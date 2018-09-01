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Александр Панов: ошибки Максименко? Вспомните, как начинал Акинфеев

Бывший футболист "Зенита" и популярный болельщик "Спартака" Александр Панов сравнил молодого голкипера "красно-белых" Максименко и Игоря Акинфеева:

– Вас беспокоит позиция вратаря? Все-таки в семи матчах Максименко совершил две грубые ошибки. Не многовато?

– Наоборот, маловато.

– Разве?

– Максименко должен еще много таких ляпов совершить, чтобы набить шишки. Тогда наберется определенного опыта и больше их не повторит. Вы вспомните молодого Акинфеева. Поначалу он тоже ошибался. Но в итоге вырос в очень сильного вратаря, опору ЦСКА и сборной. Сколько игр вытащил! Над ним смеялись, считали его антирекорд в Лиге чемпионов. Но ведь он играл против реально сильных команд, нападающих. Почему-то никто не считает матчи, в которых Акинфеев совершил сэйвы. У Максименко же видна перспектива. Просто в дерби с "Динамо" Рыков пробил здорово. А что нужно было делать Максименко? Он вышел из ворот, - приводит слова бывшего игрока "Спорт-Экспресс".

Александр Панов: я не предатель
Теги: Максименко Акинфеев Панов
Сегодня, 09:20
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(2)
№4 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 10:36) #
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Болеет за:
«Ростов»
уже сбился со счета "сменщиков Акинфеева".... Боюсь, как до дела дойдет (уйдет Акинфей), так настоящего сменщика и не так легко найти будет..


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№3 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 10:35) #
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  •  (2)

Максименко 20 лет. В его годы Игорек уже был 3-кратным чемпионом России и обладателем КУЕФА, а также основным вратарем сборной. Так что сравнивать их глупо, Максименко до Акинфеева как раком до китая
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:12) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Единственной ошибкой Акинфеева был гол от Балтиева из Динамо со штрафного в 2003 и то роста не хватило парню.А больше ошибок и не было и уж тем более молодой Акинфеев между ног и за шиворот с центра не пропускал..Сравнивать Акинфеева который дебютировал в семнадцать выжав из основы талантом Мандрыкина и Максименко который играет по причине травмы Селихова и полной недееспособности Реброва может только такой любитель белого как Панов.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:26) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вы вспомните молодого Акинфеева. Поначалу он тоже ошибался

чего чего чего???????? Акинфеев поплыл после травмы, а это было...вроде в игре с Ростcельмашем (ну или уже Ростовом), если не ошибаюсь.
когда он перестал прыгать
а начинал то он как раз ударно, разве что удаления получал за вспыльчивость


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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