Ари дисквалифицирован на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на очередном заседании изучил красную карточку форварда "Краснодара" Ари, который ударил игрока Жиго в матче 4-го тура против "Спартака" и принял решение оставить нападающего вне футбола на три ближайших тура.Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил:– Ари связывался с комитетом по видеосвязи в Скайпе, давал объяснения на русском языке. Также мы получили письмо от ФК "Краснодар", клуб принес извинения и заявил, что к Ари будут применены дисциплинарные санкции, а также применены меры для того, чтобы такого больше не происходило. Ари сказал, что лично извинился перед Жиго, извинился перед болельщиками и комитетом.Обстоятельства являются смягчающими, но Ари уже получал дисквалификацию за драку в Кубке России. Из шести матчей Кубка России он отбыл лишь один. С учетом рецидива было принято решение наказать Ари за агрессивное поведение, выраженное в ударе соперника без цели завладеть мячом, нападающий дисквалифицирован на три матча РПЛ.