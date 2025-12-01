Интер - Ливерпуль. 9 декабря 2025 23:00

Новости
На детекторе лжи раскрыли настоящий возраст экс-игрока ЦСКА Сейду Думбия
12
"Вершина неэтичности". Слуцкий раскритиковал тренера "Динамо"
1
"Сочи" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо": команда Осинькина упала на последнее место в таблице
4
Экс-игрок "Спартака" стал главным тренером "Ротора"
1
Легионер "Спартака" может покинуть клуб - его предложили командам из Бельгии и Нидерландов - источник
4
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сочи
0 - 0
0
0
Динамо Мх
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Родина
0 - 0
0
0
КАМАЗ
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Краснодар
5 - 0
5
0
Крылья Советов
Завершен
Ростов
1 - 3
1
3
Локомотив
Завершен
Ахмат
2 - 1
2
1
Динамо
Завершен
Зенит
1 - 0
1
0
Рубин
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Енисей
0 - 0
0
0
Ротор
Завершен
Спартак Кострома
0 - 1
0
1
Торпедо
Завершен
Арсенал Тула
0 - 0
0
0
Нефтехимик
Завершен
Факел
2 - 0
2
0
Челябинск
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2
1
2
Манчестер Юнайтед
Завершен
Астон Вилла
1 - 0
1
0
Вулверхэмптон
Завершен
Ноттингем Форест
0 - 2
0
2
Брайтон
Завершен
Вест Хэм
0 - 2
0
2
Ливерпуль
Завершен
Челси
1 - 1
1
1
Арсенал
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Реал Сосьедад
2 - 3
2
3
Вильярреал
Завершен
Севилья
0 - 2
0
2
Бетис
Завершен
Сельта
0 - 1
0
1
Эспаньол
Завершен
Жирона
1 - 1
1
1
Реал Мадрид
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Лечче
2 - 1
2
1
Торино
Завершен
Пиза
0 - 2
0
2
Интер
Завершен
Аталанта
2 - 0
2
0
Фиорентина
Завершен
Рома
0 - 1
0
1
Наполи
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Гамбург
2 - 1
2
1
Штутгарт
Завершен
Айнтрахт
1 - 1
1
1
Вольфсбург
Завершен
Фрайбург
4 - 0
4
0
Майнц
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Страсбург
1 - 2
1
2
Брест
Завершен
Гавр
0 - 1
0
1
Лилль
Завершен
Лорьян
3 - 1
3
1
Ницца
Завершен
Анже
1 - 2
1
2
Ланс
Завершен
Лион
3 - 0
3
0
Нант
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Борнмут
22:30
Эвертон
Не начат
Фулхэм
22:30
Манчестер Сити
Не начат
Ньюкасл
23:15
Тоттенхэм
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2024/25
Барселона
23:00
Атлетико
Не начат
Кубок Италии
Новости
Ювентус
23:00
Удинезе
Не начат
Кубок Германии
Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-Паули
Не начат
Герта
20:00
Кайзерслаутерн
Не начат
РБ Лейпциг
23:00
Магдебург
Не начат
Боруссия Д
23:00
Байер
Не начат
Англия
АПЛ
2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Арсенал
Манчестер Сити
Челси
Астон Вилла
Брайтон
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Брентфорд
Борнмут
Тоттенхэм
Ньюкасл
Эвертон
Фулхэм
Ноттингем Форест
Вест Хэм
Лидс
Бернли
Вулверхэмптон
Интер - Ливерпуль. 9 декабря 2025 23:00
онлайн
Лига чемпионов
Общий этап. 6 тур
Интер
Ливерпуль
Лига чемпионов
