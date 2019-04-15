Россия РПЛ 2018/19
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Спортивный директор "Ростова": "Аякс" - лучший пример в Европе
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер" рассказал, что считает амстердамский "Аякс" идеальным примером для ростовского клуба.
— Этой зимой "Ростов" очень выгодно продал футболистов: и Скопинцева, и Ингасона, и Гулиева.
— Это наша неудача. Вообще-то мы хотели их сохранить. Почему продали? Не могли отказаться, хорошие предложения. Скопинцева мы считаем своей потерей. Для нас это был очень важный игрок. Он замечательный парень, мы желаем ему большой удачи и верим, что у него будет большая карьера. Если честно, мы надеемся, что он когда-нибудь еще сыграет за нас.
— В чем развитие молодых игроков в "Ростове"?
— Мы даем им больше игрового времени и уверенности, стараемся их раскрепостить, у нас соответствующая атмосфера. Я считаю, что тренерский штаб проводит великолепную работу по подведению молодых игроков и доверию им. Это, наверное, коронка Валерия Георгиевича (Карпина).
— Какой пример европейского клуба для вас наиболее яркий? Понятно, что "Ростов" - это та команда, которая должна зарабатывать деньги на трансферах.
— Идеальный пример - "Аякс". По количеству проданных игроков, по выпускникам академии. Наверное, это лучший пример в Европе.
Sport24.ru
— Этой зимой "Ростов" очень выгодно продал футболистов: и Скопинцева, и Ингасона, и Гулиева.
— Это наша неудача. Вообще-то мы хотели их сохранить. Почему продали? Не могли отказаться, хорошие предложения. Скопинцева мы считаем своей потерей. Для нас это был очень важный игрок. Он замечательный парень, мы желаем ему большой удачи и верим, что у него будет большая карьера. Если честно, мы надеемся, что он когда-нибудь еще сыграет за нас.
— В чем развитие молодых игроков в "Ростове"?
— Мы даем им больше игрового времени и уверенности, стараемся их раскрепостить, у нас соответствующая атмосфера. Я считаю, что тренерский штаб проводит великолепную работу по подведению молодых игроков и доверию им. Это, наверное, коронка Валерия Георгиевича (Карпина).
— Какой пример европейского клуба для вас наиболее яркий? Понятно, что "Ростов" - это та команда, которая должна зарабатывать деньги на трансферах.
— Идеальный пример - "Аякс". По количеству проданных игроков, по выпускникам академии. Наверное, это лучший пример в Европе.
Sport24.ru
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