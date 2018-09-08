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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Денис Черышев может быть дисквалифицирован на четыре года
Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев попал под подозрение в употреблении запрещенных препаратов. Об этом сообщает The Telegraph.
Испанское антидопинговое агентство насторожили слова отца футболиста Дмитрия Черышева, упоминавшего инъекции гормона роста, сделанные во время пребывания игрока в "Вильярреале". Организация намерена установить, что именно попало в организм спортсмена. Отмечается, что испанские допинг-офицеры поддерживают связь со Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.
Российский футбольный союз выступил с заявлением, что слова об инъекциях были неверно истолкованы прессой: речь шла о инъекциях богатой тромбоцитами плазмы, что не является нарушением.
Применение гормона роста без соответствующего разрешения чревато дисквалификацией сроком до четырех лет.
"Лента"
Испанское антидопинговое агентство насторожили слова отца футболиста Дмитрия Черышева, упоминавшего инъекции гормона роста, сделанные во время пребывания игрока в "Вильярреале". Организация намерена установить, что именно попало в организм спортсмена. Отмечается, что испанские допинг-офицеры поддерживают связь со Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.
Российский футбольный союз выступил с заявлением, что слова об инъекциях были неверно истолкованы прессой: речь шла о инъекциях богатой тромбоцитами плазмы, что не является нарушением.
Применение гормона роста без соответствующего разрешения чревато дисквалификацией сроком до четырех лет.
"Лента"
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