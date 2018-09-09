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Очередь на встречу с Артемом Дзюбой (видео)

Очередь на встречу с Артемом Дзюбой (видео)

Сегодня Артем Дзюба встречается с болельщиками в магазине одного из известных брендов одежды в Москве.

Мероприятие вызвало большой ажиотаж среди посетителей. За час до начала встречи выстроилась солидная очередь в размере 300-400 человек.


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фото: "Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Зенит сборная России
Сегодня, 13:21
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5
(3)
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
народный футболист!
Цитата: zen-it
Федун-хохол и его свиноферма с зомбо-свино болельщиками кусают локти!)))

ага...народные куле


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:03) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Средний возраст очереди, и его пол красноречиво о многом говорит))


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 13:46) #
  • +5
  •  (7)
online

А.С. Дзюба - на пике Славы и Могу-щества !!!
А.С. Дзюба - на Престоле российского футбольного короля !!!
А.С. Дзюба, почти двухметровый ростом, - это для детей нынешний футбольный "дядя Степа", футбольный великан !
... А кто крайний на встречу с А.С.Дзю-БОЙ - нынешним капитаном Великой футбольной России?
Все хотят такого, как Дзюба!!!
Такого, как Дзюба, полного сил,
Такого, как Дзюба, голы чтоб забил.
Такого, как Дзюба чтоб побеждал,
Такого, как Дзюба, чтобы блистал.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:37) #
  • -13
  •  (13)

Сектя деревянного идола
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:34) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Федун-хохол и его свиноферма с зомбо-свино болельщиками кусают локти!)))
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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