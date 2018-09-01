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Александр Панов: я не предатель

Бывший игрок питерского "Зенита", а теперь популярный болельщик московского "Спартака" объяснил, почему его нельзя считать предателем:

– Уже не обращаете внимания, когда вас называют предателем?

– Если бы жил в Питере, то, наверное, болел бы за "Зенит". А за кого еще там болеть? Но я уже 20 лет в Москве. И то – относительно недавно начал ходить на стадион, поддерживать "Спартак". Влюбился в команду.

Смешно слышать, когда меня называют предателем. Глупая какая-то мысль. Даже не думаю о том, что кого-то предал или что кому-то что-то должен.

Когда мог перейти в "Спартак", будучи игроком, я этого не сделал. Это сейчас почему-то никто не вспоминает. А спустя 20 лет начали предъявлять за то, что болею за красно-белых. Странно. С другой стороны, раз критикуют, значит, людей интересует моя жизнь. Значит, что-то из себя представляю. Видимо, своим приездом в Питер я будоражу им кровь. Мне кажется, крутость лучше показывать на футбольном поле. А обычным фанатам просто нужно приходить на стадион, выплескивать свои эмоции, забывать о чем-то негативном. А потом выйти с трибун в обнимку, вдарить по пивку и разойтись по домам, - приводит слова бывшего футболиста "Спорт-Экспресс"

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Теги: Панов Зенит Спартак
Сегодня, 08:14
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№1 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 08:20) #
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Ты не предатель, ты шлюxa.Такое, к сожалению, бывает.
Есть люди, которые с рождения живут в Ленинграде и болеют за Спартак всю жизнь. Это болельщики. И им фиолетово на место жительства.
А ты просто шлюxa. Болеешь за тех, за кого сейчас удобно.
Думаешь среди мясных стал своим? Такие нужны только для того, чтобы за пивом гонять для "новых" друзей.
Одно слово, везде чужой.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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