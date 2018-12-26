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"Спартак" выгоняет Ерёменко. Финн оказался не нужен Кононову
Бывший игрок ЦСКА, подписавший осенью контракт с «красно-белыми», несмотря на договорённость со своей прежней командой, остаётся без клуба. Пойманный на кокаине два года назад футболист не сумел убедить нового тренера в том, что он будет полезен.
Фото: ФК Динамо Киев
То, что сейчас происходит с Ерёменко, в бытовом современном языке зовётся кармой. Изначально, в религиозных формациях востока карма должна была отзываться лишь после смерти и гарантировать человеку конкретное воплощение. В наше время всё куда скучнее – карма является лишь сдачей за поступки в прошлом. Наш век вообще упрощает слишком многое: и сансара из мучительного круговорота жизни и смерти превратилась в благодушную преемственность поколений, - и этой нелепости подпевает полстраны.
Карма справедлива. За каждый случай пояснять не решимся, но в данном случае – наверняка
Почему мы начинаем с этого? Потому что решение «Спартака» расстаться с Ерёменко далеко не самое очевидное. Даже удивительное. Так что в случае, если кто-то не поймёт мотивации боссов «Спартака», как это случилось со мной, у вас будет исчерпывающий и ёмкий ответ.
Это карма.
Почему Ерёменко именно предал ЦСКА, а не просто сменил команду
И опять мы говорим о том, что надоело ещё в октябре. Но это необходимо: прошло какое-то время, и мы можем оценивать произошедшее на отдалённой позиции, безэмоционально и даже равнодушно. Большое видится на расстоянии; мелкое и гнусное можно распознать вплотную, но судить их вернее по прошествии времени.
Есть ли ещё вопросы, почему это предательство? На всякий случай подытожим: ЦСКА отнёсся к игроку максимально мягко, не стал штрафовать и ставить в ещё более затруднительное положение, а Роман просто отвернулся от клуба в непростой для «армейцев» момент. На старте сезона ещё не было понятно, что скоро ЦСКА грохнет «Реал», вскарабкается на третье место и глобально поднимет цены на свой пионеротряд. Гончаренко остро нуждался в опытных игроках, но Ерёменко чужие проблемы, видимо, не интересовали.
Более того, он даже не нашёл времени и сил, чтобы объясниться. Опровергнуть слова руководителей ЦСКА или же всего лишь попросить у фанатов и клуба прощения. Это, конечно, на 100 процентов не изменило бы ситуацию, но в чертах Ерёменко хотя бы сквозила человечность.
Фото: Global Look Press
Почему решение «Спартака» выглядит странным
Ну вот мы и вернулись к злободневному. Когда подписывали Ерёменко, по сети гуляли упорные слухи, что данную кандидатуру продвигал больше Федун, чем Каррера. Из-за этого даже злились некоторые болельщики «Спартака», увидевшие в этом вмешательство в работу тренера. Тем более, прецеденты уже были.
Федуну нравился стиль Ерёменко, но ещё больше ему нравилась идея взять бесплатно игрока, который в теории мог выйти на свой прежний уровень одного из лучших футболистов премьер-лиги. Или хотя бы вплотную к нему приблизиться.
Роман за отведённое время – ему предложили контракт до зимы – на этот уровень так и не вышел. Более того, он так и не смог набрать физическую форму. Но – во-первых – на это были «уважительные» причины. Ерёменко получил перелом, о чём говорил Кононов на пресс-конференции после домашней игры с «Крыльями». Во-вторых, этого промежуточного итога с формой следовало ожидать. Два года без футбола просто не могли быть забыты так легко. Пусть Ерёменко в плохой физической форме, но за то время, которое он получал, Роман показал, что талант его никуда не делся.
Он здорово оживлял игру команды, особенно при Рианчо. Давал движение и всячески демонстрировал, что техника его не подводит. С мячом выглядел просто солиднее других полузащитников команды. И какого ещё подтверждения хотел Федун за один месяц? Авоськи голов от нового игрока в рассыпающейся команде, за осень которую тренировало аж три разных специалиста? По-моему, даже Денису Глушакову с его детскими оправданиями от истории в бане понятно, что Ерёменко должен пройти полноценную предсезонку.
Кроме того, Ерёменко подходит Кононову. Эту умный футболист с хорошим видением поля, который даже в таком состоянии был бы чрезвычайно полезен при движении мяча на заключительной трети поля, когда необходимо растягивать и мять успевшего выстроить оборону противника.
