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Маркизио провел первую тренировку в "Зените"

Маркизио провел первую тренировку в "Зените"

Официальный твиттер питерского клуба сообщает о том, что Клаудио Маркизио провел первую тренировку в составе "сине-бело-голубых". Футболист прибыл в Санкт-Петербург накануне.


Напоминаем, что сегодня "Зенит" проведет товарищеский матч против казахского "Кайрата". Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Перед началом встречи состоится презентация Маркизио в качестве нового футболиста "Зенита".

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Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 13:35
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(2)
№7 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это тренировка.Не думаю что он будет интересный.Игра в поддавки.
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:18) #
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online

Цитата: vermis_64
Там далеко,

Ты уже тропинку протоптал, бедолага.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:16) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Цитата: vermis_64
Матч с Кайратом кажут вроде на 78 канале? Оч. хочется на Шаву посмотреть еще разок

Так сходи на стадион хоть раз, мурло обоссанное.



На куй иди просто. Пешком. Там далеко, но ты дойдешь.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:15) #
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online

Цитата: vermis_64
Матч с Кайратом кажут вроде на 78 канале? Оч. хочется на Шаву посмотреть еще разок

Так сходи на стадион хоть раз, мурло обоссанное.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
soloz,
utekay,


Привет, маньяки! smile
Матч с Кайратом кажут вроде на 78 канале? Оч. хочется на Шаву посмотреть еще разок. Маркизио же не будет нас радовать в этом матче.
А вообще, это хорошо, что такие люди, как он и Терри, в наш футбол заглянули. Хотя они и не в самой активной фазе.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит - Чемпион! bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:28) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит - Чемпион!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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