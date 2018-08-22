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Ари дисквалифицирован на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на очередном заседании изучил красную карточку форварда "Краснодара" Ари, который ударил игрока Жиго в матче 4-го тура против "Спартака" и принял решение оставить нападающего вне футбола на три ближайших тура.

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил:

– Ари связывался с комитетом по видеосвязи в Скайпе, давал объяснения на русском языке. Также мы получили письмо от ФК "Краснодар", клуб принес извинения и заявил, что к Ари будут применены дисциплинарные санкции, а также применены меры для того, чтобы такого больше не происходило. Ари сказал, что лично извинился перед Жиго, извинился перед болельщиками и комитетом.

Обстоятельства являются смягчающими, но Ари уже получал дисквалификацию за драку в Кубке России. Из шести матчей Кубка России он отбыл лишь один. С учетом рецидива было принято решение наказать Ари за агрессивное поведение, выраженное в ударе соперника без цели завладеть мячом, нападающий дисквалифицирован на три матча РПЛ.

Буйный Ари, вялый Фернандо: сборная неудачников 4-го тура
Теги: Ари Спартак Краснодар
Сегодня, 14:39
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№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 15:09) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Наглец
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:03) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё равно - пожалели...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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