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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Ари дисквалифицирован на три матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на очередном заседании изучил красную карточку форварда "Краснодара" Ари, который ударил игрока Жиго в матче 4-го тура против "Спартака" и принял решение оставить нападающего вне футбола на три ближайших тура.
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил:
– Ари связывался с комитетом по видеосвязи в Скайпе, давал объяснения на русском языке. Также мы получили письмо от ФК "Краснодар", клуб принес извинения и заявил, что к Ари будут применены дисциплинарные санкции, а также применены меры для того, чтобы такого больше не происходило. Ари сказал, что лично извинился перед Жиго, извинился перед болельщиками и комитетом.
Обстоятельства являются смягчающими, но Ари уже получал дисквалификацию за драку в Кубке России. Из шести матчей Кубка России он отбыл лишь один. С учетом рецидива было принято решение наказать Ари за агрессивное поведение, выраженное в ударе соперника без цели завладеть мячом, нападающий дисквалифицирован на три матча РПЛ.
Буйный Ари, вялый Фернандо: сборная неудачников 4-го тура
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил:
– Ари связывался с комитетом по видеосвязи в Скайпе, давал объяснения на русском языке. Также мы получили письмо от ФК "Краснодар", клуб принес извинения и заявил, что к Ари будут применены дисциплинарные санкции, а также применены меры для того, чтобы такого больше не происходило. Ари сказал, что лично извинился перед Жиго, извинился перед болельщиками и комитетом.
Обстоятельства являются смягчающими, но Ари уже получал дисквалификацию за драку в Кубке России. Из шести матчей Кубка России он отбыл лишь один. С учетом рецидива было принято решение наказать Ари за агрессивное поведение, выраженное в ударе соперника без цели завладеть мячом, нападающий дисквалифицирован на три матча РПЛ.
Буйный Ари, вялый Фернандо: сборная неудачников 4-го тура
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