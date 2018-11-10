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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Паул Антон: если бы я не ошибся, мы бы могли победить. Извиняюсь перед партнёрами
Полузащитник "Крыльев" Паул Антон после поражения от "Ахмата" (1:2) рассказал об игре и своей ошибке, которая привела к победному голу соперника, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Что скажете о своей ошибке? В чем ее природа? Переживаете?
- В первую очередь, хочу извиниться перед нашими болельщиками. Они нас очень хорошо поддерживали на протяжении всего матча, несмотря на холод. Ошибка? Это футбол. Всякое может случиться. Конечно же, сейчас я чувствую себя плохо, потому что это неприятная ситуация. Хочу извиниться перед партнерами, потому что все ребята вкладывались в эту игру. Все отдали свои силы, чтобы добыть очки.
- Игра "Крыльев", тем не менее, была не такой уж плохой. Можно сказать, что прогрессируете с каждой игрой?
- Думаю, действительно мы прогрессируем. Этот прогресс заметен всем, кто смотрит наши матчи. Сегодня если бы я не ошибся, мы бы могли забить второй гол и победить. Но мы пропустили и наши эмоции подсели. Было тяжело биться.
- У "Ахмата" было не так много моментов, но они их лучше реализовали. С чем связаны проблемы с реализацией у "Крыльев"?
- Да, "Ахмату" получилось реализовать свои моменты. У нас были хорошие шансы, но нам не хватало либо последнего паса, либо финального решения, которое привело бы атаку к голу. Нужно больше работать над этим, чтобы свои шансы превращать в голы.
- Насколько сложно психологически будет отойти от сегодняшнего поражения?
- После любого поражения нелегко восстанавливаться. Но это футбол. Нужно уметь оставлять такие моменты позади и много работать, чтобы побеждать в следующих играх.
- Через две недели у вас матч со "Спартаком". Что можете сказать о предстоящей игре в свете последних событий в "Спартаке", связанных с не самой сильной игрой и со сменой тренера?
- Нам в любом случае нужно быть внимательными с таким соперником, как "Спартак". Нужно все отдать в игре, что мы сможем. Может быть, они действительно не в лучшей форме, но это один из сильнейших клубов в стране. Они могут быстро собраться и изменить ситуацию внутри команды. Игра не будет легкой, но нам нужно использовать свои шансы и сыграть как можно лучше.
- Что скажете о своей ошибке? В чем ее природа? Переживаете?
- В первую очередь, хочу извиниться перед нашими болельщиками. Они нас очень хорошо поддерживали на протяжении всего матча, несмотря на холод. Ошибка? Это футбол. Всякое может случиться. Конечно же, сейчас я чувствую себя плохо, потому что это неприятная ситуация. Хочу извиниться перед партнерами, потому что все ребята вкладывались в эту игру. Все отдали свои силы, чтобы добыть очки.
- Игра "Крыльев", тем не менее, была не такой уж плохой. Можно сказать, что прогрессируете с каждой игрой?
- Думаю, действительно мы прогрессируем. Этот прогресс заметен всем, кто смотрит наши матчи. Сегодня если бы я не ошибся, мы бы могли забить второй гол и победить. Но мы пропустили и наши эмоции подсели. Было тяжело биться.
- У "Ахмата" было не так много моментов, но они их лучше реализовали. С чем связаны проблемы с реализацией у "Крыльев"?
- Да, "Ахмату" получилось реализовать свои моменты. У нас были хорошие шансы, но нам не хватало либо последнего паса, либо финального решения, которое привело бы атаку к голу. Нужно больше работать над этим, чтобы свои шансы превращать в голы.
- Насколько сложно психологически будет отойти от сегодняшнего поражения?
- После любого поражения нелегко восстанавливаться. Но это футбол. Нужно уметь оставлять такие моменты позади и много работать, чтобы побеждать в следующих играх.
- Через две недели у вас матч со "Спартаком". Что можете сказать о предстоящей игре в свете последних событий в "Спартаке", связанных с не самой сильной игрой и со сменой тренера?
- Нам в любом случае нужно быть внимательными с таким соперником, как "Спартак". Нужно все отдать в игре, что мы сможем. Может быть, они действительно не в лучшей форме, но это один из сильнейших клубов в стране. Они могут быстро собраться и изменить ситуацию внутри команды. Игра не будет легкой, но нам нужно использовать свои шансы и сыграть как можно лучше.
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