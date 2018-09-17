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Лайки Ещенко и Глушакова - это ...



 

Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандала

Лайки в Инстаграме - нелепая случайность или согласие с мнением о Каррере? Ещенко и Глушаков - в центре скандалаАктер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в понедельник вечером опубликовал пост в стихах о Массимо Каррере. Мысль, содержащаяся в нем, была и без того будоражащей, а Ещенко и Глушаков своими лайками добавили жару и скандальности ситуации. Rusfootball.info рассуждает о том, что это было и что это значит.







Удивительные, конечно, настали времена. Повод для бурной дискуссии рождается абсолютно из ниоткуда. Прошли сутки после поражения "Спартака" от "Ахмата", после первой в нынешнем чемпионате неудачи, и ничто не предвещало большого скандала. Но вот, без сомнения, хороший артист и оратор Дмитрий Назаров публикует в своем Инстаграме пестрящее красками, эмоциями и громкими словами видео, под которым достаточно быстро появляются "сердечки" от двух футболистов столичного клуба - Ещенко и Глушакова. Если кто-то еще не успел посмотреть и послушать стихотворение маэстро, то держите.

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#fcsm

A post shared by Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) on


В текстовой расшифровке стихотворение выглядит так:

Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры,
Чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы, и съесть нельзя, и не летает.


Позиция болельщика, безусловно, мощная. Во многом - имеющая право на жизнь. Назаров в комментариях развивает свою мысль и объясняет, что именно ему не нравится (ДМИТРИЙ НАЗАРОВ: ВСЕ, СНИМАЙТЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ. ПОРА. ДРУГОЙ ТРЕНЕР БУДЕТ ЛУЧШЕ КАРРЕРЫ!). Это добавляет его мнению аргументированности, а потому не вызывает действительно большой возмутительной реакции. С актером можно согласиться. Но предмет спора сегодняшнего дня, в общем-то, и не его стих, а лайки Ещенко и Глушакова.

Конечно, публичные люди, коими являются футболисты, должны понимать, что каждое их действие может быть рассмотрено под микроскопом. Тем более, в социальных сетях, которые на данный момент имеют гораздо более важную значимость, чем многие спортивные СМИ. И после появления "сердечек" под наполненным гневом постом реакция публики была неизбежна. Многие осуждают Ещенко и Глушакова, но по-прежнему мы с вами не знаем, были ли эти лайки нелепой случайностью или целенаправленным высказыванием согласия с позицией автора.

Фото: Спорт-Экспресс

Допустим, игроки пролайкали видео Назарова на автомате, просто пролистывая ленту Инстаграма вечером понедельника. Безусловно, это подстава самих себя. Наверняка в таком случае ни Андрей, ни Денис даже не думали о том, что болельщики начнут это обсуждать. Но современный мир коварен, и он не прощает подобные мелочи. При этом мы понимаем, что актер и футболисты достаточно неплохо знакомы, и взаимная подписка подтверждает их в той или иной степени дружбу. И лайки могли появиться исключительно на инстинктивном желании. Согласитесь, мы с вами зачастую ставим "сердечки" под постами друзей, не обращая особого внимания на их содержание. Поэтому реакция на сам факт лайков, мне кажется, сильно гиперболизирована.

Коллега Вишневский, например, в своем Твиттере призывает выписать футболистам огромный штраф и заставить их принести извинения. В противном случае Александр настаивает на отчислении. На мой скромный взгляд, подобные санкции за такую провинность, как лайки в Инстаграме, излишни. Активность в социальных сетях не должна становиться критерием и показателем полезности игрока для команды и измерительным прибором для его уровня. Но появление и наличие столь громких призывов еще раз напоминает о том, насколько аккуратными должны быть любые действия футболистов. Глушаков и Ещенко, к сожалению, об этом не подумали.

Фото: Известия

Но это мы рассуждали с учетом случайности или неумышленности лайков. А теперь давайте подумаем о том, что это могло быть проявлением позиции игроков. Нельзя исключать, что Денис и Андрей имеют схожие с Дмитрием Назаровым настроения. Им тоже может не нравится работа Карреры на данном этапе. Но почему тогда они об этом заявляют с помощью каких-то лайков в каком-то Инстаграме? Неужели нельзя об этом сказать в личном разговоре с тренером, в микст-зоне после проигранного матча, в отдельном интервью какому-нибудь изданию? И если лайки были согласием с автором, то почему вскоре они были убраны?

Все эти риторические вопросы наталкивают на мысль о том, что нажатия на "сердечки" произошли случайно и не имели в себе никакого подтекста. Это, конечно, не отменяет глупости ситуации, но градус обсуждения среди болельщиков все-таки может снизить. Хотя мы понимаем, что в случае со "Спартаком" подогрев темы может происходить и искусственно. Спрос на горячие сенсации, связанные с самой популярной командой страны, рождает предложение в виде таких материалов, как про лайки в Инстаграме. Что греха таить, эта статья написана в том числе по той причине, что она будет прочитана намного больше раз, чем разбор игры идущего на втором месте "Ростова".


При этом забавно, что в последнее время мы с вами значительно чаще обсуждаем комментарии не футбольных экспертов, а звездных болельщиков. То Кафельников что-то эксцентричное заявит, то Назаров колкое стихотворение опубликует. Понятно, что они выступают ярко, резонансно. Их слова не требуют вдумчивого разбора, на их мнение тут же рождается эмоциональная реакция. Но хочется верить все-таки, что и футболистам, и журналистам, и болельщикам (известным и не очень) когда-нибудь интереснее будут статьи про футбол, про анализ, про тактику, а не про лайки в Инстаграме.

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Спартак Ещенко Глушаков Каррера Назаров
Сегодня, 09:44
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№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:57) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Работяга
Дерьмо надо было взболтать,теперь ждите Червя,Кафельникова,да и дед свою ложку бросит.
Конец карьеры Карреры.(Тоже стих.)

Кафельников в ответ разместил в своем твиттере хэштэг #ЗаМассимо.


Цитата: MAG554
Цитата: tiki
а как проиграли и просто тупо не в лидерах - сразу поливать.
да будьте вы людьми.невозможно всегда побеждать
Валенсия вроде лет 40 ждала, но у них многотысячная толпа фанов
и Каррера тренер нормальный. не крутой, но нормальный.а эти лайки...вам давно пора состав чистить.

перед дерби нас "шатают" )

а нам дифирамбы?
хрен с этим дерби.просто по факту...странные "известные болельщики"..
не люблю я таких
порой лучше просто молчать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
а как проиграли и просто тупо не в лидерах - сразу поливать.
да будьте вы людьми.невозможно всегда побеждать
Валенсия вроде лет 40 ждала, но у них многотысячная толпа фанов
и Каррера тренер нормальный. не крутой, но нормальный.а эти лайки...вам давно пора состав чистить.

перед дерби нас "шатают" )
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 09:53) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дерьмо надо было взболтать,теперь ждите Червя,Кафельникова,да и дед свою ложку бросит.
Конец карьеры Карреры.(Тоже стих.)


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№2 Написал: Павел Фастов (Сегодня, 09:50) #
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://ня.su/ei2
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:48) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
назаров...вот как не уважал, так упал еще ниже.
типичный глор.
на победах Спартака вылез.
а как проиграли и просто тупо не в лидерах - сразу поливать.
да будьте вы людьми.невозможно всегда побеждать
Валенсия вроде лет 40 ждала, но у них многотысячная толпа фанов
и Каррера тренер нормальный. не крутой, но нормальный.а эти лайки...вам давно пора состав чистить.


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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