскими хулиганами всё понятно.Вот текст.Всёж ясно.
А тут КОВЕР!
мейтин уже пятый лист инструкции дописывает" Требования к коврам,коврикакм и банным халатам при пронросе их на трибуну!"

Коням-условку, это нормально, нужно же бороться с Настоящей ПОХАБЩИНОЙ и полной неполиткорректностью, с КОВРАМИ!
Ишь,чего удумали?! С коврами ходють! Вольнодумцы,хулиганы..бунтовщики...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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