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Карпин называет перенос кубкового матча беспределом. И он прав
РФС привлекает внимание и интерес к Кубку России не самыми очевидными способами, сначала увеличив количество игр вроде бы ненужного турнира, а затем возмутив Валерия Карпина намерением перенести матч на следующий день после утверждения его даты.
В материале про выход из отпуска российских клубов мы уже обращали внимание на то, что «Ростов» и «Рубин» приступили к работе заметно раньше всех. Если, например, «Зенит» прибыл на первый сбор только 15 января, то «Ростов» – на 10 дней раньше.
Оказалось, это не спонтанный приступ трудоголизма Валерия Карпина: тренер объяснил, что команда на неделю раньше вышла из отпуска из-за назначенной на 24 февраля игры Кубка России с «Краснодаром». Под неё и была спланирована подготовка и последняя контрольная игра за неделю перед встречей с «быками».
На собрании тренеров Карпин просил перенести зимние матчи кубка на весну, но получил жёсткий отказ. Тем не менее, позже к наставнику «Ростова» отчасти прислушались: ответные четвертьфиналы были перенесены на 7-8 марта. Кроме, собственно, ростовского, поскольку в случае прохода дальше 7 марта «Краснодару» предстоит играть в Лиге Европы.
Даты успешно утверждаются, 17 января в клубы приходит официальное письмо с назначением игры на 24 февраля. С подписью руководителя департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова. Как пишет «СЭ», уже на следующий день Куликов отправил «Ростову» и «Краснодару» другое письмо, где сообщил о новом заседании по дате якобы из-за обращения обоих клубов.
Причина отдаёт бредятиной: зачем «Ростову» просить перенести матч с 24 февраля на 27, если:
1) у него уже выстроена подготовка и спарринги под старую дату;
2) матч запланирован на воскресенье, а переносить его собираются на неудобный болельщикам будний день;
3) соперник получит дополнительные дни отдыха для восстановления после матча с «Байером»
4) продажи билетов уже начались, договоры со сторонними компаниями на питание и прочее обслуживание заключаются.
Очевидно, что перенос игры выгоден только «Краснодару», который в своё время, кстати, и предложил играть в четвертьфиналах и полуфиналах кубка по два матча. За эту идею и Мурад Мусаев. Однако играть в нормальных условиях времени нет: всё забито либо под еврокубки, либо под сборные, либо под туры чемпионата, поэтому зимних матчей не избежать.
Но раз уж «Краснодар» так боялся не восстановиться после Лиги Европы, почему изначально, когда появилась возможность перенести другие четвертьфиналы и ростовчане ещё ничего не спланировали, нельзя было назначить матч на 27 число? «Ростову» до проблем соперника дела быть не должно. Когда мы говорим о престиже Кубка Англии, мы упоминаем, что матча там играются в выходные. Вот и у нас, видимо, решили повысить престиж. Но о какой репутации турнира можно вести речь, если его игры переносятся на следующий день после утверждения ранее известной даты, под которую уже всё подогнали?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Дарья Исаева / "СЭ", Станислав Красильников/ ТАСС
В материале про выход из отпуска российских клубов мы уже обращали внимание на то, что «Ростов» и «Рубин» приступили к работе заметно раньше всех. Если, например, «Зенит» прибыл на первый сбор только 15 января, то «Ростов» – на 10 дней раньше.
Оказалось, это не спонтанный приступ трудоголизма Валерия Карпина: тренер объяснил, что команда на неделю раньше вышла из отпуска из-за назначенной на 24 февраля игры Кубка России с «Краснодаром». Под неё и была спланирована подготовка и последняя контрольная игра за неделю перед встречей с «быками».
На собрании тренеров Карпин просил перенести зимние матчи кубка на весну, но получил жёсткий отказ. Тем не менее, позже к наставнику «Ростова» отчасти прислушались: ответные четвертьфиналы были перенесены на 7-8 марта. Кроме, собственно, ростовского, поскольку в случае прохода дальше 7 марта «Краснодару» предстоит играть в Лиге Европы.
Даты успешно утверждаются, 17 января в клубы приходит официальное письмо с назначением игры на 24 февраля. С подписью руководителя департамента профессионального футбола РФС Сергея Куликова. Как пишет «СЭ», уже на следующий день Куликов отправил «Ростову» и «Краснодару» другое письмо, где сообщил о новом заседании по дате якобы из-за обращения обоих клубов.
Причина отдаёт бредятиной: зачем «Ростову» просить перенести матч с 24 февраля на 27, если:
1) у него уже выстроена подготовка и спарринги под старую дату;
2) матч запланирован на воскресенье, а переносить его собираются на неудобный болельщикам будний день;
3) соперник получит дополнительные дни отдыха для восстановления после матча с «Байером»
4) продажи билетов уже начались, договоры со сторонними компаниями на питание и прочее обслуживание заключаются.
Очевидно, что перенос игры выгоден только «Краснодару», который в своё время, кстати, и предложил играть в четвертьфиналах и полуфиналах кубка по два матча. За эту идею и Мурад Мусаев. Однако играть в нормальных условиях времени нет: всё забито либо под еврокубки, либо под сборные, либо под туры чемпионата, поэтому зимних матчей не избежать.
Но раз уж «Краснодар» так боялся не восстановиться после Лиги Европы, почему изначально, когда появилась возможность перенести другие четвертьфиналы и ростовчане ещё ничего не спланировали, нельзя было назначить матч на 27 число? «Ростову» до проблем соперника дела быть не должно. Когда мы говорим о престиже Кубка Англии, мы упоминаем, что матча там играются в выходные. Вот и у нас, видимо, решили повысить престиж. Но о какой репутации турнира можно вести речь, если его игры переносятся на следующий день после утверждения ранее известной даты, под которую уже всё подогнали?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Дарья Исаева / "СЭ", Станислав Красильников/ ТАСС
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