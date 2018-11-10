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Олег Иванов: в Самаре мне дали леща. Чисто мой лещ!

Олег Иванов: в Самаре мне дали леща. Чисто мой лещ!Футболист "Ахмата", автор победного мяча в ворота "Крыльев Советов" Олег Иванов рассказал о своём голе и подарке, который ему вручил бывший клуб, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

- Вы забили сегодня не самый типичный гол. Как он стал возможен? Правильно сказать, что он стал следствием того, что вы напрягли защитников "Крыльев"?

- Мы старались остаться вверху, накрыть, чтобы пошел длинный вынос. Футболист "Крыльев" рисковал, играя через центр. Передача у него не получилась, и мяч прилетел ко мне.

- У "Ахмата" сегодня было не так много моментов, но зато реализация была на уровне. Довольны всем?

- У нас строится команда, есть несколько травмированных ребят, которые сейчас выпали чуть-чуть. В принципе, довольны результатом, но не совсем довольны игрой. Мы можем лучше играть.

- Вам подарили леща и пиво с символикой матча. Это подарок лично вам или каждому игроку в команде?

- Леща чисто мне подарили (улыбается). Можно сказать, что мне дали леща, да. Чисто мой лещ!

- Почему, на ваш взгляд, "Ахмат" на выезде выигрывает чаще, чем дома?

- Не знаю, может, дома давление больше чуть-чуть.

- Какие у вас впечатление от Самары?

- Великолепные. Я здесь часто бываю, в гости к родителям жены приезжаю. Люблю Самару и считаю ее своим вторым домом.
Теги: Иванов Ахмат Крылья Советов
Сегодня, 19:08
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#1  pahitosik  Москва (Сегодня, 20:45)
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Болеет за:
«Спартак»
Просто хороший человек, отличный игрок. Здоровья тебе и твоей семье.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
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