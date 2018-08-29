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Валерий Рейнгольд: Промес неправильно поступил по отношению к "Спартаку". Клуб дал ему всё

Чемпион СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд уверен, что полузащитник красно-белых Квинси Промес пожалеет, если перейдёт в "Севилью".

Жалко мне Промеса. Его здесь любили, народ его принял. Ну ему чуть побольше там заплатили, а он погнался. Я был против продажи Промеса – он хороший парень. Но если Промес уже не хочет играть, то надо отпускать без сожаления.

Я думаю, что с переходом он поспешил. Там будет совсем другая отдача и другие требования. Он ещё не раз пожалеет об этом. Посмотрите, те, кто уехал из России, не смогли заиграть: Вагнер, Муса, Думбия. Все ушли в небытие. Не знаю, принесло ли им зарабатывание денег то счастье, которое могла принести игра в футбол.

Промес неправильно поступил по отношению к "Спартаку". Клуб дал ему всё. Не понимаю, что он кинулся в "Севилью"?", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат.сом".
Теги: Рейнгольд Промес Спартак Севилья
Сегодня, 23:09
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(5)
№11 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 23:31) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: пушкин
Не смеши...

Он серьёзен, инфа 100%))
А так, согласен АХАХАХА


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№10 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 23:31) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: alexpyat
Да и почему вспомнил он именно их? Уже забыл, что из России уезжали когда-то Видич и Иванович, ставшие потом одними из лучших защитников мира в свое время?

Шкртэл ещё был, который из Зенита перешёл и стал основным защитником Ливерпуля, за 8 лет 242 игры.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№9 Написал: пушкин спб (Сегодня, 23:31) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: =казылык=
Спартак 22х кратный чемпион страны

Не смеши...


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№8 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 23:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Люди в футбол хотят играть, а не на судей смотреть, Валерий Рейнгольд... Разве в СССР был такой судейский беспредел? Не припомню.

А что такое спартак ему дал, даже интересно? вроед это он имено больше спартаку дал, а не спартак ему. Вроде его никто в футбол играть не учил...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 23:27) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: =казылык=
Спартак 22х кратный чемпион страны,а сколько раз Севилья была?Это вы привыкли мерить все говночашками,но в любом уважающем себя чемпионате,золото внутреннего первенства не идет в сравнение с загнивающей говночашкой

АХАХАХАХАХА отобрать очки у Анжи, Сибири и прочих лучше, чем бороться за титул с командами из топ 5 чемпионатов?
Мляха, наш говно чемпионат ставят по уровню и престижу выше чем ЛЕ...у Вас с головой то всё в порядке?


Нук а Квинси молоток!в Севилье будет стабилен и будет возможность куда покруче попасть.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№6 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 23:26) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это бизнес, да и сам промес тоже понимает шанс есть и его нужно хватать...


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:26) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: =казылык=
Цитата: Skyline
Севилья 5 раз выигрывала ЛЕ. а чего добился спартак?

Спартак 22х кратный чемпион страны,а сколько раз Севилья была?Это вы привыкли мерить все говночашками,но в любом уважающем себя чемпионате,золото внутреннего первенства не идет в сравнение с загнивающей говночашкой

лол. ну ты и идиот


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№4 Написал: =казылык= (Сегодня, 23:18) #
  • -7
  •  (13)

Цитата: Skyline
Севилья 5 раз выигрывала ЛЕ. а чего добился спартак?

Спартак 22х кратный чемпион страны,а сколько раз Севилья была?Это вы привыкли мерить все говночашками,но в любом уважающем себя чемпионате,золото внутреннего первенства не идет в сравнение с загнивающей говночашкой
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 23:17) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Рейнгольд серьезно??? Переехать в чемпионат Испании из нашей РПЛ и жалеть? Уехать от наших судей, зимних газонов и идиотского календаря в одну из лучших лиг мира и жалеть? Тем более, что Севилья то не последний клуб в Испании. Да и к чему примеры Мусы и Думбии? Они то уровнем пониже Промеса. Вагнер конечно гораздо сильнее был, но его продали то уже поздновато. Да и почему вспомнил он именно их? Уже забыл, что из России уезжали когда-то Видич и Иванович, ставшие потом одними из лучших защитников мира в свое время?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:13) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Севилья 5 раз выигрывала ЛЕ. а чего добился спартак?


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA Строгий (Сегодня, 23:11) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Химки»
Веллитон, Эменике, Промес-отработанный материал.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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