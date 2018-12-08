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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Червиченко: шансов на выход в плей-офф Лиги Европы у "Спартака" никаких
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Анжи" (3:0) в 17-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Один из скучнейших матчей из всех в этом сезоне. "Анжи" откровенно слаб: футболисты что могут, то и делают, но скорости не хватает во всех аспектах, ошибок очень много, особенно в обороне. Но самое смешное, что "Спартак" на фоне "Анжи" выглядел не лучше, и по-настоящему опасный момент у ворот махачкалинцев был только один - в концовке матча, который завершился голом Зе Луиша после паса Джано Ананидзе. И всё!
А до этого была унылая игра с элементами везения... ну, с одной стороны везение, а с другой - следствие того, что игроки "Спартака" заставляли ошибаться махачкалинцев. Оба пенальти были, но я не понял красной карточки Роланда Гиголаева: мяч вылетел из-за стенки, угодил ему в руку, он ей не играл же... но у Безбородова своё видение насчёт "Спартака", и странно, что это удаление вообще так припозднилось.
Ещё не понял момент на 72-й минуте, когда "Анжи" всей командой апеллировал Безбородову, что нужно назначать пенальти в ворота "Спартака", и то, что редактор трансляции матча не дал ни одного повтора эпизода убеждает меня в том, что 11-метровый точно был, но Безбородов его не назначил. А на 72-й минуте 1:2 - это не 0:2, и неизвестно как игра бы закончилась... в целом, ничего нового, всё то же самое. Уныло, и с каждым туром "Спартак" всё унылей и унылей.
- О положении "Анжи":
Без денег играть никто не будет, какой тут может быть выход... хорошо, что они доиграли до зимней паузы, очки ни у кого отобраны не будут. Доиграть, может, и доиграют, и играть футболисты будут больше не за зарплату, а для будущего трудоустройства в следующем сезоне. А в целом, игроки "Анжи" всё равно молодцы, выходят на поле в такой сложной ситуации, и моменты на поле создают, сегодня точно создали не меньше "Спартака". Махачкалинцы борются, бьются, играли неплохо, и если не знать кто вышел на поле, можно было подумать, что это два коллектива одного уровня.
- О предстоящем матче Лиги Европы против "Вильярреала":
Шансов на выход в плей-офф у "Спартака" никаких. "Вильярреал" проиграл "Сельте" 2:3, но я уверен, что второй раз "жёлтая субмарина" три не получит (улыбается). Думаю, всё будет очень печально. По крайней мере, текущая игра "Спартака", которой почему-то многие восхищаются, становится всё хуже и хуже. Сегодня это вылилось в то, что голевой эпизод был всего один. Карреру нужно было менять, но на Кононова... на мой взгляд, несколько опрометчивое решение (смеётся). Сегодня пенальти были по делу, но в целом, когда подобных судейских решений нет - у "Спартака" игра идёт тяжело что на внутренней, что на международной аренах. Думаю, и в Испании ничего хорошего не будет. В каком бы состоянии не был "Вильярреал", думаю, на своём поле они "Спартак" обыграют.
- Об игре:
Один из скучнейших матчей из всех в этом сезоне. "Анжи" откровенно слаб: футболисты что могут, то и делают, но скорости не хватает во всех аспектах, ошибок очень много, особенно в обороне. Но самое смешное, что "Спартак" на фоне "Анжи" выглядел не лучше, и по-настоящему опасный момент у ворот махачкалинцев был только один - в концовке матча, который завершился голом Зе Луиша после паса Джано Ананидзе. И всё!
А до этого была унылая игра с элементами везения... ну, с одной стороны везение, а с другой - следствие того, что игроки "Спартака" заставляли ошибаться махачкалинцев. Оба пенальти были, но я не понял красной карточки Роланда Гиголаева: мяч вылетел из-за стенки, угодил ему в руку, он ей не играл же... но у Безбородова своё видение насчёт "Спартака", и странно, что это удаление вообще так припозднилось.
Ещё не понял момент на 72-й минуте, когда "Анжи" всей командой апеллировал Безбородову, что нужно назначать пенальти в ворота "Спартака", и то, что редактор трансляции матча не дал ни одного повтора эпизода убеждает меня в том, что 11-метровый точно был, но Безбородов его не назначил. А на 72-й минуте 1:2 - это не 0:2, и неизвестно как игра бы закончилась... в целом, ничего нового, всё то же самое. Уныло, и с каждым туром "Спартак" всё унылей и унылей.
- О положении "Анжи":
Без денег играть никто не будет, какой тут может быть выход... хорошо, что они доиграли до зимней паузы, очки ни у кого отобраны не будут. Доиграть, может, и доиграют, и играть футболисты будут больше не за зарплату, а для будущего трудоустройства в следующем сезоне. А в целом, игроки "Анжи" всё равно молодцы, выходят на поле в такой сложной ситуации, и моменты на поле создают, сегодня точно создали не меньше "Спартака". Махачкалинцы борются, бьются, играли неплохо, и если не знать кто вышел на поле, можно было подумать, что это два коллектива одного уровня.
- О предстоящем матче Лиги Европы против "Вильярреала":
Шансов на выход в плей-офф у "Спартака" никаких. "Вильярреал" проиграл "Сельте" 2:3, но я уверен, что второй раз "жёлтая субмарина" три не получит (улыбается). Думаю, всё будет очень печально. По крайней мере, текущая игра "Спартака", которой почему-то многие восхищаются, становится всё хуже и хуже. Сегодня это вылилось в то, что голевой эпизод был всего один. Карреру нужно было менять, но на Кононова... на мой взгляд, несколько опрометчивое решение (смеётся). Сегодня пенальти были по делу, но в целом, когда подобных судейских решений нет - у "Спартака" игра идёт тяжело что на внутренней, что на международной аренах. Думаю, и в Испании ничего хорошего не будет. В каком бы состоянии не был "Вильярреал", думаю, на своём поле они "Спартак" обыграют.
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