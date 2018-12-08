Новости партнеров

Агент Луиса Адриано прокомментировал информацию об уходе своего клиента из "Спартака"

Жилмар Велоз, агент форварда "Спартака" Луиса Адриано, прокомментировал информацию о желании клуба "Интернасьонал" подписать футболиста.

"Адриано всегда выражал желание когда-нибудь вернуться в родную команду. Футболист в списке "Интернасьонала". Его кандидатура обсуждается, — приводит слова агента Revista Colorada.

Напомним, Луис Адриано — воспитанник "Интернасьонала" и выступал за команду в 2006–2007 годах.
Теги: Луис Адриано Спартак
Сегодня, 09:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.