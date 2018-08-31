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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Владислав Радимов: хотелось бы верить, что "Спартак" утонет глубже водолазов
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов ответил болельщику "Спартака", олимпийскому чемпиону по теннису Евгению Кафельникову.
"Вот щас и посмотрим, как будут справляться с задачами без Антохи лидеры команды Глушаков и Комбаров. Так можем и глубже водолазов утонуть. Надеюсь, я ошибаюсь", - написал Кафельников после ухода Промеса из "Спартака".
Радимов так ответил Кафельникову: "Надеюсь, ты не ошибаешься! Очень хотелось бы верить про "глубже водолазов"! Будем держать за это кулаки".
"Что вы без великого "Спартака" будете делать??? Вы же никогда свою арену не заполните (это во-первых). Не будет "Спартака", не будет в России и футбола. Так что думай сначала, прежде чем мечтать об этом", - написал в ответ Кафельников.
"Вот щас и посмотрим, как будут справляться с задачами без Антохи лидеры команды Глушаков и Комбаров. Так можем и глубже водолазов утонуть. Надеюсь, я ошибаюсь", - написал Кафельников после ухода Промеса из "Спартака".
Радимов так ответил Кафельникову: "Надеюсь, ты не ошибаешься! Очень хотелось бы верить про "глубже водолазов"! Будем держать за это кулаки".
"Что вы без великого "Спартака" будете делать??? Вы же никогда свою арену не заполните (это во-первых). Не будет "Спартака", не будет в России и футбола. Так что думай сначала, прежде чем мечтать об этом", - написал в ответ Кафельников.
Вот щас и посмотрим,как будут справляться без Антохи, с задачами, лидеры команды Глушаков и Комбаров?. ХЗ,так можем и глубже водолазов утонуть. Надеюсь,я ошибаюсь.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) August 31, 2018
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