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Бомбардир, лидер, легенда. 4 года Промеса в "Спартаке" в цифрах, подтверждающих это

Бомбардир, лидер, легенда. 4 года Промеса в "Спартаке" в цифрах, подтверждающих этоПри каком тренере Промес забивал чаще всего? В ворота какой команды он отправил больше всего мячей? Как он себя вел на поле? Во сколько раз выросла его трансферная стоимость? Rusfootball.info с помощью ключевых цифр и фактов подводит итог славному пребыванию голландца в столичном клубе.








3 - За время пребывания в "Спартаке" трансферная стоимость Промеса стабильно росла. Иначе быть не могло, ведь голландский футболист действительно с каждым месяцем, с каждым сезоном играл все лучше и тащил команду к победам. Это позволило руководству клуба просить за него хорошую денежную компенсацию. В итоге "Севилья" готова расстаться примерно с 21 миллионом евро, что и дает нам возможность обозначить первую знаковую цифру - 3. Именно во столько раз выросла цена Промеса, который был приобретен в 2014-м году за 6,5 миллионов евро.

21 000 000 - Из первого факта вытекает второй. 21 миллион евро станет новым трансферным рекордом "Спартака". Ни за одного другого игрока он столько не получал. Предыдущей самой выгодной продажей был трансфер Павлюченко в "Тоттенхэм" - 10 лет назад за Романа было заплачено 17,4 миллиона евро.

100 - Символично, конечно, что Промес уезжает из России, остановившись на круглой, юбилейной отметке. Квинси принял участие ровно в ста голах "красно-белых" за те 135 матчей, что он был в составе. 66 голов и 34 голевые передачи - вот тот выраженный в статистике вклад, который сделал голландец в успехи "Спартака".

Фото: Спорт-Экспресс

13 - Продолжая говорить о голах, важно вспомнить, что достаточно часто Промес не ограничивался одним точным попаданием. 13 раз он забивал по два мяча, в том числе и в дерби с ЦСКА, и в прошлогодней встрече с "Севильей" в Лиге Чемпионов. А совсем недавно - 8 апреля этого года - он впервые отметился хет-триком, который стал самым быстрым в истории РПЛ. Промес трижды забил "Анжи" уже к 27-й минуте. Этот же хет-трик позволил ему выйти на первое место в списке бомбардиров-иностранцев за всю историю "Спартака".

8 - Именно столько из своих 65-ти Квинси забил с пенальти. Рыжиков, Селихов, Беленов, Солосин, Синицын, Лунев, Будаков и Шунин не смогли отбить удар "спартаковца" с 11-метровой отметки. Причем, до этого года Промес реализовывал все 100 процентов попыток. Первым его смог остановить только Александр Довбня, который традиционно феерично играет против "Спартака". Вторая же осечка Промеса случилась совсем недавно - он не смог забить вратарю "ПАОКа" Пашалакису. Последствия этого промаха мы все знаем. Возможно, именно непопадание в группу Лиги Чемпионов стало решающим в вопросе отъезда из России.

6 - Одними из самых приятных для Промеса наверняка были игры против "Динамо", ведь именно в ворота этой команды он забивал чаще всего. "Бело-голубые" страдали от его стараний целых 6 раз. Причем, дважды Квинси удавалось сделать дубль. С учетом отношений между двумя клубами болельщики "Спартака" должны быть особо благодарны своей легенде за столь частое ликование во встречах с "динамовцами".

Фото: Чемпионат.ком

2 - В Премьер-Лиге Промес не забивал только двум командам, но интересен даже не столько этот факт, сколько тот, кто оказался этими двумя оплотами надежности. "Тосно" и "СКА-Хабаровск". Кто бы мог подумать. При этом голландец не смог их пробить и в матчах Кубка России. Суммарно против них он сыграл 467 минут, что только добавляет удивления от отсутствия голов за такой солидный отрезок времени.

0,57 - Промес играл в "Спартаке" при трех тренерах - Якине, Аленичеве и Каррере. Сложно сказать, что при ком-то из них он играл лучше или хуже. Он всегда был в известной степени стабилен. Но уверенно можно заявить о том, что в среднем больше всего голландец забивал при Аленичеве - по 0,57 мяча за игру.

