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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Хохлов: есть недопонимание с руководством
Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о своих отношениях с руководством клуба:
– Бывший главный тренер молодежного состава Николай Ковардаев, которого сместили с должности, дал громкое интервью, где выразил мнение, что против вас Широков ведет свою игру.
– Я читал. Это его мнение. Какую игру?
– Хотят сместить и вас.
– На данный момент в определенных вопросах есть недопонимание. Но назовите мне клубы, где все ровно и гладко? Мне кажется, их не существует. Да, есть дискуссия, споры, несогласие. Да, мы ругаемся. Но это нормально, - передает слова тренера "Спорт-Экспресс".
Широков против Хохлова: что происходит в «Динамо»?
фото: upmonitor.ru
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