Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала

Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь - не птица,

А наше счастье - не Каррера.

С ним нет полета и простора - одна украденная радость.

И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.

Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.

И нет яиц от этой птицы, и съесть нельзя, и не летает.

Фото: Спорт-Экспресс

Фото: Известия

Завидую пацанам, пишущим про футбольный Спартак

Темы есть даже тогда, когда их нет

> Одному известному усатому болельщику не понравилась игра команды — он написал стишок

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> ИНТЕРНЕТЫ ГУДЯТ — Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) September 17, 2018