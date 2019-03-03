Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Спартак (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
Ростов (Россия)
|Енисей
|03.03.19
|Ростов
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
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"В "Спартаке" есть люди, руки которым не подам," - Сергей Паршивлюк намекнул, почему он покинул московский клуб
В стане Народной команды действительно существует ОПГ "Ромашка" - воспитанник и экс-капитан "красно-белых", ныне выступающий за "Ростов", не на прямую, но всё же подтвердил её существование
- Спартаковское прошлое не отпускает. А обиды?
- Обид не осталось. Не на кого уже обижаться. Этих людей уже нет. Тут претензии можно только к себе предъявлять. Может, где-то неправильно себя вел, где-то недорабатывал. Поэтому, что есть, то есть. На ошибках учатся. Прошлого не вернуть, пусть оно там и остаётся.
- Когда закончите карьеру, расскажете всю правду о своём уходе?
- Кто надо, те знают. Поэтому – какой смысл? Все равно у каждого своя правда.
- Читал на сайте спартаковских болельщиков Prosm.club статью, что вас «слили» ваши же товарищи по команде, те, кого называют ОПГ «Ромашка». Как все было?
- Статья есть, в ней все написано.
- Не поясните?
- …
- Хорошо, последний вопрос по этой теме: сейчас в «Спартаке» есть люди, которым вы не подадите руки?
- Да, есть.
В материале, на который ссылается Паршивлюк, речь идёт о том, что Сергей – лидер по натуре, ставший капитаном в 21 год – очень мешал Комбарову и Глушакову, которым хотелось самим управлять командой в раздевалке.
Когда Аленичев ссылал Паршивлюка (вместе с Гранатом и Яковлевым) в «Спартак-2», делал это российский специалист, судя по всему, исходя лишь из своих интересов. А вот когда пришёл Каррера – началась другая история.
«Паршивлюк, понимая ситуацию в клубе, ждал отставки Аленичева. В клубе понимали, что она не за горами и Аленичев не лишился поста еще по окончанию сезона по счастливой случайности. В итоге Паршивлюк сразу же вернулся в основу, как только Каррера провел первый матч в ранге главного тренера. И по немногочисленным тренировкам Паршивлюк Карреру полностью устраивал, тем более, что альтернативы Ещенко по сути не было, а вторым правым защитником являлся Денис Кутин.»
Массимо – как говорится в тексте – тогда очень интересовался мнением лидеров команды. Каррера спросил про Паршивлюка: «Никто из них не выступил в защиту Сергея. Глушаков и Комбаров заявили, что Паршивлюк только испортит климат в коллективе, а Ребров тактично промолчал.
В итоге Паршивлюк расторг контракт со «Спартаком», но обида на Глушакова у Сергея осталась. По слухам, сейчас эти футболисты даже не здороваются»
Последнее в интервью Паршивлюк подтвердил прямо.
Всё это может выглядеть, как попытка плюнуть в сторону ушедшего поезда, позлорадствовать напоследок: только вот у Паршивлюка слишком хорошая для этого репутация. Его до сих пор любят «спартаковские» болельщики, потому что он был воспитанником и хотел играть за «красно-белых», да и ни в каких мутных историях замешан не был.
А вот у тех, про кого говорит Паршивлюк, резюме даже и не близко столь положительное.
Так что и верить в такой ситуации болельщики будут, скорее всего, Сергею.
Но в любом случае, смущает нелогичность ответов Паршивлюка: сначала он говорит, что обижаться ему не на кого, поскольку «этих людей [в клубе] уже нет», а затем добавляет, что в «Спартаке» прямо сейчас есть те, с кем он бы не хотел иметь ничего общего.
Хотя кого в клубе уже нет? Глушаков, Ребров и Комбаров – на месте. Ушёл Каррера, из-за которого Паршивлюк разорвал контракт с московским клубом. Давно уволён Аленичев, ссылавший Сергея в фарм-клуб. Может, Асхабадзе, который в своё время защищал Комбарова и Глушакова?
Не ясно. И яснее станет вряд ли, поскольку что-то разжёвывать Паршивлюк не собирается.
Исходя из всего этого, можно решить, что и в сборную России Паршивлюк вполне может не вызываться в том числе и из-за своего характера: нужны ли Черчесову игроки такого склада? Похоже, что нет.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Sportbox.ru, iz.ru
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