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Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала
Актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в понедельник вечером опубликовал пост в стихах о Массимо Каррере. Мысль, содержащаяся в нем, была и без того будоражащей, а Ещенко и Глушаков своими лайками добавили жару и скандальности ситуации. Rusfootball.info рассуждает о том, что это было и что это значит.
Удивительные, конечно, настали времена. Повод для бурной дискуссии рождается абсолютно из ниоткуда. Прошли сутки после поражения "Спартака" от "Ахмата", после первой в нынешнем чемпионате неудачи, и ничто не предвещало большого скандала. Но вот, без сомнения, хороший артист и оратор Дмитрий Назаров публикует в своем Инстаграме пестрящее красками, эмоциями и громкими словами видео, под которым достаточно быстро появляются "сердечки" от двух футболистов столичного клуба - Ещенко и Глушакова. Если кто-то еще не успел посмотреть и послушать стихотворение маэстро, то держите.
В текстовой расшифровке стихотворение выглядит так:
Позиция болельщика, безусловно, мощная. Во многом - имеющая право на жизнь. Назаров в комментариях развивает свою мысль и объясняет, что именно ему не нравится (ДМИТРИЙ НАЗАРОВ: ВСЕ, СНИМАЙТЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ. ПОРА. ДРУГОЙ ТРЕНЕР БУДЕТ ЛУЧШЕ КАРРЕРЫ!). Это добавляет его мнению аргументированности, а потому не вызывает действительно большой возмутительной реакции. С актером можно согласиться. Но предмет спора сегодняшнего дня, в общем-то, и не его стих, а лайки Ещенко и Глушакова.
Конечно, публичные люди, коими являются футболисты, должны понимать, что каждое их действие может быть рассмотрено под микроскопом. Тем более, в социальных сетях, которые на данный момент имеют гораздо более важную значимость, чем многие спортивные СМИ. И после появления "сердечек" под наполненным гневом постом реакция публики была неизбежна. Многие осуждают Ещенко и Глушакова, но по-прежнему мы с вами не знаем, были ли эти лайки нелепой случайностью или целенаправленным высказыванием согласия с позицией автора.
Допустим, игроки пролайкали видео Назарова на автомате, просто пролистывая ленту Инстаграма вечером понедельника. Безусловно, это подстава самих себя. Наверняка в таком случае ни Андрей, ни Денис даже не думали о том, что болельщики начнут это обсуждать. Но современный мир коварен, и он не прощает подобные мелочи. При этом мы понимаем, что актер и футболисты достаточно неплохо знакомы, и взаимная подписка подтверждает их в той или иной степени дружбу. И лайки могли появиться исключительно на инстинктивном желании. Согласитесь, мы с вами зачастую ставим "сердечки" под постами друзей, не обращая особого внимания на их содержание. Поэтому реакция на сам факт лайков, мне кажется, сильно гиперболизирована.
Коллега Вишневский, например, в своем Твиттере призывает выписать футболистам огромный штраф и заставить их принести извинения. В противном случае Александр настаивает на отчислении. На мой скромный взгляд, подобные санкции за такую провинность, как лайки в Инстаграме, излишни. Активность в социальных сетях не должна становиться критерием и показателем полезности игрока для команды и измерительным прибором для его уровня. Но появление и наличие столь громких призывов еще раз напоминает о том, насколько аккуратными должны быть любые действия футболистов. Глушаков и Ещенко, к сожалению, об этом не подумали.
Но это мы рассуждали с учетом случайности или неумышленности лайков. А теперь давайте подумаем о том, что это могло быть проявлением позиции игроков. Нельзя исключать, что Денис и Андрей имеют схожие с Дмитрием Назаровым настроения. Им тоже может не нравится работа Карреры на данном этапе. Но почему тогда они об этом заявляют с помощью каких-то лайков в каком-то Инстаграме? Неужели нельзя об этом сказать в личном разговоре с тренером, в микст-зоне после проигранного матча, в отдельном интервью какому-нибудь изданию? И если лайки были согласием с автором, то почему вскоре они были убраны?
Все эти риторические вопросы наталкивают на мысль о том, что нажатия на "сердечки" произошли случайно и не имели в себе никакого подтекста. Это, конечно, не отменяет глупости ситуации, но градус обсуждения среди болельщиков все-таки может снизить. Хотя мы понимаем, что в случае со "Спартаком" подогрев темы может происходить и искусственно. Спрос на горячие сенсации, связанные с самой популярной командой страны, рождает предложение в виде таких материалов, как про лайки в Инстаграме. Что греха таить, эта статья написана в том числе по той причине, что она будет прочитана намного больше раз, чем разбор игры идущего на втором месте "Ростова".
При этом забавно, что в последнее время мы с вами значительно чаще обсуждаем комментарии не футбольных экспертов, а звездных болельщиков. То Кафельников что-то эксцентричное заявит, то Назаров колкое стихотворение опубликует. Понятно, что они выступают ярко, резонансно. Их слова не требуют вдумчивого разбора, на их мнение тут же рождается эмоциональная реакция. Но хочется верить все-таки, что и футболистам, и журналистам, и болельщикам (известным и не очень) когда-нибудь интереснее будут статьи про футбол, про анализ, про тактику, а не про лайки в Инстаграме.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Удивительные, конечно, настали времена. Повод для бурной дискуссии рождается абсолютно из ниоткуда. Прошли сутки после поражения "Спартака" от "Ахмата", после первой в нынешнем чемпионате неудачи, и ничто не предвещало большого скандала. Но вот, без сомнения, хороший артист и оратор Дмитрий Назаров публикует в своем Инстаграме пестрящее красками, эмоциями и громкими словами видео, под которым достаточно быстро появляются "сердечки" от двух футболистов столичного клуба - Ещенко и Глушакова. Если кто-то еще не успел посмотреть и послушать стихотворение маэстро, то держите.
