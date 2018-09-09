Болельщики: Дзюба - бог футбола (видео)

"Дзюба, Бзюба – бог футбола! Хей-хей!"



Нападающий сборной России и "Зенита" встретился со своими поклонниками, ответив на различные вопросы. Форвард много шутил, что очень нравилось публике pic.twitter.com/aXsKF6sxXd — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 9, 2018

Болельщики, собравшиеся на встрече с нападающим сборной России и питерского "Зенита", называют Дзюбу богом футбола.Не так давно таким же образом болельщики встречали Федора Смолова.фото: twimg.com