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"Зенит" на матче со "Спартаком" ожидает нового рекорда посещаемости стадиона "Санкт-Петербург"

"Зенит" к матчу 6-го тура российской Премьер-Лиги со "Спартаком" открыл на стадионе "Санкт-Петербург" часть временных трибун, благодаря чему вместимость арены возросла до 61,5 тысячи мест. Таким образом, в петербургском клубе 2 сентября ожидают нового рекорда посещаемости на домашнем стадионе, сообщил пресс-секретарь сине-бело-голубых Антон Макаренко.

"ФК "Зенит" ожидает нового рекорда посещаемости на домашней арене. К предстоящему матчу клуб открыл часть временных трибун с хорошим обзором, поэтому вместимость стадиона выросла до 61,5 тысячи мест. При этом гостям выделена полная положенная квота 6 тыс мест, тем самым увеличилась и буферная зона.

В настоящий момент в гостевой сектор осталось около 350 билетов, которые поступят в продажу для болельщиков гостевой команды в день матча за 2 часа до его начала. В продаже еще остаются 1800 билетов, и мы ожидаем, что все они будут распроданы и на игре в воскресенье соберется полный стадион", — заявил Макаренко.

Sport24.ru
Теги: Зенит Спартак
Вчера, 23:34
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(2)
№15 Написал: Черный Лис (Сегодня, 01:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara
А разве этот стадион ни разу не был заполнен др отказа в играх рпл , если ждут нового рекорда?

по-моему в первом предложении все по-русски написано
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
MAG554,

7 с копейками!... вдвоем сходить на матч - 15 тысяч!
Видимо деньги очень нужны...дебилы бл.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:56) #
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Мясная сволота уже здесь. Споконой ночи, господа. Раздавить ананидзе- наша первая задача.
Новое мясо


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
но это акт, как Ленин, вечно живой.

это будет Акт! Элвис Пресли жив!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:30) #
  • -2
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Цитата: V.o.r.o.n
8-1 это не предел,

Чем жирнее туша, тем сильнее к ней счет. Аксиома.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 00:06) #
  • 0
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Хотелось бы еще рекорда и на футбольном поле smirk 8-1 это не предел, Зенит способен на большее smiley
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:02) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Фантастическая тяга питерского общества к свиноёпу, не знает границ. Обычно подобное надоедает, но это акт, как Ленин, вечно живой.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:01) #
  • -2
  •  (4)

Жир свиных сердец!
У нас мало что есть, но мы есть(с)
Менять!
)) небольшая неувязка, господа.
Вот


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Aseev Valeri
Ответка...

ё мое... какая ответка. про центральный сектора речь. 3500 второй ярус. нижний 4900
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: Aseev Valeri Европа (Вчера, 23:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: MAG554
да и цену ломят немалую

Ответка...
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: tantara Уфа (Вчера, 23:52) #
  • -2
  •  (4)

А разве этот стадион ни разу не был заполнен др отказа в играх рпл , если ждут нового рекорда?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Вчера, 23:47) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Zamba
А теперь, а нас за шо?)

Я не устану повторять- Что? Громче, господа, громче.... Правильно- Епать спартак-епать. Всегда и повсеместно этот свиной навоз. Так будет правильно. Ложь и лицемерие мы совместно и уничтожим.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
сами прошлый год подняли? А теперь, а нас за шо?)

я на кузьмичевскую брал
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Вчера, 23:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
да и цену ломят немалую

сами прошлый год подняли? А теперь, а нас за шо?)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:39) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
да и цену ломят немалую
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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