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Андрей Червиченко: шансов на выход в плей-офф Лиги Европы у "Спартака" никаких

Андрей Червиченко: шансов на выход в плей-офф Лиги Европы у "Спартака" никаких Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Анжи" (3:0) в 17-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Один из скучнейших матчей из всех в этом сезоне. "Анжи" откровенно слаб: футболисты что могут, то и делают, но скорости не хватает во всех аспектах, ошибок очень много, особенно в обороне. Но самое смешное, что "Спартак" на фоне "Анжи" выглядел не лучше, и по-настоящему опасный момент у ворот махачкалинцев был только один - в концовке матча, который завершился голом Зе Луиша после паса Джано Ананидзе. И всё!

А до этого была унылая игра с элементами везения... ну, с одной стороны везение, а с другой - следствие того, что игроки "Спартака" заставляли ошибаться махачкалинцев. Оба пенальти были, но я не понял красной карточки Роланда Гиголаева: мяч вылетел из-за стенки, угодил ему в руку, он ей не играл же... но у Безбородова своё видение насчёт "Спартака", и странно, что это удаление вообще так припозднилось.

Ещё не понял момент на 72-й минуте, когда "Анжи" всей командой апеллировал Безбородову, что нужно назначать пенальти в ворота "Спартака", и то, что редактор трансляции матча не дал ни одного повтора эпизода убеждает меня в том, что 11-метровый точно был, но Безбородов его не назначил. А на 72-й минуте 1:2 - это не 0:2, и неизвестно как игра бы закончилась... в целом, ничего нового, всё то же самое. Уныло, и с каждым туром "Спартак" всё унылей и унылей.

- О положении "Анжи":

Без денег играть никто не будет, какой тут может быть выход... хорошо, что они доиграли до зимней паузы, очки ни у кого отобраны не будут. Доиграть, может, и доиграют, и играть футболисты будут больше не за зарплату, а для будущего трудоустройства в следующем сезоне. А в целом, игроки "Анжи" всё равно молодцы, выходят на поле в такой сложной ситуации, и моменты на поле создают, сегодня точно создали не меньше "Спартака". Махачкалинцы борются, бьются, играли неплохо, и если не знать кто вышел на поле, можно было подумать, что это два коллектива одного уровня.

- О предстоящем матче Лиги Европы против "Вильярреала":

Шансов на выход в плей-офф у "Спартака" никаких. "Вильярреал" проиграл "Сельте" 2:3, но я уверен, что второй раз "жёлтая субмарина" три не получит (улыбается). Думаю, всё будет очень печально. По крайней мере, текущая игра "Спартака", которой почему-то многие восхищаются, становится всё хуже и хуже. Сегодня это вылилось в то, что голевой эпизод был всего один. Карреру нужно было менять, но на Кононова... на мой взгляд, несколько опрометчивое решение (смеётся). Сегодня пенальти были по делу, но в целом, когда подобных судейских решений нет - у "Спартака" игра идёт тяжело что на внутренней, что на международной аренах. Думаю, и в Испании ничего хорошего не будет. В каком бы состоянии не был "Вильярреал", думаю, на своём поле они "Спартак" обыграют.
Теги: Червиченко Спартак Анжи
Вчера, 23:23
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#8  Blessing  Спб (Сегодня, 00:40)
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Болеет за:
«Зенит»
Мудрый вроде человек, а завёл речь о каких-то шансах.... Будто не знает, что спартак та команда, которая идет по пути наименьшего сопротивления, и победа над испанцами им нахрен не нужна, команде ошибка спортивной природы.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  Frankenstein   (Сегодня, 00:25)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
она честно говоря и нах не нужна,игр итак много весной,а вот у толстого сильного бомбануло сегодня,видно что говно кипит у этого дегенерата
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#6  Смотрящий  Москва (Сегодня, 00:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
останься Червь, стали бы мы Торпедой.

Бери ниже - Сатурном. Или Асмаралом.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#5  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 00:03)
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Болеет за:
«Спартак»
По правде говоря, я тоже в победу не верю. Но шансы есть всегда. Просто они небольшие.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#4  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Вчера, 23:58)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Но самое смешное, что "Спартак" на фоне "Анжи" выглядел не лучше, и по-настоящему опасный момент у ворот махачкалинцев был только один - в концовке матча, который завершился голом Зе Луиша после паса Джано Ананидзе. И всё!
А в целом, игроки "Анжи" всё равно молодцы, выходят на поле в такой сложной ситуации, и моменты на поле создают, сегодня точно создали не меньше "Спартака".
Ну и как это понимать ???! Создали не меньше , Но получается , что меньше , раз не забили ... Эксперт хренов ! С логикой напряг , да ???
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#3  Брюзга  Рязань (Вчера, 23:48)
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  •  (6)

Я теперь понимаю, почему он полез президентствовать в Спартак. С детства терпеть не мог. Это всё равно, что президентом зеньки Назарова назначить. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#2  tar-tas  Moskwa (Вчера, 23:37)
  • +3
  •  (7)

Червь - не беден. Годами льет говно на Спартак явно не за гонорар. Спрашивается, зачем?
Может за то, что Лукойл отобрал клуб, не дав его развалить. Может, кто-то уже не помнит, что при нем творилось, но похоже, останься Червь, стали бы мы Торпедой.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Вчера, 23:33)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня пенальти были по делу

вот за это у него жополизов поубавится...ща прибегут пылающие пердаки и начнут обвинять своего кумира в неадекватности.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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