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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Карпин и Бердыев не знают отдыха, "Зенит" начинает позже всех, у "Анжи" нет денег на Турцию. Все клубы РПЛ вышли из отпуска
В «Ростове» и «Рубине» толком не успели отпраздновать новый год и снова взялись за работу, Семак так и не дождался новичков даже к позднему началу сбора, «Анжи» собрался в Кисловодске, 4 команды готовятся к Кубку Матч Премьер. Rusfootball.info – о том, как, когда и где команды РПЛ возобновили тренировки.
Из-за праздничного стола – сразу за работу!
Бывшая и нынешняя команды Курбана Бердыева несут потери: казанцы не уговорили Джанаева с Кудряшовым пойти на понижение зарплаты, «Ростов» остался почти без центра поля после ухода Гулиева и странного расставания с Юсуповым. Кадровые проблемы тренерам придётся преодолевать через тяжёлую работу, в том числе и на сборах.
"Рубин" начинает сборы без 10 игроков основы. Что происходит?
Кудряшов уезжает из Казани. В "Краснодар" или "Зенит"?
Уже 4 января «Рубин» вылетел в турецкий Белек, днём позже туда прибыла и команда Валерия Карпина. Казанцы свой первый матч провели составом, больше напоминающим молодёжный, но выиграли у «Дьордшера» 2:0 – первый гол за «Рубин» в своём фирменном стиле забил гений дальних ударов экс-спартаковец Пантелеев.
«Ростов» успел провести уже 2 спарринга – ничья с «Кукеси» и минимальная победа над «Атырау». В составах больше всего интригуют загадочные игроки №1 и №2. Но, судя по позиции, второй явно не замена Гулиеву и Юсупову.
"Ростов" потерял ещё и Юсупова. Кто будет играть у Карпина в центре?
Впрочем, в команде уже появились 2 молодых новичка Глебов и Зайнутдинов, но «зажигают» по-прежнему хорошо знакомые нам люди. Сергей Паршивлюк устроил феерию, но Валерий Карпин отреагировал в своём репертуаре.
«Ростов» всех порвёт на кубке Матч Премьер?
Ответить на этот вопрос трудно, всё-таки у Валерия Карпина есть проблемы с составом, а прохождение сбора (18-го января у команды стартует уже второй) отнюдь не гарантирует хорошей формы на турнире. Впрочем, вряд ли участников главного турнира межсезонья сильно беспокоят текущие кондиции.
Тем не менее, «Спартак» вышел из отпуска раньше «Локомотива» и «Зенита». Уже 9 января красно-белые прилетели в Дубай, тогда как чемпионы и лидеры РПЛ прибыли в Катар вчера и сегодня соответственно. Юрий Сёмин встречает новый год в роли победителя аппаратной войны после отставки Ильи Геркуса и летящих ему вслед обвинений в растратах, а Сергей Семак всё так же безрезультатно ждёт новичков. Получив только Ригони, тренер отчаялся и решил действовать сам, переманив из тренерского штаба «Уфы» Вильяма. Руководство же клуба занято торгами по Паредесу, который отправился на сбор вместе с командой.
Ригони вернули в "Зенит". Он был худшим из аргентинцев, привезённых при Манчини
Паредес ретвитнул ролик о переходе в «Челси», «Зенит» теряет ключевого игрока
Похоже, "Челси" купит Паредеса. Зачем это лондонцам?
Игры кубка Матч Премьер начнутся 21 января, сама же затея выглядит интересно и правильно. Не знаю как вы, а я уже успел соскучиться по нашему футболу, но, не будучи болельщиком «Зенита» и «Спартака» вряд ли бы полез в интернет глядеть их товарняки с какими-нибудь болгарами. Здесь же будут и хорошие доступные трансляции, и интересные афиши. Жаль только «Зенит» с «Локомотивом» пока не балуют новичками, персонально последить в этих командах не за кем.
«Спартак» сделал первое приобретение в году – вернул Гулиева
Примазались к элите
Самым активным игроком на трансферном рынке оказались «Крылья Советов». Масштаб приобретённых личностей не впечатляет, потраченные суммы тоже вряд ли высоки, но «Крылья» единственный клуб, укрепившийся массово. В плане проведения сборов самарцы тоже отличились: Ближний Восток местом первого сбора выбрали только участники кубка Матч Премьер и «Крылья», отправившиеся в Абу-Даби. Похоже, это заявка на участие в следующем розыгрыше турнира.
"Крылья Самедов". Зачем самарскому клубу столько балласта "Спартака"?
Не потеряй его и не сломай. Сколько травм Джано Ананидзе получил за последние 3 года?
Испанский курс
– Мы приезжаем на сборы сюда на протяжении семи лет подряд. Думаю, что провел в этом проклятом отеле около года своей жизни. Это конечно здорово, но мы тренируемся, как свиньи. Два раза в день целый месяц, – крик души Понтуса Вернблума о сборах в Кампоаморе, думаю, запомнился многим.