Мы кое-чего не знаем
Единственное, что могло заставить «Спартак» отказаться от затеи с Ерёменко, - финансовые аппетиты футболиста. За продление контракта Роман вполне способен запросить несоизмеримые деньги. Здесь мы можем только предполагать.
Вряд ли Роман (или его агент) вёл себя на переговорах категорично. Он понимает, что ему будет очень непросто найти новую команду, которая сможет дать качественно иную зарплату. Особенно, если учитывать его проблемы со здоровьем.
Из всех игроков, с которыми «Спартак» собрался расставаться этой зимой, у Ерёменко самая низка личка – 1 миллион евро. Если клуб столько терпел и мучился с вечно больным Ананидзе, получавшим в два раза больше, тактика «красно-белых» становится совсем малопонятной. Впрочем, мы уже прояснили – в плане денег, Ерёменко и «Спартака» мы действительно ничего не знаем.
***
Самая популярная команда нашей страны не только Народная. Она ещё и токсичная. Здесь мало кому дают шанс, предпочитая съедать воспитанников за первые же футбольные ошибки молодости, а приехавшего легионера отправлять в утиль после неудавшегося финта.
Ерёменко ещё может вернуться в футбол. Если не на прежний уровень, то хотя бы подтянуться к нему. Но игроку нужно дать время: в данном случае это было понятно изначально.
Но «Спартак» не хочет ждать. «Спартак» хочет здесь и сейчас.
Ерёменко в этом плане подходит Народной команде. Ведь этой осенью он тоже хотел здесь и сейчас. Как это ему аукается, вы можете наблюдать прямо сейчас.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Заглавное фото: zaspartak.ru
Фото: ФК Динамо Киев
То, что сейчас происходит с Ерёменко, в бытовом современном языке зовётся кармой. Изначально, в религиозных формациях востока карма должна была отзываться лишь после смерти и гарантировать человеку конкретное воплощение. В наше время всё куда скучнее – карма является лишь сдачей за поступки в прошлом. Наш век вообще упрощает слишком многое: и сансара из мучительного круговорота жизни и смерти превратилась в благодушную преемственность поколений, - и этой нелепости подпевает полстраны.
Карма справедлива. За каждый случай пояснять не решимся, но в данном случае – наверняка
Почему мы начинаем с этого? Потому что решение «Спартака» расстаться с Ерёменко далеко не самое очевидное. Даже удивительное. Так что в случае, если кто-то не поймёт мотивации боссов «Спартака», как это случилось со мной, у вас будет исчерпывающий и ёмкий ответ.
Это карма.
Почему Ерёменко именно предал ЦСКА, а не просто сменил команду
И опять мы говорим о том, что надоело ещё в октябре. Но это необходимо: прошло какое-то время, и мы можем оценивать произошедшее на отдалённой позиции, безэмоционально и даже равнодушно. Большое видится на расстоянии; мелкое и гнусное можно распознать вплотную, но судить их вернее по прошествии времени.
- Осенью 2016 Ерёменко попадается на употреблении кокаина и подставляет команду и тренерский штаб, получая дисквалификацию на 2 года. Евгений Гинер не судится с футболистом, не штрафует его за потерянные деньги и ущерб имиджу клуба. ЦСКА деликатно защищает игрока в прессе, хотя и не обеляет его. Для сравнения: «Краснодар» моментально вымарал фотографию Мамаева после недавних событий даже из программок на матч.
- Представители клуба говорят о некой договорённости с игроком. Руководство ЦСКА верит Ерёменко на слово. Сам футболист ничего не опровергает.
- Ближе к концу дисквалификации возникают слухи о том, что Ерёменко собирается подписывать контракт со «Спартаком». Боссы ЦСКА мягко недоумевают.
- Ерёменко становится игроком «Спартака». Руководство ЦСКА не закатывает скандал, а сам футболист почему-то не хочет объясняться перед публикой и прессой. Он реально трусливо молчит.
- Пока игрок ждёт окончания дисквалификации, родители Ерёменко громко заявляют, что Роману надо кормить детей. Будто это кто-то за него перед матчем Лиги Чемпионов нюхал кокаин, а Ерёменко всего лишь жертва этого положения. Да и зарплаты в ЦСКА, видимо, совсем копеечные – меньше одного миллиона евро в год детям Ерёменко на еду не хватает.
