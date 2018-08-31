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Владислав Радимов: хотелось бы верить, что "Спартак" утонет глубже водолазов

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов ответил болельщику "Спартака", олимпийскому чемпиону по теннису Евгению Кафельникову.

"Вот щас и посмотрим, как будут справляться с задачами без Антохи лидеры команды Глушаков и Комбаров. Так можем и глубже водолазов утонуть. Надеюсь, я ошибаюсь", - написал Кафельников после ухода Промеса из "Спартака".

Радимов так ответил Кафельникову: "Надеюсь, ты не ошибаешься! Очень хотелось бы верить про "глубже водолазов"! Будем держать за это кулаки".

"Что вы без великого "Спартака" будете делать??? Вы же никогда свою арену не заполните (это во-первых). Не будет "Спартака", не будет в России и футбола. Так что думай сначала, прежде чем мечтать об этом", - написал в ответ Кафельников.

Теги: Радимов Спартак
Сегодня, 21:11
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№33 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:01) #
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Цитата: V.o.r.o.n
А это точно его твиттер?

)) А с платформы говорят- Это город Ленинград. Мясо уткнитесь в свои мечты, ибать вас , как и раньше, позорное стадо многочисленное.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№32 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 22:57) #
  • +2
  •  (2)
online

в бытность Кафельникова теннисистом никогда бы не подумал, что он такой д...л! А это точно его твиттер?
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№31 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 22:54) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Радимов так ответил Кафельникову: "Надеюсь, ты не ошибаешься! Очень хотелось бы верить про "глубже водолазов"! Будем держать за это кулаки"

Влад не прав, спартак не тонет joy


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№30 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:44) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: utekay
а Кафельникова Женя тогда кто?

Вафельникова она)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№29 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:39) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
Я не устану повторять, что Владя Буланова - сучка еб@ная....))))

а Кафельникова Женя тогда кто?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№28 Написал: GPS (Сегодня, 22:27) #
  • -8
  •  (12)

Я не устану повторять, что Владя Буланова - сучка еб@ная....))))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№27 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:20) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KolpinoOnTour
А вы разве не смазанные уже приедете?)

xер то мы смажем,но вам этой смазки может и не хватить.тем более после мёльде.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№26 Написал: хэн липецк (Сегодня, 22:19) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
кто бы говорил о дне.этот ВЕЛИКИЙ тренеришка так утопил Зенит 2 что и сейчас всем сливают
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
№25 Написал: waldemar воронеж (Сегодня, 22:15) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KolpinoOnTour
Вы же никогда свою арену не заполните

Чего несёт этот петушок?)) У нас всегда на стадионе под завязку! В отличие от "Свиньи Арены"

Если билеты раздавались как на БОМЖ АРЕНУ БЕСПЛАТНО ,ТО НА ЛЮБОМ СТАДИОНЕ БЫЛА 100% ЯВКА.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
№24 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rocker31
ВЛАДИСЛАВ РАДИМОВ: ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЕРИТЬ, ЧТО "СПАРТАК" УТОНЕТ ГЛУБЖЕ ВОДОЛАЗОВ

Верь,Радимов,вазелин готовь и снова верь!!!

А вы разве не смазанные уже приедете?)


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
№23 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Про Россию, конечно, сильно. Опуская даже «щас»( видно, что не умён и неграмотен) Даже не знаю. Смеяться или у виска покрутить anguished Вангую, что сайт скоро перейдёт на освещение социальных сетей футболистов Смолов сделал новое тату. Дзюба сегодня был в метро.

Marlboro,

Дебил. Эту куйню ваш спившийся ПЕНИСист сморозил))) Ты хоть Читай! Заголовок специально для тебя слепили, выдава за слова Влада, а не этого алкаша.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№22 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 21:55) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Черный Лис
Два дебила это сила.

