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Денис Черышев может быть дисквалифицирован на четыре года

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев попал под подозрение в употреблении запрещенных препаратов. Об этом сообщает The Telegraph.

Испанское антидопинговое агентство насторожили слова отца футболиста Дмитрия Черышева, упоминавшего инъекции гормона роста, сделанные во время пребывания игрока в "Вильярреале". Организация намерена установить, что именно попало в организм спортсмена. Отмечается, что испанские допинг-офицеры поддерживают связь со Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.

Российский футбольный союз выступил с заявлением, что слова об инъекциях были неверно истолкованы прессой: речь шла о инъекциях богатой тромбоцитами плазмы, что не является нарушением.

Применение гормона роста без соответствующего разрешения чревато дисквалификацией сроком до четырех лет.

"Лента"
Теги: Черышев Сборная России
Сегодня, 17:41
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№16 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 19:39) #
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Aseev Valeri
Старший Черышев никогда с головой не дружил.Скорость есть,ума не надо. Походу карьеру сыну сломал из-за языка.

smile Да благодаря его языку Денис и попал в сборную, перед чемпионатом мира он вовсю пиарил сынка и кстати правильно делал.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№15 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:32) #
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online

Цитата: avnik
А Дзюба вчера, перед игрой, на камеры кокос нюхал минуты две. )))


Дзюба мог нюхать кокос хоть 2 часа...не запрещено.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№14 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: Игорёк
СуперШтангист,
что ты за человек такой,всем гадишь,минусы любишь набирать,и за Терек ты не болеешь,такого клуба уже нет,ты наверное с Украины,и смени аватарку,третью аватарку меняешь,а глядя на неё блевать охота

Ну так попроси программиста поменять "Терек" на великий "Ахмат", или терпила дрезинская (уверен на 100% что, я прав)?)) (Вопрос риторический) Я бы и сам мог, но пока будут реагировать, как ты, то, не считаю нужным.

Кому я гадил? Если я на сайте что-то написал, а у тебя анус разорвался на 8 флагов Британии с кровь., это лишь проблема твоей психологии, как и у всех остальных.

Аватарку я меняю чисто из-за маркетинговых соображений, ради таких как ты, "счетоводов", неплохой итог, кстати.

Ты лучше по теме что-то скажи, как я.

Или за дрезину люди без мозга болеть пытаются(вру, знаю, что болеют) с оскорблениями оппонентов?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№13 Написал: junga Сочи (Сегодня, 19:19) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Рыба с закрытым ртом никогда не попадается на крючок.Какая разница что он там вмазывал, тробоцыты-бромдацыты, после доклада старика макларена все это дикое палево, даже если ничего и небыло.


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
№12 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:11) #
  • -3
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Болеет за:
«Локомотив»
Журналисты высосали "сенсацию" и сами же напряглись.
Давай, Денис, засуди их нахрен, чтобы в след. раз неповадно было.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№11 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:59) #
  • -1
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Aseev Valeri,
рано еще карьеру убивать. поживем и увидим!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№10 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 18:54) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Реал»
Старший Черышев никогда с головой не дружил.Скорость есть,ума не надо. Походу карьеру сыну сломал из-за языка.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№9 Написал: Игорёк (Сегодня, 18:52) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
СуперШтангист,
что ты за человек такой,всем гадишь,минусы любишь набирать,и за Терек ты не болеешь,такого клуба уже нет,ты наверное с Украины,и смени аватарку,третью аватарку меняешь,а глядя на неё блевать охота
Регистрация: 1.01.2017 [жалоба]
№8 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:33) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
Минусы от тревоги, что ломающийся дениска на ЧЕ не сможет помочь, как и на ЧЕ?))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 18:31) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Дзюба вчера, перед игрой, на камеры кокос нюхал минуты две. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 18:18) #
  • +3
  •  (11)

У хохлов от заголовка, небось, аж привстало.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№5 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 18:16) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и дебил...Накуа о таких вещах что-то говорить вообще??? Теперь, учитывая общую практику в этой сфере, отмазываться заипётесь...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:00) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
во папашка вломил сынка


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:51) #
  • +14
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Верно говорят в народе: "Молчание - Золото!".


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: командир (Сегодня, 17:49) #
  • +10
  •  (12)
online

Ну а батя - то, что он трещит всякую хрень
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 17:44) #
  • -17
  •  (21)
Болеет за:
«Терек»
Наконец-то нашли допингиста
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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