Есть ли ещё вопросы, почему это предательство? На всякий случай подытожим: ЦСКА отнёсся к игроку максимально мягко, не стал штрафовать и ставить в ещё более затруднительное положение, а Роман просто отвернулся от клуба в непростой для «армейцев» момент. На старте сезона ещё не было понятно, что скоро ЦСКА грохнет «Реал», вскарабкается на третье место и глобально поднимет цены на свой пионеротряд. Гончаренко остро нуждался в опытных игроках, но Ерёменко чужие проблемы, видимо, не интересовали.
Более того, он даже не нашёл времени и сил, чтобы объясниться. Опровергнуть слова руководителей ЦСКА или же всего лишь попросить у фанатов и клуба прощения. Это, конечно, на 100 процентов не изменило бы ситуацию, но в чертах Ерёменко хотя бы сквозила человечность.
Фото: Global Look Press
Почему решение «Спартака» выглядит странным
Ну вот мы и вернулись к злободневному. Когда подписывали Ерёменко, по сети гуляли упорные слухи, что данную кандидатуру продвигал больше Федун, чем Каррера. Из-за этого даже злились некоторые болельщики «Спартака», увидевшие в этом вмешательство в работу тренера. Тем более, прецеденты уже были.
Федуну нравился стиль Ерёменко, но ещё больше ему нравилась идея взять бесплатно игрока, который в теории мог выйти на свой прежний уровень одного из лучших футболистов премьер-лиги. Или хотя бы вплотную к нему приблизиться.
Роман за отведённое время – ему предложили контракт до зимы – на этот уровень так и не вышел. Более того, он так и не смог набрать физическую форму. Но – во-первых – на это были «уважительные» причины. Ерёменко получил перелом, о чём говорил Кононов на пресс-конференции после домашней игры с «Крыльями». Во-вторых, этого промежуточного итога с формой следовало ожидать. Два года без футбола просто не могли быть забыты так легко. Пусть Ерёменко в плохой физической форме, но за то время, которое он получал, Роман показал, что талант его никуда не делся.
Он здорово оживлял игру команды, особенно при Рианчо. Давал движение и всячески демонстрировал, что техника его не подводит. С мячом выглядел просто солиднее других полузащитников команды. И какого ещё подтверждения хотел Федун за один месяц? Авоськи голов от нового игрока в рассыпающейся команде, за осень которую тренировало аж три разных специалиста? По-моему, даже Денису Глушакову с его детскими оправданиями от истории в бане понятно, что Ерёменко должен пройти полноценную предсезонку.
Кроме того, Ерёменко подходит Кононову. Эту умный футболист с хорошим видением поля, который даже в таком состоянии был бы чрезвычайно полезен при движении мяча на заключительной трети поля, когда необходимо растягивать и мять успевшего выстроить оборону противника.
Мы кое-чего не знаем
Единственное, что могло заставить «Спартак» отказаться от затеи с Ерёменко, - финансовые аппетиты футболиста. За продление контракта Роман вполне способен запросить несоизмеримые деньги. Здесь мы можем только предполагать.
Вряд ли Роман (или его агент) вёл себя на переговорах категорично. Он понимает, что ему будет очень непросто найти новую команду, которая сможет дать качественно иную зарплату. Особенно, если учитывать его проблемы со здоровьем.
Из всех игроков, с которыми «Спартак» собрался расставаться этой зимой, у Ерёменко самая низка личка – 1 миллион евро. Если клуб столько терпел и мучился с вечно больным Ананидзе, получавшим в два раза больше, тактика «красно-белых» становится совсем малопонятной. Впрочем, мы уже прояснили – в плане денег, Ерёменко и «Спартака» мы действительно ничего не знаем.
***
Самая популярная команда нашей страны не только Народная. Она ещё и токсичная. Здесь мало кому дают шанс, предпочитая съедать воспитанников за первые же футбольные ошибки молодости, а приехавшего легионера отправлять в утиль после неудавшегося финта.
Ерёменко ещё может вернуться в футбол. Если не на прежний уровень, то хотя бы подтянуться к нему. Но игроку нужно дать время: в данном случае это было понятно изначально.
Но «Спартак» не хочет ждать. «Спартак» хочет здесь и сейчас.
Ерёменко в этом плане подходит Народной команде. Ведь этой осенью он тоже хотел здесь и сейчас. Как это ему аукается, вы можете наблюдать прямо сейчас.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Заглавное фото: zaspartak.ru
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