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Болельщики: Дзюба - бог футбола (видео)

Болельщики: Дзюба - бог футбола (видео)

Болельщики, собравшиеся на встрече с нападающим сборной России и питерского "Зенита", называют Дзюбу богом футбола.


Не так давно таким же образом болельщики встречали Федора Смолова.

Фёдор Смолов: конечно, не считаю себя богом футбола (видео)

фото: twimg.com
Теги: Зенит Дзюба сборная России
Сегодня, 14:46
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(2)
№5 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 15:23) #
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не надо скрывать наданный момент он лучший играет и хочет играть не зря ест свой хлеб а процентов 50 на лавочках сидят а деньги те же wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№4 Написал: Кристоф (Сегодня, 15:22) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сектанты
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:20) #
  • -1
  •  (1)
online

Футбольный отход , который не подошел Великим, забил 1 пенальти на ЧМ стал Богом футбола?
Все кто так думает, ловить сетями и на принудительное лечение. Дожили.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:05) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Буйнопомешанные...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:54) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем обижать Господа нашего, кощунство.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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