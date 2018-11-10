Олег Иванов: в Самаре мне дали леща. Чисто мой лещ!

Футболист "Ахмата", автор победного мяча в ворота "Крыльев Советов" Олег Иванов рассказал о своём голе и подарке, который ему вручил бывший клуб, передаёт корреспондентИван Долинин.- Мы старались остаться вверху, накрыть, чтобы пошел длинный вынос. Футболист "Крыльев" рисковал, играя через центр. Передача у него не получилась, и мяч прилетел ко мне.- У нас строится команда, есть несколько травмированных ребят, которые сейчас выпали чуть-чуть. В принципе, довольны результатом, но не совсем довольны игрой. Мы можем лучше играть.- Леща чисто мне подарили (улыбается). Можно сказать, что мне дали леща, да. Чисто мой лещ!- Не знаю, может, дома давление больше чуть-чуть.- Великолепные. Я здесь часто бываю, в гости к родителям жены приезжаю. Люблю Самару и считаю ее своим вторым домом.