+1000
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№21 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ВЛАДИСЛАВ РАДИМОВ: ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЕРИТЬ, ЧТО "СПАРТАК" УТОНЕТ ГЛУБЖЕ ВОДОЛАЗОВ

Верь,Радимов,вазелин готовь и снова верь!!!
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№20 Написал: Назар Хлебов (Сегодня, 21:53) #
  • -3
  •  (3)

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://bitly.su/9h53Gbx
Регистрация: 31.08.2018 [жалоба]
№19 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (2)

2 барана бодаются на узком мосту.
Сейчас еще сзади у каждого помощники появятся. У одного Орлов с Боярским, у другого Глушитель с Пановым.
Чем больше такого говна вокруг игры, тем противнее.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№18 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: KolpinoOnTour
Чего несёт этот петушок?)) У нас всегда на стадионе под завязку! В отличие от "Свиньи Арены"


Что такое "под завязку"?
Даже ваши зенитовские сайты дают
заполняемость 88% на играх ЧР.
А теперь одна тайна:
-эти проценты,почему то высчитываются
из вместимости в 54 тысячи зрителей,
хотя всем известно,в Ленинграде строился
стадион на 68 тысяч...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№17 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 21:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Крылья Сов»
До сих пор жива черная зависть к тому спартаку конца 20 века и начала 21. Пора бы уж выдохнуть всем этим чудикам
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№16 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:40) #
  • -2
  •  (12)

на самом деле так и есть, без спартака, половину фтубольных сайтов закроется, везде аналитика на ютубе все известные редакции строятся вокруг спартака, и видимо когда он не выигрывает, на этом делают деньги... всегда спартак чаще всех показывают... чаще всех комментируют, больше всего срача и тд.... Спартак.... не будь его зенит все бы купил, и футбол бы многое потерял!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№15 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:40) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Водолазы не тонут,чумазый,водолазы - погружаются.Хотя с кем это я.. и о чем..)?


--------------------
зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№14 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:39) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
Аргументы у кафельникова насчет посещаемости, сродни его интеллекту.

У животных интеллект отсутствует. У всех кроме, пожалуй, дельфинов.. Но он точно не дельфин. Он - свинья.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№13 Написал: dan blan (Сегодня, 21:38) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
бомжам слова не давали
Регистрация: 9.08.2017 [жалоба]
№12 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:36) #
  • -4
  •  (10)

Цитата: Crazy Rat
Судьба твоя, бомжара, сдохнуть в коробке от стиральной машины от перепития жидкости стеклоомывателя!!!!

joy
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№11 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Аргументы у кафельникова насчет посещаемости, сродни его интеллекту.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№10 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 21:29) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Вы же никогда свою арену не заполните

Чего несёт этот петушок?)) У нас всегда на стадионе под завязку! В отличие от "Свиньи Арены"


--------------------
14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
№9 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:28) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Два дебила это сила.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:27) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
"Что вы без великого "Спартака" будете делать??? Вы же никогда свою арену не заполните (это во-первых). Не будет "Спартака", не будет в России и футбола. Так что думай сначала, прежде чем мечтать об этом", - написал в ответ Кафельников.

Опять нанюхался (надышался, накололся), придурок. Собрался в Питер? Приезжай. У одного "великого" спортсмена клеймо на жопе уже проставлено. Не вижу причин чтобы не поставить оттиск на твоей жопе.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: Crazy Rat Стерлитамак (Сегодня, 21:25) #
  • -3
  •  (19)

Судьба твоя, бомжара, сдохнуть в коробке от стиральной машины от перепития жидкости стеклоомывателя!!!!
Регистрация: 23.10.2008 [жалоба]
№6 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 21:21) #
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Этот вслед за Орловом поехал по полной, дебилушка старая.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№5 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:21) #
  • -4
  •  (12)

Владик такой смешной.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 21:21) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Кафель три года кричал что Великий и Могучий Спартак вынеит Зенит и как такому Пизд------олу можно верить а предложи ему пари на победу ЗЕНИТА он как шкура не отвечает видно уважает ЗЕНИТ
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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