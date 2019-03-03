РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
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Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Ростов (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
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"В "Спартаке" есть люди, руки которым не подам," - Сергей Паршивлюк намекнул, почему он покинул московский клуб

В стане Народной команды действительно существует ОПГ "Ромашка" - воспитанник и экс-капитан "красно-белых", ныне выступающий за "Ростов", не на прямую, но всё же подтвердил её существование

Сергей Паршивлюк дал большое интервью изданию «Спорт-Экспресс». Помимо прочего, воспитанник «Спартака» рассказал и о своём московском прошлом – и причинах, из-за которых он покинул родную команду.

- Спартаковское прошлое не отпускает. А обиды?

- Обид не осталось. Не на кого уже обижаться. Этих людей уже нет. Тут претензии можно только к себе предъявлять. Может, где-то неправильно себя вел, где-то недорабатывал. Поэтому, что есть, то есть. На ошибках учатся. Прошлого не вернуть, пусть оно там и остаётся.

- Когда закончите карьеру, расскажете всю правду о своём уходе?

- Кто надо, те знают. Поэтому – какой смысл? Все равно у каждого своя правда.

- Читал на сайте спартаковских болельщиков Prosm.club статью, что вас «слили» ваши же товарищи по команде, те, кого называют ОПГ «Ромашка». Как все было?

- Статья есть, в ней все написано.

- Не поясните?

- …

- Хорошо, последний вопрос по этой теме: сейчас в «Спартаке» есть люди, которым вы не подадите руки?

- Да, есть.

"В "Спартаке" есть люди, руки которым не подам," - Сергей Паршивлюк намекнул, почему он покинул московский клуб

В материале, на который ссылается Паршивлюк, речь идёт о том, что Сергей – лидер по натуре, ставший капитаном в 21 год – очень мешал Комбарову и Глушакову, которым хотелось самим управлять командой в раздевалке.

Когда Аленичев ссылал Паршивлюка (вместе с Гранатом и Яковлевым) в «Спартак-2», делал это российский специалист, судя по всему, исходя лишь из своих интересов. А вот когда пришёл Каррера – началась другая история.

«Паршивлюк, понимая ситуацию в клубе, ждал отставки Аленичева. В клубе понимали, что она не за горами и Аленичев не лишился поста еще по окончанию сезона по счастливой случайности. В итоге Паршивлюк сразу же вернулся в основу, как только Каррера провел первый матч в ранге главного тренера. И по немногочисленным тренировкам Паршивлюк Карреру полностью устраивал, тем более, что альтернативы Ещенко по сути не было, а вторым правым защитником являлся Денис Кутин.»

Массимо – как говорится в тексте – тогда очень интересовался мнением лидеров команды. Каррера спросил про Паршивлюка: «Никто из них не выступил в защиту Сергея. Глушаков и Комбаров заявили, что Паршивлюк только испортит климат в коллективе, а Ребров тактично промолчал.

В итоге Паршивлюк расторг контракт со «Спартаком», но обида на Глушакова у Сергея осталась. По слухам, сейчас эти футболисты даже не здороваются»

Последнее в интервью Паршивлюк подтвердил прямо.


Всё это может выглядеть, как попытка плюнуть в сторону ушедшего поезда, позлорадствовать напоследок: только вот у Паршивлюка слишком хорошая для этого репутация. Его до сих пор любят «спартаковские» болельщики, потому что он был воспитанником и хотел играть за «красно-белых», да и ни в каких мутных историях замешан не был.

А вот у тех, про кого говорит Паршивлюк, резюме даже и не близко столь положительное.

Так что и верить в такой ситуации болельщики будут, скорее всего, Сергею.

Но в любом случае, смущает нелогичность ответов Паршивлюка: сначала он говорит, что обижаться ему не на кого, поскольку «этих людей [в клубе] уже нет», а затем добавляет, что в «Спартаке» прямо сейчас есть те, с кем он бы не хотел иметь ничего общего.

Хотя кого в клубе уже нет? Глушаков, Ребров и Комбаров – на месте. Ушёл Каррера, из-за которого Паршивлюк разорвал контракт с московским клубом. Давно уволён Аленичев, ссылавший Сергея в фарм-клуб. Может, Асхабадзе, который в своё время защищал Комбарова и Глушакова?

Не ясно. И яснее станет вряд ли, поскольку что-то разжёвывать Паршивлюк не собирается.

Исходя из всего этого, можно решить, что и в сборную России Паршивлюк вполне может не вызываться в том числе и из-за своего характера: нужны ли Черчесову игроки такого склада? Похоже, что нет.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Sportbox.ru, iz.ru

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Теги: Спартак Паршивлюк Ростов Каррера Аленичев Глушаков Комбаров
Сегодня, 13:12
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#8  пушкин  спб (Сегодня, 14:35)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Там есть люди???

Откуда..., одни свиньи и Онанидзе.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 14:28)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Сибирячок,
Ты человек-помойка.

А ты не человек, ты просто помойка.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:24)
  • +1
  •  (1)

Сибирячок,
Ты человек-помойка.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 14:10)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Там есть люди???


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 13:28)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
01:06
Сергей Паршивлюк: есть ли в "Спартаке" люди, которым я не подам руку? Да, есть
Маловато. Для разных бомжовых нечистей надо говна набросить на вентилятор ещё раз.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Мотл  сымайки (Сегодня, 13:26)
  • -3
  •  (3)

Когда Аленичев ссылал Паршивлюка (вместе с Гранатом и Яковлевым) в «Спартак-2», делал это российский специалист, судя по всему, исходя лишь из своих интересов.


Насчет Граната- не знаю, а вот Яковлева выкинули из Спартака по агентским играм. Проще говоря- не захотел переписываться на карманного спамовского агента, и выкинули.
В Спартаке это годами сложившаяся практика.


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#2  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 13:26)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Эта ОПГ - нынешнее олицетворение Спартака.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#1  пушкин  спб (Сегодня, 13:22)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Что за поганая семейка, этот спартак, банка со скорпионами, пожирающих друг друга.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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