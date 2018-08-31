"Зенит" на матче со "Спартаком" ожидает нового рекорда посещаемости стадиона "Санкт-Петербург"

"Зенит" к матчу 6-го тура российской Премьер-Лиги со "Спартаком" открыл на стадионе "Санкт-Петербург" часть временных трибун, благодаря чему вместимость арены возросла до 61,5 тысячи мест. Таким образом, в петербургском клубе 2 сентября ожидают нового рекорда посещаемости на домашнем стадионе, сообщил пресс-секретарь сине-бело-голубых Антон Макаренко."ФК "Зенит" ожидает нового рекорда посещаемости на домашней арене. К предстоящему матчу клуб открыл часть временных трибун с хорошим обзором, поэтому вместимость стадиона выросла до 61,5 тысячи мест. При этом гостям выделена полная положенная квота 6 тыс мест, тем самым увеличилась и буферная зона.В настоящий момент в гостевой сектор осталось около 350 билетов, которые поступят в продажу для болельщиков гостевой команды в день матча за 2 часа до его начала. В продаже еще остаются 1800 билетов, и мы ожидаем, что все они будут распроданы и на игре в воскресенье соберется полный стадион", — заявил Макаренко.