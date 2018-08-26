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Минус Бийол. ЦСКА продолжает терять футболистов

В стане московских "армейцев" происходит какой-то ужас - один за одним вылетают из-за травм игроки при и так тяжелейшей ситуации с составом. О том, сколько уже кадров потеряли "красно-синие" на старте сезона.

Уже вступил в новый сезон ЦСКА с большими проблемами. Во-первых, продолжал восстановление после разрыва передней крестообразной связки Виктор Васин, получивший травму в февральской игре против "Црвены" в рамках Лиги Европы. Тогда центральный защитник, слегка прихрамывая, сам покинул поле, из-за чего мало кто мог предположить, что повреждение окажется настолько серьезным. По причине отсутствия одного основных игроков прошлого сезона "армейцам" пришлось начинать перестройку с Черновым. Результативные ошибки молодого футболиста уже стоили ЦСКА нескольких очков (матчи с "Енисеем" и "Рубином").

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Во-вторых, в мае выбыл Константин Кучаев. Тот самый молодой парень, которого бывший тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин не постеснялся сравнить с Головиным. Он здорово помог "красно-синим" на зимне-весеннем отрезке чемпионата, но в матче против тульского "Арсенала" получил то же самое, что и Васин - разрыв передней крестообразной связки. Насколько это страшно для молодого футболиста, у которого только начало получаться, понимают, я уверен, все.

В июне команда лишилась Александра Макарова. Вердикт такой же - разрыв передней крестообразной связки. Ещё один молодой игрок, которого Гончаренко плавно подводил к основному составу.

Ну а дальше начался новый сезон. Правда, со старыми для ЦСКА проблемами...

Алан Дзагоев, "Локомотив" - ЦСКА 0:1

Тот, за кого было невыносимо обидно на прошедшем Чемпионате Мира, начал точно так же и клубный сезон - неочевидным повреждением в первой же игре. Дзагоеву уже никогда не выйти на тот уровень, о котором грезили болельщики ЦСКА несколько лет назад, мысленно провожая Алана в Европу. Но если все пойдет таким макаром дальше, можно и вообще с футболом завязать: Алан все больше лечится и все легче получает травмы.

Минус Бийол. ЦСКА продолжает терять футболистов

В игре за Суперкубок Дзагоев провел не больше двадцати минут, после чего был заменен Георгием Щенниковым. После окончания встречи врачи клуба сказали, что у Алана травма икроножной мышцы, не самая серьезная и страшная штука - восстановиться полузащитник должен уже в этом августе. Другое дело, долго ли игрок сборной России и ЦСКА продержится без очередного повреждения?

Хетаг Хосонов, "Крылья Советов" - ЦСКА 1:1

В первом же туре выбыл один из самых качественных молодых россиян в составе "красно-синих", автор первого и победного мяча ЦСКА в текущем сезоне. Хосонову, как и Дзагоеву повезло, это были не страшные "кресты", на которые в составе "армейцев" пошла "мода", но практически два месяца Хосонов оказался вынужден пропустить из-за перелома пятой плюсневой кости правой стопы. Как скажется этот временной провал на игре Хосонова? Может сказаться абсолютно по-разному, от незаметного эффекта до основательного регресса - именно поэтому травмы очень неприятны именно в случае с молодыми игроками.

Георгий Щенников, ЦСКА - "Арсенал" 3:0

После того, как стал недоступен Хосонов, Гончаренко пришлось импровизировать - главный тренер ЦСКА переместил в опорную зону изначально флангового защитника Кирилла Набабкина. Последний был не очень хорош не на своем месте, а в игре с "Енисеем" взял и удалился на пустом месте, оставив Гончаренко без возможности заменить Георгия Щенников (левого латераля) или Марио Фернандеса (правого) на кого-то, более-менее знакомого с этой позицией. Угадайте, что произошло в следующем туре?

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Щенников получил травму еще до перерыва и был вынужден покинуть поле. После матча он сказал, что все с ним в порядке, но играть против "Рубина" в следующем туре не стал. Сроки восстановления пока неизвестны, а информация на официальном сайте ЦСКА гласит: "Повреждение приводящей мышцы левого бедра".

И после этого произошла самая показательная ситуация в плане тяжелейших условий, при которых работает Гончаренко. Сначала на месте левого защитника оказался Тимур Жамалетдинов, играющий вообще-то нападающего (пусть он и начинал в молодежке слева). Во втором тайме на эту позицию сместился Кристиан Бистрович - изначально центральный-центральный полузащитник. В игре против "Рубина" слева действовал Ефремов, который - во-первых - игрок правого фланга, во-вторых, ни разу не футболист оборонительного плана.

Яко Бийол, "Рубин" - ЦСКА 1:1

Словенский опорный полузащитник очень плохо начал игру против казанцев, но такого не заслуживал наверняка. Футболист, который заменял Набабкина в опорной зоне, столкнулся в одном из эпизодов с игроком противника и остался лежать на газоне. С поля Бийола пришлось уносить на носилках.

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Пока что неизвестно, как скоро вернется словенец. Ясно только одно - задача Гончаренко усложнилась еще в несколько раз. ЦСКА надо как-то дожить до возвращения хотя бы Дзагоева.

Но Виктор Михайлович не жалуется. Самый крутой тренер нашей лиги просто созидает новые командные варианты и не ищет оправданий перед прессой.


Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Гончаренко Дзагоев Рубин Хосонов Бийол Щенников Васин
Сегодня, 11:55
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4
(3)
№4 Написал: jeyson1328 Мурманск (Сегодня, 13:27) #
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Болеет за:
«Рубин»
хз,игрок явно не соответствуют уровни команды,выступающей в ЛЧ,зачем он нужен ЦСКА,лучше своих молодых пробовали чем такого бездарного Словенца.
Регистрация: 18.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:12) #
  • -1
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из вью с Гончаренко
— Что с Бийолом?
— Думаю, к следующей игре он будет готов. У него рваная рана.


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: Grindor (Сегодня, 12:12) #
  • 0
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online

К.А., ответ врача ЦСКА: "У него ушиб и рваная рана колена. Посмотрим, как будет вести себя рана, и какова будет динамика травмы. От этого зависят сроки. Надеемся, что он выбыл не на длительный срок"
Регистрация: 17.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а че с ним?не было ж инфы никакой


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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