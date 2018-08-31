"Уфа" подписала полузащитника сборной Люксембурга

? Игрок сборной Люксембурга Оливье Тилль подписал с @UfaFc контракт на четыре года.



Полузащитник ранее выступал за «Прогрес Нидеркорн». За эту команду Тилль провёл 82 матча в официальных турнирах, где забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.#РПЛ #ТрансферыРПЛ #Уфа pic.twitter.com/On6OzemZay