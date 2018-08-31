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Дмитрий Хохлов: есть недопонимание с руководством

Дмитрий Хохлов: есть недопонимание с руководством

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о своих отношениях с руководством клуба:

– Бывший главный тренер молодежного состава Николай Ковардаев, которого сместили с должности, дал громкое интервью, где выразил мнение, что против вас Широков ведет свою игру.

– Я читал. Это его мнение. Какую игру?

– Хотят сместить и вас.

– На данный момент в определенных вопросах есть недопонимание. Но назовите мне клубы, где все ровно и гладко? Мне кажется, их не существует. Да, есть дискуссия, споры, несогласие. Да, мы ругаемся. Но это нормально, - передает слова тренера "Спорт-Экспресс".

Широков против Хохлова: что происходит в «Динамо»?

фото: upmonitor.ru
Теги: Динамо Хохлов
Сегодня, 08:34
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(0)
№3 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 09:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Писос какой, только-только все налаживаться начало...
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 09:21) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Поэтому,более-менее стоящие футболисты и бегут из "Динамы".....А где появляется Шыроков-всегда тёрки,разборки,нездоровая обстановка.
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 08:44) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
Да, мы ругаемся. Но это нормально


Это не нормально, Дмитрий.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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