2 + 2 = 1 - Это небольшая формула достаточно легко объяснима. На групповой стадии Лиги Чемпионов в составе "Спартака" Промес забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи, но все они пришлись на один единственный матч. Зато, конечно, какой. Против "Севильи". Тут, пожалуйста, и выдающийся счет - 5:1, и засиявшая надежда на выход в плей-офф, и сам соперник. "Андалусийцы" на личном опыте поняли все преимущества Квинси, что в числе прочего повлияло на желание перевезти его к себе в команду.

Фото: Спорт-Экспресс

1 - Голландский полузащитник является вполне хорошим примером того, как должен себя вести футболист на поле. За четыре года он получил лишь одну красную карточку, да и ту за две желтых. 5 декабря 2016-го года в матче с "Рубином" он сначала попал локтем по носу Бурлаку, а затем в попытке вернуть потерянный мяч уронил М'Вила. Судивший ту встречу Михаил Вилков посчитал, что эти нарушения заслуживают предупреждений. Под цифру 1 попадает еще одно правонарушение со стороны Промеса - именно столько раз он попадал в тюрьму за избиение жены. Это уже, конечно, совсем не хороший пример поведения, но будем верить, что Квинси сделал правильные выводы из той истории.

3 - Промес был безусловным лидером команды. Дополнительным показателем этого стало то, что в трех последних матчах прошлого сезона ему была доверена капитанская повязка. Глушаков и Комбаров по разным причинам не играли в конце апреля и в первой половине мая этого года, и всем было очевидно, кто и за какие заслуги должен стать капитаном "Спартака".

116 - Интересно, что из всех игроков чаще всего Промес оказывался на поле одновременно как раз с Комбаровым и Глушаковым. Причем, забавно, что с Дмитрием он сыграл больше совместных минут (9 397 против 9 169 с Глушаковым), а с Денис он сыграл больше совместных матчей (116 против 112 с Комбаровым). Впрочем, в любом случае наглядно видно, кто были главными действующими лицами "красно-белых" за последние 4 года.

Фото: Getty Images

4 - Но 4 означает не только количество лет, проведенных Промесом в России. 4 это еще и количество турниров, в которых он дебютировал в составе "Спартака". На эти факты можно было бы не обращать внимания, но в них есть одна любопытная особенность. ело в том, что Квинси не выиграл ни одной из этих четырех дебютных встреч. В Премьер-Лиге он проиграл "Краснодару" 0:4, в Кубке России - "Рубину" 0:2, на групповом этапе Лиги Европы - "Атлетику" из Бильбао 1:3, а единственной ничьей закончилась стартовая игра на групповой стадии Лиги Чемпионов - 1:1 с "Марибором". Зато, когда он забивал свои первые голы в РПЛ, КР и ЛЧ, "Спартак" всегда побеждал (3:1 "Торпедо", 2:0 "Кубань" и 5:1 "Севилью"). Так что, приобретающему Промеса испанскому клубу не стоит ждать от него лихого дебюта, но, когда он начнет забивать, ждите, господа "андалусийцы", уверенных побед.

Заглавное фото: Спорт-Экспресс

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Промес
Сегодня, 11:39
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№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 12:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Промес самый сильный легионер,сделавший себе имя из всех кто когда либо играл в Росссии

в дурке сегодня интернет дали? он даже в 5 лучших не войдет . свои больные фантазии в своей больной голове держите


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№4 Написал: Волжанин (Сегодня, 12:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
цена Промеса, который был приобретен в 2014-м году за 6,5 миллионов евро.

афтар, ты бы погуглил
Как и за сколько договорились

Вскоре после перехода Промеса в некоторых голландских медиа попадалась информация, что Промес стоил около 15 миллионов. Эрсин Акан рассказывал, что «Спартак» заплатил около 12 миллионов (и что «Твенте» отказал «Вольфсбургу» и «Гамбургу», пытавшимся купить его за 7-9 миллионов). Представители «Спартака» тоже всегда настаивали: за трансфер Куинси Промеса клуб заплатил около 10-12 миллионов евро.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Промес самый сильный легионер,сделавший себе имя из всех кто когда либо играл в Росссии.Статистика просто чумавая,при этом он атакующий полузащитник,не помню чтобы кто-то ещё становился лучшим снайпером лиги его амплуа.Четыре года играть стабильно на высоком уровне,тоже редкость в РПЛ.Только не надо мне писать про Халка,Вагнера,Думбия,последние двое были напами,а Халк играл не так много в России.Промес большая потеря,но жизнь такова.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 11:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Честь и хвала!
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не на все цифры мозгов хватило Долинину?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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