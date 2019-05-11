«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ

Россия РПЛ 2018/19
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Футбольный журналист и инсайдер Иван Карпов, ранее работавший на «Чемпионате» и «Матч ТВ», в своём телеграм-канале опубликовал размер зарплат всех тренеров РПЛ. Лидер удивляет, а кто отбивает свою зарплату намного лучше?
Начнём с конца. В «Анжи» о понятии «зарплата» люди наслышаны весьма поверхностно, а Магомед Адиев заявил, что о суде с родным клубом не может быть и речи. Формально в рейтинге «Инсайдов от Карпа» Адиев получает 120 тысяч евро, но в реальности до тренера вряд ли дошли какие-то существенные суммы.
Довольно неожиданно видеть в «зоне вылета» тренера московского клуба: Дмитрий Хохлов получает всего 180 тысяч, хотя с приходом ВТБ в клуб ситуация может измениться. На зарплату в 240 тысяч евро согласился перешедший из «СКА-Хабаровск» в «Уфу» Вадим Евсеев, и пока сполна её отрабатывает.
Следующую ценовую категорию – от 300 тысяч и выше – открывают Валерий Карпин и Игорь Черевченко. Вопросов по прописанным окладам к руководителям клубов никаких: оба могу вывести провинциальные команды в еврокубки, Черевченко вообще творит с «Арсеналом» какие-то чудеса. С такими результатами можно претендовать и на большее.
Немного выше в рейтинге и чуть ниже в таблице чемпионата Владимир Федотов и Дмитрий Парфёнов. 320 тысяч – в принципе, тоже адекватно достижениям. Но у Парфёнова ещё остаются неплохие шансы выиграть кубок, первый матч у «Арсенала» «Урал» выиграл 1:0.
Самый стыдный тренер сезона Дмитрий Аленичев умудрился добиться зарплаты в 400 тысяч евро: руководители «Арсенала» или «Оренбурга» при случае объяснят красноярским боссам, что их развели.
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ
Самый молодой тренер Мурад Мусаев получает полмиллиона евро – меньше всех из топ-5, что логично. Для поднятия своего благосостояния Мусаеву неплохо бы улучшить финансы клуба, выведя его в Лигу чемпионов.
Рашид Рахимов согласился вернуться в «Ахмат» на хороших условиях – его зарплата, по сведениям Карпова, составляет 600 тысяч евро. Выше среднего по лиге, но «Ахмат» выше середины пока забраться не может. Уже 10 лет как не может.
Предтоповую категорию возглавляет Миодраг Божович: тренер самарских «Крыльев» в зарплате уступает только лидирующей пятёрке, а на поле проигрывает куда большему количеству тренеров. Тренер с зарплатой в 700 тысяч евро наработал лишь на стыковые матчи.
Тренер-чемпион в финансовом плане далёк от вершины: Сергей Семак получает 1.2 млн евро. Интересно, сколько бы минут смеялся Роберто Манчини, если бы ему предложили такую зарплату.
Олег Кононов изменился в «Спартаке»: из мягкого интеллигента он превратился в резкого господина. Может, увеличение зарплаты тоже повлияло: вряд ли в «Арсенале» он получал что-то типа 1.4 млн евро.
Впереди с полутора миллионами Виктор Гончаренко, который, по сведениям Карпова, начинал со скромных 360 тысяч. Тренер смог доказать Гинеру свою состоятельность, но вот финансовая состоятельность Евгения Ленноровича от упущенной Лиги чемпионов не улучшится.
Ну а празднующему сегодня день рождения Юрию Сёмину осталось выиграть два матча чемпионата, чтобы отбить свои два миллиона евро лигочемпионскими призовыми. Он одолел Геркуса в аппаратной войне и, как и в рейтинге зарплат, уступает в чемпионате лишь одному сопернику.
Однако в таблице лидер рейтинга ему не соперник: «Рубин» зимой терял игроков, не соглашавшихся на сокращение зарплаты в несколько раз, потерял тренера по стандартам и вратарям Виталия Кафанова, но с Бердыевым не расстаётся. А Курбан Бекиевич не собирается расставаться со своим заработком в три миллиона евро. Вместе со штабом он обходится аж в 4.5, что не устраивает спонсоров из ТАИФа.
Помимо субъективных ощущений было бы неплохо привязать рейтинг к цифрам. Напрямую связывать его с таблицей неправильно: тренеры провели разное количество матчей, приходили в разные периоды для команд, так что правильнее будет высчитать среднее количество очков за матч, отсортировать тренеров по этому показателю и вычислить разницу позиций в рейтинге зарплат и в таблице среднего количества очков. Поскольку 28-й тур ещё в разгаре, его результаты не учитываем.
Очевидной была мысль вычислить, сколько клуб платит за очко, но по этому показателю эффективности нему Сёмин – второй с конца, ниже того же Гончаренко, так что это слишком далеко от объективности. По разнице мест Юрий Палыч тоже не в порядке, но в целом доля объективности тут больше, хотя не учитывается Кубок России, специфика топ-клубов и много чего ещё.
