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Переносить матч сейчас - это нормально?



 

Карпин называет перенос кубкового матча беспределом. И он прав

РФС привлекает внимание и интерес к Кубку России не самыми очевидными способами, сначала увеличив количество игр вроде бы ненужного турнира, а затем возмутив Валерия Карпина намерением перенести матч на следующий день после утверждения его даты.



В материале про выход из отпуска российских клубов мы уже обращали внимание на то, что «Ростов» и «Рубин» приступили к работе заметно раньше всех. Если, например, «Зенит» прибыл на первый сбор только 15 января, то «Ростов» – на 10 дней раньше.

Оказалось, это не спонтанный приступ трудоголизма Валерия Карпина: тренер объяснил, что команда на неделю раньше вышла из отпуска из-за назначенной на 24 февраля игры Кубка России с «Краснодаром». Под неё и была спланирована подготовка и последняя контрольная игра за неделю перед встречей с «быками».

На собрании тренеров Карпин просил перенести зимние матчи кубка на весну, но получил жёсткий отказ. Тем не менее, позже к наставнику «Ростова» отчасти прислушались: ответные четвертьфиналы были перенесены на 7-8 марта. Кроме, собственно, ростовского, поскольку в случае прохода дальше 7 марта «Краснодару» предстоит играть в Лиге Европы.

Даты успешно утверждаются, 17 января в клубы приходит официальное письмо с назначением игры на 24 февраля. С подписью руководителя департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова. Как пишет «СЭ», уже на следующий день Куликов отправил «Ростову» и «Краснодару» другое письмо, где сообщил о новом заседании по дате якобы из-за обращения обоих клубов.

Причина отдаёт бредятиной: зачем «Ростову» просить перенести матч с 24 февраля на 27, если:

1) у него уже выстроена подготовка и спарринги под старую дату;

2) матч запланирован на воскресенье, а переносить его собираются на неудобный болельщикам будний день;

3) соперник получит дополнительные дни отдыха для восстановления после матча с «Байером»

4) продажи билетов уже начались, договоры со сторонними компаниями на питание и прочее обслуживание заключаются.



Очевидно, что перенос игры выгоден только «Краснодару», который в своё время, кстати, и предложил играть в четвертьфиналах и полуфиналах кубка по два матча. За эту идею и Мурад Мусаев. Однако играть в нормальных условиях времени нет: всё забито либо под еврокубки, либо под сборные, либо под туры чемпионата, поэтому зимних матчей не избежать.

Но раз уж «Краснодар» так боялся не восстановиться после Лиги Европы, почему изначально, когда появилась возможность перенести другие четвертьфиналы и ростовчане ещё ничего не спланировали, нельзя было назначить матч на 27 число? «Ростову» до проблем соперника дела быть не должно. Когда мы говорим о престиже Кубка Англии, мы упоминаем, что матча там играются в выходные. Вот и у нас, видимо, решили повысить престиж. Но о какой репутации турнира можно вести речь, если его игры переносятся на следующий день после утверждения ранее известной даты, под которую уже всё подогнали?

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Дарья Исаева / "СЭ", Станислав Красильников/ ТАСС
Теги: Карпин Ростов Краснодар РФС
Сегодня, 15:13
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#6  Egorysche   (Сегодня, 16:03)
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online

а что вы хотите от чиновников, которые "не ожидали что в красноярске зимой холодно"
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#5  Romgus  Самара (Сегодня, 15:50)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: arbetr27
у него перенос, в отличие от других шести команд, обоснован РЕГЛАМЕНТОМ, составленным в интересах клубов, участвующих в ЕК

специально открыл регламент Кубка России - там ни слова о переносах матчей участников еврокубков. В регламенте РПЛ тоже речь идёт тоже только о переносе в пределах пятницы-понедельника около тура в выходные
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#4  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 15:49)
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Болеет за:
ЦСКА
Карпин полностью прав, не знаю как с этим можно не согласиться.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#3  Босх  Россия (Сегодня, 15:45)
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Болеет за:
«Ростов»
Карочи, получается так!
Что в РФС занялись ПОДЛОГОМ!

они пишут ,что ОБЕ команды просят перенсти дату матча!
И назначают заседание!
Ибо,если "Ростов" не просил о переносе,то получается полностью нелигитимная затея!
Дата -УТВЕРЖДЕНА! Ростов- не просит о переносе!
И получается,Что РФС просто как ПОДСТИЛКА у Галицкого,и он вытирает об нее ноги! А потом,в качестве АЛАВЕРДЫ...Галицкий,член РФС получит взможность "отблагадарить" Гинера или Федуна...
и ОНИ вытрут НОГИ о РФС и РЕГЛАМЕНТ,что у нас и происходит постоянно.

БИЛЕТЫ уже продаются...!!!!!!!!! РФС решил наплевать на ростовских болельщико откровенно?!
В угоду Галицкому?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#2  arbetr27  Санк-Петербург (Сегодня, 15:33)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Раньше всех сборы начал "Рубин", зная о кубковой встрече 24.02.. Потом начал сборы "Ростов", думая о февральских кубковых баталиях. Чуть позже остальные подтянулись. И что мы видим: Бердыев в конце первых сборов, узнав решение о переносе матча на кубок, просто скорректировал сроки подготовки команды, увеличив их, а Карпин начал истерить, в то время, когда ему, тем более, рот открывать было стыдно и неуместно, поскольку у него перенос, в отличие от других шести команд, обоснован РЕГЛАМЕНТОМ, составленным в интересах клубов, участвующих в ЕК. Что из этого следует: Карпин просто бесится, что расчет на усталость "Краснодара", нужно будет компенсировать игровыми идеями, коих у истеричного тренера, просто нет, и из-за этого поднял такой вой, пытаясь ныть уже в интересах болельщиков, которые якобы, уже билеты выкупили (бред полнейший), но даже, при этом, спокойно могут пройти по ним и на другое число. Почему никто не плачет о нарушении сроков подготовки команды в началу ЧР со стороны представителей остальных ШЕСТИ команд, кто скажет ? Просто потому, что Карпуха так воспитан, привык брать на глотку, не имея для достижения результата на футбольном поле, соответствующей квалификации... так было в Спартаке при нем, потом в Армавире, которые он утопил в канализации. Только шкурными интересами руководствуется этот тренеришка, пренебрегая спортивной составляющей... И поэтому, тоже, руководство РФС не должно идти на поводу этому крикуну, пытающемуся преподносить себя единственным в рос. футболе, правдорубом.
Регистрация: 12.01.2019 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 15:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Наконец то Гуськов здравую статью написал. А всем тем, кто ниже гнал болт на Карпина, пусть этот же болт себе затолкает во все места.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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