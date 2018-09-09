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Черышева обвиняют в употреблении допинга. Что происходит вокруг одного из лучших игроков сборной?
The Telegraph сообщает, что в отношении Дениса Черышева испанские допинг-офицеры уже ведут расследование. Одного из самых полезных игроков национальной команды России на минувшем чемпионате мира подозревают в использовании гормона роста, что грозит четырьмя годами дисквалификации.
Что произошло?
Популярное британское издание The Telegraph взбудоражило российское информационное пространство сообщением о том, что испанцы начали проводить разбирательство по поводу Дениса Черышева. При этом удивительно, что поводом для выяснений стало одно из интервью Дмитрия Черышева - отца футболиста, - который упомянул, что в то время, когда Денис выступал за испанский "Вильярреал", ему кололи гормон роста.
Денис Черышев может быть дисквалифицирован на четыре года
Зачем он это сказал?
Как выяснилось позже, отец Черышева говорил совсем о другом.
Интервью, из-за которого начались все трудности, было взято уже больше года назад. Конфликт начался еще во время Чемпионата мира, но тогда широкой огласки не получилось. В проверки и возможные серьезные последствия все вылилось только теперь.
Отвечая на вопрос издания "Спорт уик-энд" летом 2017, почему Денис Черышев так мало играет, его отец рассказал, что сына неправильно лечили в клубе, - кололи так называемый фактор (ударение на последний слог) роста (но не гормон роста). Полностью фраза звучала так:
- Да, [кололи] гормон роста, фактОр роста. Это делали для того, чтобы Денис быстрее восстановился.
Этот самый фактор роста не является запрещенным средством. Естественное, в отличие от просто гормона роста.
Но редактор издания, видимо, не особо разбираясь в медицинских терминах, немного изменил изначальную формулировку. В итоге получилось, будто Черышеву кололи гормон роста.
Реакция издания
В конце июня, когда в России шел чемпионат мира, англичане раскопали это интервью и начали ворошить футбольное сообщество. Издание "Спорт уик-энд" поспешило убрать все недопонимания и опубликовало точную расшифровку слов Дмитрия Черышев:
- Наша газета неожиданно едва не стала центром международного скандала. Виной тому публикация, вышедшая в «Спорт уик-энде» год назад (6 июля 2017) – интервью с Дмитрием Черышевым, в котором он объясняет, почему перестал выходить на поле в Примере и, соответственно, получать вызов в сборную его сын – Денис.
Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет. Однако если очень захотеть, то негатив находится. Британские СМИ раскопали этот прошлогодний материал «Спорт уик-энда», и их внимание привлекли отнюдь не трудности спортивной биографии российского футболиста. А название препарата. Как вы уже догадались, Денису попытались пришить допинг.
Дело в том, что в разговоре Черышева-старшего с корреспондентом нашей газеты (оба собеседника не являются врачами и не могли предположить, что их слова будут иметь столь детективное продолжение) речь шла то о факторе роста, то его называли гормоном. Если вы не врач и не специалист по спортивной медицине, то вы не обнаружите большой разницы. Поэтому корректор нашей газеты, чтобы избежать путаницы, оставила в тексте только слово «гормон», - опубликовала газета.
Другие стороны
РФС, которого эта тема касается напрямую, на своем официальном сайте постарался призвать к здравому смыслу:
- Российский футбольный союз официально заявляет, что все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила. Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искажённой одним из СМИ и ошибочно распространённой в июле 2017 года. Речь идёт о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами "Вильярреала" богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещённым субстанциям.
Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию "лечением с использованием гормонов роста", что в корне искажает суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ.
При этом отмечаем, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной ещё в прошлом году была проверена медицинским комитетом РФС и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было. Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было, - приводится в заявлении.
Отец футболиста, с которого и начались все неприятности, продемонстрировал, что от этой истории устал и особенно рассуждать не хочет:
- Я могу честно сказать, не знаю, откуда вообще это всё было написано. Как можно было написать, что я якобы по несогласованности сказал клубу. Такого вообще не может быть. Самое главное! Я профессионал и футбольный человек и знаю, о каких словах идёт речь. Ничего такого не было. Журналист полностью всё перепутал.
Дмитрий Черышев: aнгличане ковыряются против России
К чему все это идет?
Конечно, вряд ли будут хоть какие-нибудь последствия, учитывая то, что никаких реальных доказательств, кроме слов в прессе, нет. Да и не доказательства это вовсе. Странно, что вообще разбирательства начались после того, как английские журналисты указали на чужие цитаты.
Не хочется верить в то, что допинг-офицеры хоть каким-то образом в этой ситуации могут удивить. На данный момент известно, что были отправлены все необходимые документы в ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство). Остается лишь ждать их реакции.
***
В чемпионате России пару лет назад уже был скандал с допингом (брать остальной спорт мы не станем, хотя примеров из того же биатлона, увы, у нас хоть отбавляй), но скандал совершенно иного плана. Роман Еременко был пойман на употреблении кокаина. Вина была доказана, а дисквалификация футболиста закончится лишь в следующем месяце.