Однако это не заставило ЦСКА нарушать традиции – сейчас бОльшую часть составляют футболисты, для которых это испанское местечко в новинку. В Испанию отправился и «Краснодар». 9 января, то есть на 6 дней раньше «Зенита», тоже участвующего в 1/16 финала Лиги Европы, команда прибыла на свой первый сбор. Уже через месяц встреча с «Байером», а пока же краснодарский молодняк (Сулейманов и Сергеев) забил парочку мячей китайцам.
На пафосе
Две команды из уральского региона словно сговорились и отправились на Кипр, предпочтя остров банальному турецкому Белеку. Правда, команды расположились в разных городах: «Уфа» в Айя-Напе, «Урал» – в Пафосе. Но пока клубы отличились только местом первого сбора: заметных новостей из стана нет, если не считать уход Ванека с Тумасяном и медосмотр в «Урале» экс-защитника «Зенита» Чернова.
«Газпром добыча Оренбург – тренировочные сборы»
Если вы считаете нелепым то, что «Зенит» называет свою предсезонку «Газпром – тренировочные сборы», то знакомьтесь: в подзаголовке официальное повторяющееся во всех материалах клуба название сборов «Оренбурга». Первый сбор команда Владимира Федотова, вокруг которого почему-то ходили очень странные слухи, проводит в Белеке, как и ещё 6 клубов РПЛ. Турецкий городок остаётся самым популярным местом зимовки российских клубов.
«Анжи» поддерживает отечественного производителя
Махачкалинцы собираются доигрывать сезон, но даже кое-как собранный летом состав растаскивают. Команда Магомеда Адиева собралась в Кисловодске без, например, Дюпина, Новосельцева, Чансельора, Глебова, Савичева, да ещё и 17-летнего грузинского воспитанника «ПСЖ» подписать не удаётся, поскольку клубу запрещено регистрировать новичков.
Легенда "Зенита" и Инстаграма возвращается в "Ростов"? 2 года из жизни Ивана Новосельцева
С теми, кто есть, Магомед Адиев будет работать в Кисловодске – из всех клубов премьер-лиги только «Анжи» не едет за границу. Впрочем, это нормально, в отличие от полётов «Анжи» на домашние матчи в Махачкалу из Москвы.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», ФК «Оренбург»
Из-за праздничного стола – сразу за работу!
Бывшая и нынешняя команды Курбана Бердыева несут потери: казанцы не уговорили Джанаева с Кудряшовым пойти на понижение зарплаты, «Ростов» остался почти без центра поля после ухода Гулиева и странного расставания с Юсуповым. Кадровые проблемы тренерам придётся преодолевать через тяжёлую работу, в том числе и на сборах.
"Рубин" начинает сборы без 10 игроков основы. Что происходит?
Кудряшов уезжает из Казани. В "Краснодар" или "Зенит"?
Уже 4 января «Рубин» вылетел в турецкий Белек, днём позже туда прибыла и команда Валерия Карпина. Казанцы свой первый матч провели составом, больше напоминающим молодёжный, но выиграли у «Дьордшера» 2:0 – первый гол за «Рубин» в своём фирменном стиле забил гений дальних ударов экс-спартаковец Пантелеев.
Шикарный дальний удар Владислава Пантелеева! ?#РубинДиошдьёр #КОС_РубиновыеСборы pic.twitter.com/X4pMlcD5o1— «Рубин» Казань (@fcrk) January 13, 2019
«Ростов» успел провести уже 2 спарринга – ничья с «Кукеси» и минимальная победа над «Атырау». В составах больше всего интригуют загадочные игроки №1 и №2. Но, судя по позиции, второй явно не замена Гулиеву и Юсупову.
"Ростов" потерял ещё и Юсупова. Кто будет играть у Карпина в центре?
Впрочем, в команде уже появились 2 молодых новичка Глебов и Зайнутдинов, но «зажигают» по-прежнему хорошо знакомые нам люди. Сергей Паршивлюк устроил феерию, но Валерий Карпин отреагировал в своём репертуаре.
Сначала Парш сделал так))) pic.twitter.com/3nZyd6Pw7T— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) January 12, 2019
А потом в комментариях к его посту было так))) pic.twitter.com/ziWYlauvNN— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) January 12, 2019
«Ростов» всех порвёт на кубке Матч Премьер?
Ответить на этот вопрос трудно, всё-таки у Валерия Карпина есть проблемы с составом, а прохождение сбора (18-го января у команды стартует уже второй) отнюдь не гарантирует хорошей формы на турнире. Впрочем, вряд ли участников главного турнира межсезонья сильно беспокоят текущие кондиции.
