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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Спортивный директор "Ростова": "Аякс" - лучший пример в Европе

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер" рассказал, что считает амстердамский "Аякс" идеальным примером для ростовского клуба.

— Этой зимой "Ростов" очень выгодно продал футболистов: и Скопинцева, и Ингасона, и Гулиева.

— Это наша неудача. Вообще-то мы хотели их сохранить. Почему продали? Не могли отказаться, хорошие предложения. Скопинцева мы считаем своей потерей. Для нас это был очень важный игрок. Он замечательный парень, мы желаем ему большой удачи и верим, что у него будет большая карьера. Если честно, мы надеемся, что он когда-нибудь еще сыграет за нас.

— В чем развитие молодых игроков в "Ростове"?

— Мы даем им больше игрового времени и уверенности, стараемся их раскрепостить, у нас соответствующая атмосфера. Я считаю, что тренерский штаб проводит великолепную работу по подведению молодых игроков и доверию им. Это, наверное, коронка Валерия Георгиевича (Карпина).

— Какой пример европейского клуба для вас наиболее яркий? Понятно, что "Ростов" - это та команда, которая должна зарабатывать деньги на трансферах.

— Идеальный пример - "Аякс". По количеству проданных игроков, по выпускникам академии. Наверное, это лучший пример в Европе.

Sport24.ru
Теги: Ростов Аякс
Сегодня, 17:40
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