Здравый смысл в этой ситуации на стороне Черышева. Только вот представители ВАДА не всегда на стороне здравого смысла.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Что произошло?
Популярное британское издание The Telegraph взбудоражило российское информационное пространство сообщением о том, что испанцы начали проводить разбирательство по поводу Дениса Черышева. При этом удивительно, что поводом для выяснений стало одно из интервью Дмитрия Черышева - отца футболиста, - который упомянул, что в то время, когда Денис выступал за испанский "Вильярреал", ему кололи гормон роста.
Денис Черышев может быть дисквалифицирован на четыре года
Зачем он это сказал?
Как выяснилось позже, отец Черышева говорил совсем о другом.
Интервью, из-за которого начались все трудности, было взято уже больше года назад. Конфликт начался еще во время Чемпионата мира, но тогда широкой огласки не получилось. В проверки и возможные серьезные последствия все вылилось только теперь.
Отвечая на вопрос издания "Спорт уик-энд" летом 2017, почему Денис Черышев так мало играет, его отец рассказал, что сына неправильно лечили в клубе, - кололи так называемый фактор (ударение на последний слог) роста (но не гормон роста). Полностью фраза звучала так:
- Да, [кололи] гормон роста, фактОр роста. Это делали для того, чтобы Денис быстрее восстановился.
Этот самый фактор роста не является запрещенным средством. Естественное, в отличие от просто гормона роста.
Но редактор издания, видимо, не особо разбираясь в медицинских терминах, немного изменил изначальную формулировку. В итоге получилось, будто Черышеву кололи гормон роста.
Реакция издания
В конце июня, когда в России шел чемпионат мира, англичане раскопали это интервью и начали ворошить футбольное сообщество. Издание "Спорт уик-энд" поспешило убрать все недопонимания и опубликовало точную расшифровку слов Дмитрия Черышев:
- Наша газета неожиданно едва не стала центром международного скандала. Виной тому публикация, вышедшая в «Спорт уик-энде» год назад (6 июля 2017) – интервью с Дмитрием Черышевым, в котором он объясняет, почему перестал выходить на поле в Примере и, соответственно, получать вызов в сборную его сын – Денис.
Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет. Однако если очень захотеть, то негатив находится. Британские СМИ раскопали этот прошлогодний материал «Спорт уик-энда», и их внимание привлекли отнюдь не трудности спортивной биографии российского футболиста. А название препарата. Как вы уже догадались, Денису попытались пришить допинг.
Дело в том, что в разговоре Черышева-старшего с корреспондентом нашей газеты (оба собеседника не являются врачами и не могли предположить, что их слова будут иметь столь детективное продолжение) речь шла то о факторе роста, то его называли гормоном. Если вы не врач и не специалист по спортивной медицине, то вы не обнаружите большой разницы. Поэтому корректор нашей газеты, чтобы избежать путаницы, оставила в тексте только слово «гормон», - опубликовала газета.
Другие стороны
РФС, которого эта тема касается напрямую, на своем официальном сайте постарался призвать к здравому смыслу:
- Российский футбольный союз официально заявляет, что все игроки национальной сборной России строго соблюдают антидопинговые правила. Предпринимаемые некоторыми иностранными СМИ попытки обвинить Дениса Черышева в обратном основаны на информации, искажённой одним из СМИ и ошибочно распространённой в июле 2017 года. Речь идёт о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами "Вильярреала" богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещённым субстанциям.
Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию "лечением с использованием гормонов роста", что в корне искажает суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ.
При этом отмечаем, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной ещё в прошлом году была проверена медицинским комитетом РФС и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было. Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было, - приводится в заявлении.
Отец футболиста, с которого и начались все неприятности, продемонстрировал, что от этой истории устал и особенно рассуждать не хочет:
- Я могу честно сказать, не знаю, откуда вообще это всё было написано. Как можно было написать, что я якобы по несогласованности сказал клубу. Такого вообще не может быть. Самое главное! Я профессионал и футбольный человек и знаю, о каких словах идёт речь. Ничего такого не было. Журналист полностью всё перепутал.
Дмитрий Черышев: aнгличане ковыряются против России
К чему все это идет?
Конечно, вряд ли будут хоть какие-нибудь последствия, учитывая то, что никаких реальных доказательств, кроме слов в прессе, нет. Да и не доказательства это вовсе. Странно, что вообще разбирательства начались после того, как английские журналисты указали на чужие цитаты.
Не хочется верить в то, что допинг-офицеры хоть каким-то образом в этой ситуации могут удивить. На данный момент известно, что были отправлены все необходимые документы в ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство). Остается лишь ждать их реакции.
***
В чемпионате России пару лет назад уже был скандал с допингом (брать остальной спорт мы не станем, хотя примеров из того же биатлона, увы, у нас хоть отбавляй), но скандал совершенно иного плана. Роман Еременко был пойман на употреблении кокаина. Вина была доказана, а дисквалификация футболиста закончится лишь в следующем месяце.
Здравый смысл в этой ситуации на стороне Черышева. Только вот представители ВАДА не всегда на стороне здравого смысла.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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