Тем не менее, «Спартак» вышел из отпуска раньше «Локомотива» и «Зенита». Уже 9 января красно-белые прилетели в Дубай, тогда как чемпионы и лидеры РПЛ прибыли в Катар вчера и сегодня соответственно. Юрий Сёмин встречает новый год в роли победителя аппаратной войны после отставки Ильи Геркуса и летящих ему вслед обвинений в растратах, а Сергей Семак всё так же безрезультатно ждёт новичков. Получив только Ригони, тренер отчаялся и решил действовать сам, переманив из тренерского штаба «Уфы» Вильяма. Руководство же клуба занято торгами по Паредесу, который отправился на сбор вместе с командой.
Ригони вернули в "Зенит". Он был худшим из аргентинцев, привезённых при Манчини
Паредес ретвитнул ролик о переходе в «Челси», «Зенит» теряет ключевого игрока
Похоже, "Челси" купит Паредеса. Зачем это лондонцам?
Игры кубка Матч Премьер начнутся 21 января, сама же затея выглядит интересно и правильно. Не знаю как вы, а я уже успел соскучиться по нашему футболу, но, не будучи болельщиком «Зенита» и «Спартака» вряд ли бы полез в интернет глядеть их товарняки с какими-нибудь болгарами. Здесь же будут и хорошие доступные трансляции, и интересные афиши. Жаль только «Зенит» с «Локомотивом» пока не балуют новичками, персонально последить в этих командах не за кем.
«Спартак» сделал первое приобретение в году – вернул Гулиева
Примазались к элите
Самым активным игроком на трансферном рынке оказались «Крылья Советов». Масштаб приобретённых личностей не впечатляет, потраченные суммы тоже вряд ли высоки, но «Крылья» единственный клуб, укрепившийся массово. В плане проведения сборов самарцы тоже отличились: Ближний Восток местом первого сбора выбрали только участники кубка Матч Премьер и «Крылья», отправившиеся в Абу-Даби. Похоже, это заявка на участие в следующем розыгрыше турнира.
"Крылья Самедов". Зачем самарскому клубу столько балласта "Спартака"?
Не потеряй его и не сломай. Сколько травм Джано Ананидзе получил за последние 3 года?
Испанский курс
– Мы приезжаем на сборы сюда на протяжении семи лет подряд. Думаю, что провел в этом проклятом отеле около года своей жизни. Это конечно здорово, но мы тренируемся, как свиньи. Два раза в день целый месяц, – крик души Понтуса Вернблума о сборах в Кампоаморе, думаю, запомнился многим.
Однако это не заставило ЦСКА нарушать традиции – сейчас бОльшую часть составляют футболисты, для которых это испанское местечко в новинку. В Испанию отправился и «Краснодар». 9 января, то есть на 6 дней раньше «Зенита», тоже участвующего в 1/16 финала Лиги Европы, команда прибыла на свой первый сбор. Уже через месяц встреча с «Байером», а пока же краснодарский молодняк (Сулейманов и Сергеев) забил парочку мячей китайцам.
На пафосе
Две команды из уральского региона словно сговорились и отправились на Кипр, предпочтя остров банальному турецкому Белеку. Правда, команды расположились в разных городах: «Уфа» в Айя-Напе, «Урал» – в Пафосе. Но пока клубы отличились только местом первого сбора: заметных новостей из стана нет, если не считать уход Ванека с Тумасяном и медосмотр в «Урале» экс-защитника «Зенита» Чернова.
«Газпром добыча Оренбург – тренировочные сборы»
Если вы считаете нелепым то, что «Зенит» называет свою предсезонку «Газпром – тренировочные сборы», то знакомьтесь: в подзаголовке официальное повторяющееся во всех материалах клуба название сборов «Оренбурга». Первый сбор команда Владимира Федотова, вокруг которого почему-то ходили очень странные слухи, проводит в Белеке, как и ещё 6 клубов РПЛ. Турецкий городок остаётся самым популярным местом зимовки российских клубов.
«Анжи» поддерживает отечественного производителя
Махачкалинцы собираются доигрывать сезон, но даже кое-как собранный летом состав растаскивают. Команда Магомеда Адиева собралась в Кисловодске без, например, Дюпина, Новосельцева, Чансельора, Глебова, Савичева, да ещё и 17-летнего грузинского воспитанника «ПСЖ» подписать не удаётся, поскольку клубу запрещено регистрировать новичков.
Легенда "Зенита" и Инстаграма возвращается в "Ростов"? 2 года из жизни Ивана Новосельцева
С теми, кто есть, Магомед Адиев будет работать в Кисловодске – из всех клубов премьер-лиги только «Анжи» не едет за границу. Впрочем, это нормально, в отличие от полётов «Анжи» на домашние матчи в Махачкалу из Москвы.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», ФК «Оренбург»
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