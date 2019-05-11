Россия РПЛ 2018/19
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Мучения закончились: «Краснодар» помог «Енисею» оформить путёвку в ФНЛ
Чуда не произошло, «Енисей» ожидаемо отправился в ФНЛ вслед за «Анжи». Красноярцы упустили последний шанс оказаться в стыковой зоне, потерпев крупное поражение от «Краснодара» в 28-м туре. Rusfootball.info – о матче, в котором определился второй неудачник сезона.
Проблемы «Енисея» начались не сегодня и не вчера. Уже после первой части сезона, завершившейся в конце 2018 года, было понятно, что красноярцев спасёт лишь чудо. Перед тем, как уйти на новогодние каникулы, «Енисей» плотно осел на последнем месте в турнирной таблице. Перед возобвовлением чемпионата «Енисей» от стыковой зоны отделяли шесть очков. Красноярцы очень слабо выглядели в 2018 году, набрав всего 10 очков в 17 турах. Похоже, что примерно такой же улов будет у «Енисея» и во второй части сезона. Пока, за два тура до конца, красноярцы набрали девять очков. Фактически, для них ничего не изменилось. От стыковой зоны «Енисей» теперь отделяют семь очков, в общем-то, такой же гандикап.
«Енисей» во время новогодних каникул так ничего и не сделал, чтобы остаться в РПЛ. Да, было подписание Бруно Сарра, видимо, неплохого игрока, пусть и с сомнительным прошлым. Взял «Енисей» и опытного Арсена Хубулова, но всё равно этого было недостаточно. Учитывая результаты первого круга, красноярцам нужно было менять чуть ли не половину состава и, конечно, главного тренера.
История Дмитрия Аленичева в Красноярске и вовсе видимо превратится в легенду. Столь неоднозначной работы в клубах РПЛ вспомнить сложно. Здесь целый набор проблем: от непонятных политических историй с использованием админресурса, то скандальных заявлений и ссор с игроками. Об этом сегодня уже подробно всё написал коллега. Если бы «Енисей» после таких историй остался в РПЛ, это было бы крайне несправедливо.
Если «Енисей» в чём-то и соответствовал уровню РПЛ, то в работе сммщиков, которые напоследок вновь зажгли, прокомментировав возвращение в ФНЛ. По ним мы действительно будем скучать!
Никто не планировал умирать на поле
Понятно, что смирились со своим положением и сами игроки. После скандальных заявлений Аленичева о том, что «Спартаку» очки были нужны больше, сложно рассчитывать на самоотдачу игроков. В матче с «Краснодаром» футболисты «Енисея» ничуть не напоминали тех, чья судьба решалась здесь и сейчас. Гости переиграли соперника на классе, растранжирив ещё столько моментов, что их бы хватило для превращения счёта в хоккейный. Ладно, понятно, что у «Енисея» могла не пойти игрока, но в этом матче красноярцы получили лишь одну жёлтую карточку. Совершенно не похоже на то, что футболисты бьются на поле. Не верили в команду и болельщики.
Футболисты «Енисея» странно располагались на поле, присутствовала кучность в центре, а в концовке игра в обороне напоминала дворовую. Несчастный Али Гаджибеков раз за разом оставался один на один с форвардами соперника. «Краснодар» после не слишком удачного начала матча забил дважды на 31-й и 36-й минутах, после чего гости заиграли в своё удовольствие. Смелая игра в атаке привела к тому, что южане нанесли 29 (!!) ударов по воротам соперника.
Сложно сказать, что теперь ждёт «Енисей». С 99% вероятностью клуб покинет Дмитрий Аленичев, у которого истекает контракт. Наверняка, уедут из Красноярска и многие игроки. Правда, непонятно, кто из этого состава может заинтересовать клубы РПЛ. «Енисей» выглядит даже хуже «Анжи», который буквально доживает последние дни на фоне экономического кризиса. И если в составе махачкалинцев можно выделить нескольких игроков, то у «Енисея» всё печальнее, хотя по именам здесь собрана вполне достойная команда.
На оставшиеся туры у красноярцев теперь может быть лишь одна задача: обойти «Анжи». Сезон команда будет завершать матчами с «Динамо» и «Зенитом». Москвичам очки сейчас нужны, чтобы избежать финиша в стыковой зоны, а в Петербург «Енисей» попадёт на чемпионский парад.
