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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Кто виноват в вылете "Енисея"?
Кто виноват в вылете "Енисея"?



 

Мучения закончились: «Краснодар» помог «Енисею» оформить путёвку в ФНЛ

Чуда не произошло, «Енисей» ожидаемо отправился в ФНЛ вслед за «Анжи». Красноярцы упустили последний шанс оказаться в стыковой зоне, потерпев крупное поражение от «Краснодара» в 28-м туре. Rusfootball.info – о матче, в котором определился второй неудачник сезона.

Мучения закончились: «Краснодар» помог «Енисею» оформить путёвку в ФНЛ


Проблемы «Енисея» начались не сегодня и не вчера. Уже после первой части сезона, завершившейся в конце 2018 года, было понятно, что красноярцев спасёт лишь чудо. Перед тем, как уйти на новогодние каникулы, «Енисей» плотно осел на последнем месте в турнирной таблице. Перед возобвовлением чемпионата «Енисей» от стыковой зоны отделяли шесть очков. Красноярцы очень слабо выглядели в 2018 году, набрав всего 10 очков в 17 турах. Похоже, что примерно такой же улов будет у «Енисея» и во второй части сезона. Пока, за два тура до конца, красноярцы набрали девять очков. Фактически, для них ничего не изменилось. От стыковой зоны «Енисей» теперь отделяют семь очков, в общем-то, такой же гандикап.

«Енисей» во время новогодних каникул так ничего и не сделал, чтобы остаться в РПЛ. Да, было подписание Бруно Сарра, видимо, неплохого игрока, пусть и с сомнительным прошлым. Взял «Енисей» и опытного Арсена Хубулова, но всё равно этого было недостаточно. Учитывая результаты первого круга, красноярцам нужно было менять чуть ли не половину состава и, конечно, главного тренера.

История Дмитрия Аленичева в Красноярске и вовсе видимо превратится в легенду. Столь неоднозначной работы в клубах РПЛ вспомнить сложно. Здесь целый набор проблем: от непонятных политических историй с использованием админресурса, то скандальных заявлений и ссор с игроками. Об этом сегодня уже подробно всё написал коллега. Если бы «Енисей» после таких историй остался в РПЛ, это было бы крайне несправедливо.



Если «Енисей» в чём-то и соответствовал уровню РПЛ, то в работе сммщиков, которые напоследок вновь зажгли, прокомментировав возвращение в ФНЛ. По ним мы действительно будем скучать!



Никто не планировал умирать на поле

Понятно, что смирились со своим положением и сами игроки. После скандальных заявлений Аленичева о том, что «Спартаку» очки были нужны больше, сложно рассчитывать на самоотдачу игроков. В матче с «Краснодаром» футболисты «Енисея» ничуть не напоминали тех, чья судьба решалась здесь и сейчас. Гости переиграли соперника на классе, растранжирив ещё столько моментов, что их бы хватило для превращения счёта в хоккейный. Ладно, понятно, что у «Енисея» могла не пойти игрока, но в этом матче красноярцы получили лишь одну жёлтую карточку. Совершенно не похоже на то, что футболисты бьются на поле. Не верили в команду и болельщики.



Футболисты «Енисея» странно располагались на поле, присутствовала кучность в центре, а в концовке игра в обороне напоминала дворовую. Несчастный Али Гаджибеков раз за разом оставался один на один с форвардами соперника. «Краснодар» после не слишком удачного начала матча забил дважды на 31-й и 36-й минутах, после чего гости заиграли в своё удовольствие. Смелая игра в атаке привела к тому, что южане нанесли 29 (!!) ударов по воротам соперника.


Усреднённые позиции игроков на поле. Синие - "Краснодар", оранжевые - "Енисей"


Сложно сказать, что теперь ждёт «Енисей». С 99% вероятностью клуб покинет Дмитрий Аленичев, у которого истекает контракт. Наверняка, уедут из Красноярска и многие игроки. Правда, непонятно, кто из этого состава может заинтересовать клубы РПЛ. «Енисей» выглядит даже хуже «Анжи», который буквально доживает последние дни на фоне экономического кризиса. И если в составе махачкалинцев можно выделить нескольких игроков, то у «Енисея» всё печальнее, хотя по именам здесь собрана вполне достойная команда.

На оставшиеся туры у красноярцев теперь может быть лишь одна задача: обойти «Анжи». Сезон команда будет завершать матчами с «Динамо» и «Зенитом». Москвичам очки сейчас нужны, чтобы избежать финиша в стыковой зоны, а в Петербург «Енисей» попадёт на чемпионский парад.

«Краснодар» близок к путёвке в Лигу чемпионов

«Краснодар» после этой победы заметно повысил шансы на попадание в Лигу чемпионов. Ключевым для южан будет матч следующего тура, в котором они сыграют с тульским «Арсеналом». Туляки довольно неожиданно оказались в числе претендентов на финиш в еврокубковой зоне. Команды теперь вновь разделяют пять очков. В случае поражения от «Арсенала», «Краснодар» заметно осложнит свою задачу. В последнем туре «Краснодар» сыграет с «Рубином, для которого сезон уже фактически закончен. Сейчас южан от прямой путёвки в групповой этап Лиги чемпионов отделяют лишь два очка. Но рассчитывать на второе итоговое место непросто: «Локомотив» заканчивает сезон матчами с «Уралом» и «Уфой», в которых «железнодорожники» с большой долей вероятности возьмут шесть очков.

РПЛ. 28 тур

"Енисей" – "Краснодар" 0:4

Голы: Классон, 31, Газинский, 36, Игнатьев, 78, Шапи-Сулейманов, 87

"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков (Кутьин, 76), Данченко, Комолов, Комков (Хубулов, 46), Семакин, Зотов (Кичин, 12), Огуде, Сарр, Соболев.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра (Олссон, 79), Классон, Вандерсон (Шапи-Сулейманов, 71), Ари (Игнатьев, 66).

Предупреждения: Перейра, 51, Хубулов, 75

Фото - WhoScored, Твиттер "Енисея", Globallookpress

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Енисей Аленичев Краснодар
Сегодня, 16:25
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