В текстовой расшифровке стихотворение выглядит так:
Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры,
Чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы, и съесть нельзя, и не летает.
Какие нам нужны примеры,
Чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы, и съесть нельзя, и не летает.
Позиция болельщика, безусловно, мощная. Во многом - имеющая право на жизнь. Назаров в комментариях развивает свою мысль и объясняет, что именно ему не нравится (ДМИТРИЙ НАЗАРОВ: ВСЕ, СНИМАЙТЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ. ПОРА. ДРУГОЙ ТРЕНЕР БУДЕТ ЛУЧШЕ КАРРЕРЫ!). Это добавляет его мнению аргументированности, а потому не вызывает действительно большой возмутительной реакции. С актером можно согласиться. Но предмет спора сегодняшнего дня, в общем-то, и не его стих, а лайки Ещенко и Глушакова.
Конечно, публичные люди, коими являются футболисты, должны понимать, что каждое их действие может быть рассмотрено под микроскопом. Тем более, в социальных сетях, которые на данный момент имеют гораздо более важную значимость, чем многие спортивные СМИ. И после появления "сердечек" под наполненным гневом постом реакция публики была неизбежна. Многие осуждают Ещенко и Глушакова, но по-прежнему мы с вами не знаем, были ли эти лайки нелепой случайностью или целенаправленным высказыванием согласия с позицией автора.
Фото: Спорт-Экспресс
Допустим, игроки пролайкали видео Назарова на автомате, просто пролистывая ленту Инстаграма вечером понедельника. Безусловно, это подстава самих себя. Наверняка в таком случае ни Андрей, ни Денис даже не думали о том, что болельщики начнут это обсуждать. Но современный мир коварен, и он не прощает подобные мелочи. При этом мы понимаем, что актер и футболисты достаточно неплохо знакомы, и взаимная подписка подтверждает их в той или иной степени дружбу. И лайки могли появиться исключительно на инстинктивном желании. Согласитесь, мы с вами зачастую ставим "сердечки" под постами друзей, не обращая особого внимания на их содержание. Поэтому реакция на сам факт лайков, мне кажется, сильно гиперболизирована.
Коллега Вишневский, например, в своем Твиттере призывает выписать футболистам огромный штраф и заставить их принести извинения. В противном случае Александр настаивает на отчислении. На мой скромный взгляд, подобные санкции за такую провинность, как лайки в Инстаграме, излишни. Активность в социальных сетях не должна становиться критерием и показателем полезности игрока для команды и измерительным прибором для его уровня. Но появление и наличие столь громких призывов еще раз напоминает о том, насколько аккуратными должны быть любые действия футболистов. Глушаков и Ещенко, к сожалению, об этом не подумали.
Фото: Известия
Но это мы рассуждали с учетом случайности или неумышленности лайков. А теперь давайте подумаем о том, что это могло быть проявлением позиции игроков. Нельзя исключать, что Денис и Андрей имеют схожие с Дмитрием Назаровым настроения. Им тоже может не нравится работа Карреры на данном этапе. Но почему тогда они об этом заявляют с помощью каких-то лайков в каком-то Инстаграме? Неужели нельзя об этом сказать в личном разговоре с тренером, в микст-зоне после проигранного матча, в отдельном интервью какому-нибудь изданию? И если лайки были согласием с автором, то почему вскоре они были убраны?
Все эти риторические вопросы наталкивают на мысль о том, что нажатия на "сердечки" произошли случайно и не имели в себе никакого подтекста. Это, конечно, не отменяет глупости ситуации, но градус обсуждения среди болельщиков все-таки может снизить. Хотя мы понимаем, что в случае со "Спартаком" подогрев темы может происходить и искусственно. Спрос на горячие сенсации, связанные с самой популярной командой страны, рождает предложение в виде таких материалов, как про лайки в Инстаграме. Что греха таить, эта статья написана в том числе по той причине, что она будет прочитана намного больше раз, чем разбор игры идущего на втором месте "Ростова".
Завидую пацанам, пишущим про футбольный Спартак— Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) September 17, 2018
Темы есть даже тогда, когда их нет
> Одному известному усатому болельщику не понравилась игра команды — он написал стишок
> Игроки это (автоматом) лайкнули в инстаграме
> ИНТЕРНЕТЫ ГУДЯТ
При этом забавно, что в последнее время мы с вами значительно чаще обсуждаем комментарии не футбольных экспертов, а звездных болельщиков. То Кафельников что-то эксцентричное заявит, то Назаров колкое стихотворение опубликует. Понятно, что они выступают ярко, резонансно. Их слова не требуют вдумчивого разбора, на их мнение тут же рождается эмоциональная реакция. Но хочется верить все-таки, что и футболистам, и журналистам, и болельщикам (известным и не очень) когда-нибудь интереснее будут статьи про футбол, про анализ, про тактику, а не про лайки в Инстаграме.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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