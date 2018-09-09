Маркизио провел первую тренировку в "Зените"

Официальный твиттер питерского клуба сообщает о том, что Клаудио Маркизио провел первую тренировку в составе "сине-бело-голубых". Футболист прибыл в Санкт-Петербург накануне.Напоминаем, что сегодня "Зенит" проведет товарищеский матч против казахского "Кайрата". Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.Перед началом встречи состоится презентация Маркизио в качестве нового футболиста "Зенита".