Паул Антон: если бы я не ошибся, мы бы могли победить. Извиняюсь перед партнёрами

Полузащитник "Крыльев" Паул Антон после поражения от "Ахмата" (1:2) рассказал об игре и своей ошибке, которая привела к победному голу соперника, передаёт корреспондентИван Долинин.- В первую очередь, хочу извиниться перед нашими болельщиками. Они нас очень хорошо поддерживали на протяжении всего матча, несмотря на холод. Ошибка? Это футбол. Всякое может случиться. Конечно же, сейчас я чувствую себя плохо, потому что это неприятная ситуация. Хочу извиниться перед партнерами, потому что все ребята вкладывались в эту игру. Все отдали свои силы, чтобы добыть очки.- Думаю, действительно мы прогрессируем. Этот прогресс заметен всем, кто смотрит наши матчи. Сегодня если бы я не ошибся, мы бы могли забить второй гол и победить. Но мы пропустили и наши эмоции подсели. Было тяжело биться.- Да, "Ахмату" получилось реализовать свои моменты. У нас были хорошие шансы, но нам не хватало либо последнего паса, либо финального решения, которое привело бы атаку к голу. Нужно больше работать над этим, чтобы свои шансы превращать в голы.- После любого поражения нелегко восстанавливаться. Но это футбол. Нужно уметь оставлять такие моменты позади и много работать, чтобы побеждать в следующих играх.- Нам в любом случае нужно быть внимательными с таким соперником, как "Спартак". Нужно все отдать в игре, что мы сможем. Может быть, они действительно не в лучшей форме, но это один из сильнейших клубов в стране. Они могут быстро собраться и изменить ситуацию внутри команды. Игра не будет легкой, но нам нужно использовать свои шансы и сыграть как можно лучше.