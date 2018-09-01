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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Панов: я не предатель
Бывший игрок питерского "Зенита", а теперь популярный болельщик московского "Спартака" объяснил, почему его нельзя считать предателем:
– Уже не обращаете внимания, когда вас называют предателем?
– Если бы жил в Питере, то, наверное, болел бы за "Зенит". А за кого еще там болеть? Но я уже 20 лет в Москве. И то – относительно недавно начал ходить на стадион, поддерживать "Спартак". Влюбился в команду.
Смешно слышать, когда меня называют предателем. Глупая какая-то мысль. Даже не думаю о том, что кого-то предал или что кому-то что-то должен.
Когда мог перейти в "Спартак", будучи игроком, я этого не сделал. Это сейчас почему-то никто не вспоминает. А спустя 20 лет начали предъявлять за то, что болею за красно-белых. Странно. С другой стороны, раз критикуют, значит, людей интересует моя жизнь. Значит, что-то из себя представляю. Видимо, своим приездом в Питер я будоражу им кровь. Мне кажется, крутость лучше показывать на футбольном поле. А обычным фанатам просто нужно приходить на стадион, выплескивать свои эмоции, забывать о чем-то негативном. А потом выйти с трибун в обнимку, вдарить по пивку и разойтись по домам, - приводит слова бывшего футболиста "Спорт-Экспресс"
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– Уже не обращаете внимания, когда вас называют предателем?
– Если бы жил в Питере, то, наверное, болел бы за "Зенит". А за кого еще там болеть? Но я уже 20 лет в Москве. И то – относительно недавно начал ходить на стадион, поддерживать "Спартак". Влюбился в команду.
Смешно слышать, когда меня называют предателем. Глупая какая-то мысль. Даже не думаю о том, что кого-то предал или что кому-то что-то должен.
Когда мог перейти в "Спартак", будучи игроком, я этого не сделал. Это сейчас почему-то никто не вспоминает. А спустя 20 лет начали предъявлять за то, что болею за красно-белых. Странно. С другой стороны, раз критикуют, значит, людей интересует моя жизнь. Значит, что-то из себя представляю. Видимо, своим приездом в Питер я будоражу им кровь. Мне кажется, крутость лучше показывать на футбольном поле. А обычным фанатам просто нужно приходить на стадион, выплескивать свои эмоции, забывать о чем-то негативном. А потом выйти с трибун в обнимку, вдарить по пивку и разойтись по домам, - приводит слова бывшего футболиста "Спорт-Экспресс"
"Зенит" на матче со "Спартаком" ожидает нового рекорда посещаемости стадиона "Санкт-Петербург"
Владислав Радимов: хотелось бы верить, что "Спартак" утонет глубже водолазов
Кафельников: неужели 21 миллион евро стоило разменивать на полную "Открытие Арену"?
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