Спортивный директор "Ростова": "Аякс" - лучший пример в Европе

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер" рассказал, что считает амстердамский "Аякс" идеальным примером для ростовского клуба.— Это наша неудача. Вообще-то мы хотели их сохранить. Почему продали? Не могли отказаться, хорошие предложения. Скопинцева мы считаем своей потерей. Для нас это был очень важный игрок. Он замечательный парень, мы желаем ему большой удачи и верим, что у него будет большая карьера. Если честно, мы надеемся, что он когда-нибудь еще сыграет за нас.— Мы даем им больше игрового времени и уверенности, стараемся их раскрепостить, у нас соответствующая атмосфера. Я считаю, что тренерский штаб проводит великолепную работу по подведению молодых игроков и доверию им. Это, наверное, коронка Валерия Георгиевича (Карпина).— Идеальный пример - "Аякс". По количеству проданных игроков, по выпускникам академии. Наверное, это лучший пример в Европе.