Но, разумеется, никакую цифирь нельзя воспринимать без контекста. Черевченко и Евсеев, безусловно, работают хорошо, но у них есть преимущество из-за малого количества матчей, как и у Кононова в среднем количестве очков. Но очевидные итоги всё же прослеживаются: Аленичев, Божович и Бердыев близко не отрабатывают свою зарплату, в отличие от Черевченко с Семаком. Хотя информативнее и полезнее будет просто посмотреть на среднее количество очков и субъективно сопоставить его с зарплатой.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: rubin-kazan.ru, фк-енисей.рф, РИА Новости/Анар Мовсумов, Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ
Начнём с конца. В «Анжи» о понятии «зарплата» люди наслышаны весьма поверхностно, а Магомед Адиев заявил, что о суде с родным клубом не может быть и речи. Формально в рейтинге «Инсайдов от Карпа» Адиев получает 120 тысяч евро, но в реальности до тренера вряд ли дошли какие-то существенные суммы.
Довольно неожиданно видеть в «зоне вылета» тренера московского клуба: Дмитрий Хохлов получает всего 180 тысяч, хотя с приходом ВТБ в клуб ситуация может измениться. На зарплату в 240 тысяч евро согласился перешедший из «СКА-Хабаровск» в «Уфу» Вадим Евсеев, и пока сполна её отрабатывает.
Следующую ценовую категорию – от 300 тысяч и выше – открывают Валерий Карпин и Игорь Черевченко. Вопросов по прописанным окладам к руководителям клубов никаких: оба могу вывести провинциальные команды в еврокубки, Черевченко вообще творит с «Арсеналом» какие-то чудеса. С такими результатами можно претендовать и на большее.
Немного выше в рейтинге и чуть ниже в таблице чемпионата Владимир Федотов и Дмитрий Парфёнов. 320 тысяч – в принципе, тоже адекватно достижениям. Но у Парфёнова ещё остаются неплохие шансы выиграть кубок, первый матч у «Арсенала» «Урал» выиграл 1:0.
Самый стыдный тренер сезона Дмитрий Аленичев умудрился добиться зарплаты в 400 тысяч евро: руководители «Арсенала» или «Оренбурга» при случае объяснят красноярским боссам, что их развели.
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ
Самый молодой тренер Мурад Мусаев получает полмиллиона евро – меньше всех из топ-5, что логично. Для поднятия своего благосостояния Мусаеву неплохо бы улучшить финансы клуба, выведя его в Лигу чемпионов.
Рашид Рахимов согласился вернуться в «Ахмат» на хороших условиях – его зарплата, по сведениям Карпова, составляет 600 тысяч евро. Выше среднего по лиге, но «Ахмат» выше середины пока забраться не может. Уже 10 лет как не может.
Предтоповую категорию возглавляет Миодраг Божович: тренер самарских «Крыльев» в зарплате уступает только лидирующей пятёрке, а на поле проигрывает куда большему количеству тренеров. Тренер с зарплатой в 700 тысяч евро наработал лишь на стыковые матчи.
Тренер-чемпион в финансовом плане далёк от вершины: Сергей Семак получает 1.2 млн евро. Интересно, сколько бы минут смеялся Роберто Манчини, если бы ему предложили такую зарплату.
Олег Кононов изменился в «Спартаке»: из мягкого интеллигента он превратился в резкого господина. Может, увеличение зарплаты тоже повлияло: вряд ли в «Арсенале» он получал что-то типа 1.4 млн евро.
Впереди с полутора миллионами Виктор Гончаренко, который, по сведениям Карпова, начинал со скромных 360 тысяч. Тренер смог доказать Гинеру свою состоятельность, но вот финансовая состоятельность Евгения Ленноровича от упущенной Лиги чемпионов не улучшится.
Ну а празднующему сегодня день рождения Юрию Сёмину осталось выиграть два матча чемпионата, чтобы отбить свои два миллиона евро лигочемпионскими призовыми. Он одолел Геркуса в аппаратной войне и, как и в рейтинге зарплат, уступает в чемпионате лишь одному сопернику.
Однако в таблице лидер рейтинга ему не соперник: «Рубин» зимой терял игроков, не соглашавшихся на сокращение зарплаты в несколько раз, потерял тренера по стандартам и вратарям Виталия Кафанова, но с Бердыевым не расстаётся. А Курбан Бекиевич не собирается расставаться со своим заработком в три миллиона евро. Вместе со штабом он обходится аж в 4.5, что не устраивает спонсоров из ТАИФа.
Помимо субъективных ощущений было бы неплохо привязать рейтинг к цифрам. Напрямую связывать его с таблицей неправильно: тренеры провели разное количество матчей, приходили в разные периоды для команд, так что правильнее будет высчитать среднее количество очков за матч, отсортировать тренеров по этому показателю и вычислить разницу позиций в рейтинге зарплат и в таблице среднего количества очков. Поскольку 28-й тур ещё в разгаре, его результаты не учитываем.
Очевидной была мысль вычислить, сколько клуб платит за очко, но по этому показателю эффективности нему Сёмин – второй с конца, ниже того же Гончаренко, так что это слишком далеко от объективности. По разнице мест Юрий Палыч тоже не в порядке, но в целом доля объективности тут больше, хотя не учитывается Кубок России, специфика топ-клубов и много чего ещё.
Но, разумеется, никакую цифирь нельзя воспринимать без контекста. Черевченко и Евсеев, безусловно, работают хорошо, но у них есть преимущество из-за малого количества матчей, как и у Кононова в среднем количестве очков. Но очевидные итоги всё же прослеживаются: Аленичев, Божович и Бердыев близко не отрабатывают свою зарплату, в отличие от Черевченко с Семаком. Хотя информативнее и полезнее будет просто посмотреть на среднее количество очков и субъективно сопоставить его с зарплатой.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: rubin-kazan.ru, фк-енисей.рф, РИА Новости/Анар Мовсумов, Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ
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