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Черышева обвиняют в употреблении допинга. Что происходит вокруг одного из лучших игроков сборной?

The Telegraph сообщает, что в отношении Дениса Черышева испанские допинг-офицеры уже ведут расследование. Одного из самых полезных игроков национальной команды России на минувшем чемпионате мира подозревают в использовании гормона роста, что грозит четырьмя годами дисквалификации.

Черышева обвиняют в употреблении допинга. Что происходит вокруг одного из лучших игроков сборной?

Что произошло?

Популярное британское издание The Telegraph взбудоражило российское информационное пространство сообщением о том, что испанцы начали проводить разбирательство по поводу Дениса Черышева. При этом удивительно, что поводом для выяснений стало одно из интервью Дмитрия Черышева - отца футболиста, - который упомянул, что в то время, когда Денис выступал за испанский "Вильярреал", ему кололи гормон роста.

Денис Черышев может быть дисквалифицирован на четыре года

Зачем он это сказал?

Как выяснилось позже, отец Черышева говорил совсем о другом.

Интервью, из-за которого начались все трудности, было взято уже больше года назад. Конфликт начался еще во время Чемпионата мира, но тогда широкой огласки не получилось. В проверки и возможные серьезные последствия все вылилось только теперь.

Отвечая на вопрос издания "Спорт уик-энд" летом 2017, почему Денис Черышев так мало играет, его отец рассказал, что сына неправильно лечили в клубе, - кололи так называемый фактор (ударение на последний слог) роста (но не гормон роста). Полностью фраза звучала так:

- Да, [кололи] гормон роста, фактОр роста. Это делали для того, чтобы Денис быстрее восстановился.

Этот самый фактор роста не является запрещенным средством. Естественное, в отличие от просто гормона роста.

Но редактор издания, видимо, не особо разбираясь в медицинских терминах, немного изменил изначальную формулировку. В итоге получилось, будто Черышеву кололи гормон роста.

Реакция издания

В конце июня, когда в России шел чемпионат мира, англичане раскопали это интервью и начали ворошить футбольное сообщество. Издание "Спорт уик-энд" поспешило убрать все недопонимания и опубликовало точную расшифровку слов Дмитрия Черышев:

- Наша газета неожиданно едва не стала центром международного скандала. Виной тому публикация, вышедшая в «Спорт уик-энде» год назад (6 июля 2017) – интервью с Дмитрием Черышевым, в котором он объясняет, почему перестал выходить на поле в Примере и, соответственно, получать вызов в сборную его сын – Денис.

Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет. Однако если очень захотеть, то негатив находится. Британские СМИ раскопали этот прошлогодний материал «Спорт уик-энда», и их внимание привлекли отнюдь не трудности спортивной биографии российского футболиста. А название препарата. Как вы уже догадались, Денису попытались пришить допинг.

Дело в том, что в разговоре Черышева-старшего с корреспондентом нашей газеты (оба собеседника не являются врачами и не могли предположить, что их слова будут иметь столь детективное продолжение) речь шла то о факторе роста, то его называли гормоном. Если вы не врач и не специалист по спортивной медицине, то вы не обнаружите большой разницы. Поэтому корректор нашей газеты, чтобы избежать путаницы, оставила в тексте только слово «гормон», - опубликовала газета.

Другие стороны

РФС, которого эта тема касается напрямую, на своем официальном сайте постарался призвать к здравому смыслу:

- Российский футбольный союз официально заявляет, что все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила. Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искажённой одним из СМИ и ошибочно распространённой в июле 2017 года. Речь идёт о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами "Вильярреала" богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещённым субстанциям.

Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию "лечением с использованием гормонов роста", что в корне искажает суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ.

При этом отмечаем, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной ещё в прошлом году была проверена медицинским комитетом РФС и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было. Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было, - приводится в заявлении.

Отец футболиста, с которого и начались все неприятности, продемонстрировал, что от этой истории устал и особенно рассуждать не хочет:

- Я могу честно сказать, не знаю, откуда вообще это всё было написано. Как можно было написать, что я якобы по несогласованности сказал клубу. Такого вообще не может быть. Самое главное! Я профессионал и футбольный человек и знаю, о каких словах идёт речь. Ничего такого не было. Журналист полностью всё перепутал.

Дмитрий Черышев: aнгличане ковыряются против России

К чему все это идет?

Конечно, вряд ли будут хоть какие-нибудь последствия, учитывая то, что никаких реальных доказательств, кроме слов в прессе, нет. Да и не доказательства это вовсе. Странно, что вообще разбирательства начались после того, как английские журналисты указали на чужие цитаты.

Не хочется верить в то, что допинг-офицеры хоть каким-то образом в этой ситуации могут удивить. На данный момент известно, что были отправлены все необходимые документы в ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство). Остается лишь ждать их реакции.

***

В чемпионате России пару лет назад уже был скандал с допингом (брать остальной спорт мы не станем, хотя примеров из того же биатлона, увы, у нас хоть отбавляй), но скандал совершенно иного плана. Роман Еременко был пойман на употреблении кокаина. Вина была доказана, а дисквалификация футболиста закончится лишь в следующем месяце.

Здравый смысл в этой ситуации на стороне Черышева. Только вот представители ВАДА не всегда на стороне здравого смысла.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Черышев сборная России
Сегодня, 20:54
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№4 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 21:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У папы Дениса длинный язык.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 21:13) #
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Болеет за:
«МЮ»
Папа решил дать вью и напомнить о себе за счет сына...(((
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если с России даже флаг сняли на олимпиаде и без гимна оставили,то тут вообще могут раздавить так,что российские клубы ,даже в Еврокубках выступать не будут.Элементарно - Ватсон!


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Зениту - Слава ! Вперьееееть - Зенииить !
p.s. Почему болельщики зенита - стукачи?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:01) #
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online

ФактОр на лицо , как говорится.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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