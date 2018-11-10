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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Олег Иванов: в Самаре мне дали леща. Чисто мой лещ!
Футболист "Ахмата", автор победного мяча в ворота "Крыльев Советов" Олег Иванов рассказал о своём голе и подарке, который ему вручил бывший клуб, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Вы забили сегодня не самый типичный гол. Как он стал возможен? Правильно сказать, что он стал следствием того, что вы напрягли защитников "Крыльев"?
- Мы старались остаться вверху, накрыть, чтобы пошел длинный вынос. Футболист "Крыльев" рисковал, играя через центр. Передача у него не получилась, и мяч прилетел ко мне.
- У "Ахмата" сегодня было не так много моментов, но зато реализация была на уровне. Довольны всем?
- У нас строится команда, есть несколько травмированных ребят, которые сейчас выпали чуть-чуть. В принципе, довольны результатом, но не совсем довольны игрой. Мы можем лучше играть.
- Вам подарили леща и пиво с символикой матча. Это подарок лично вам или каждому игроку в команде?
- Леща чисто мне подарили (улыбается). Можно сказать, что мне дали леща, да. Чисто мой лещ!
- Почему, на ваш взгляд, "Ахмат" на выезде выигрывает чаще, чем дома?
- Не знаю, может, дома давление больше чуть-чуть.
- Какие у вас впечатление от Самары?
- Великолепные. Я здесь часто бываю, в гости к родителям жены приезжаю. Люблю Самару и считаю ее своим вторым домом.
- Вы забили сегодня не самый типичный гол. Как он стал возможен? Правильно сказать, что он стал следствием того, что вы напрягли защитников "Крыльев"?
- Мы старались остаться вверху, накрыть, чтобы пошел длинный вынос. Футболист "Крыльев" рисковал, играя через центр. Передача у него не получилась, и мяч прилетел ко мне.
- У "Ахмата" сегодня было не так много моментов, но зато реализация была на уровне. Довольны всем?
- У нас строится команда, есть несколько травмированных ребят, которые сейчас выпали чуть-чуть. В принципе, довольны результатом, но не совсем довольны игрой. Мы можем лучше играть.
- Вам подарили леща и пиво с символикой матча. Это подарок лично вам или каждому игроку в команде?
- Леща чисто мне подарили (улыбается). Можно сказать, что мне дали леща, да. Чисто мой лещ!
- Почему, на ваш взгляд, "Ахмат" на выезде выигрывает чаще, чем дома?
- Не знаю, может, дома давление больше чуть-чуть.
- Какие у вас впечатление от Самары?
- Великолепные. Я здесь часто бываю, в гости к родителям жены приезжаю. Люблю Самару и считаю ее своим вторым домом.
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