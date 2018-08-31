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"Уфа" подписала полузащитника сборной Люксембурга

"Уфа" и "Прогрес" достигли согласия насчет трансфера полузащитника Оливье Тилля, сообщает пресс-служба российского клуба. Контракт с футболистом рассчитан на 4 года.



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Теги: Уфа Томаров Тилль
Сегодня, 10:16
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№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 10:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Такое ощущение что скупают всех кто против них хорошо сыграли


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Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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