«Краснодар» близок к путёвке в Лигу чемпионов
«Краснодар» после этой победы заметно повысил шансы на попадание в Лигу чемпионов. Ключевым для южан будет матч следующего тура, в котором они сыграют с тульским «Арсеналом». Туляки довольно неожиданно оказались в числе претендентов на финиш в еврокубковой зоне. Команды теперь вновь разделяют пять очков. В случае поражения от «Арсенала», «Краснодар» заметно осложнит свою задачу. В последнем туре «Краснодар» сыграет с «Рубином, для которого сезон уже фактически закончен. Сейчас южан от прямой путёвки в групповой этап Лиги чемпионов отделяют лишь два очка. Но рассчитывать на второе итоговое место непросто: «Локомотив» заканчивает сезон матчами с «Уралом» и «Уфой», в которых «железнодорожники» с большой долей вероятности возьмут шесть очков.
РПЛ. 28 тур
"Енисей" – "Краснодар" 0:4
Голы: Классон, 31, Газинский, 36, Игнатьев, 78, Шапи-Сулейманов, 87
"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков (Кутьин, 76), Данченко, Комолов, Комков (Хубулов, 46), Семакин, Зотов (Кичин, 12), Огуде, Сарр, Соболев.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра (Олссон, 79), Классон, Вандерсон (Шапи-Сулейманов, 71), Ари (Игнатьев, 66).
Предупреждения: Перейра, 51, Хубулов, 75
Фото - WhoScored, Твиттер "Енисея", Globallookpress
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Проблемы «Енисея» начались не сегодня и не вчера. Уже после первой части сезона, завершившейся в конце 2018 года, было понятно, что красноярцев спасёт лишь чудо. Перед тем, как уйти на новогодние каникулы, «Енисей» плотно осел на последнем месте в турнирной таблице. Перед возобвовлением чемпионата «Енисей» от стыковой зоны отделяли шесть очков. Красноярцы очень слабо выглядели в 2018 году, набрав всего 10 очков в 17 турах. Похоже, что примерно такой же улов будет у «Енисея» и во второй части сезона. Пока, за два тура до конца, красноярцы набрали девять очков. Фактически, для них ничего не изменилось. От стыковой зоны «Енисей» теперь отделяют семь очков, в общем-то, такой же гандикап.
«Енисей» во время новогодних каникул так ничего и не сделал, чтобы остаться в РПЛ. Да, было подписание Бруно Сарра, видимо, неплохого игрока, пусть и с сомнительным прошлым. Взял «Енисей» и опытного Арсена Хубулова, но всё равно этого было недостаточно. Учитывая результаты первого круга, красноярцам нужно было менять чуть ли не половину состава и, конечно, главного тренера.
История Дмитрия Аленичева в Красноярске и вовсе видимо превратится в легенду. Столь неоднозначной работы в клубах РПЛ вспомнить сложно. Здесь целый набор проблем: от непонятных политических историй с использованием админресурса, то скандальных заявлений и ссор с игроками. Об этом сегодня уже подробно всё написал коллега. Если бы «Енисей» после таких историй остался в РПЛ, это было бы крайне несправедливо.
Если «Енисей» в чём-то и соответствовал уровню РПЛ, то в работе сммщиков, которые напоследок вновь зажгли, прокомментировав возвращение в ФНЛ. По ним мы действительно будем скучать!
Привет, @FNLeague, скучали?— ФК «Енисей» (@FCEnisey) May 11, 2019
Никто не планировал умирать на поле
Понятно, что смирились со своим положением и сами игроки. После скандальных заявлений Аленичева о том, что «Спартаку» очки были нужны больше, сложно рассчитывать на самоотдачу игроков. В матче с «Краснодаром» футболисты «Енисея» ничуть не напоминали тех, чья судьба решалась здесь и сейчас. Гости переиграли соперника на классе, растранжирив ещё столько моментов, что их бы хватило для превращения счёта в хоккейный. Ладно, понятно, что у «Енисея» могла не пойти игрока, но в этом матче красноярцы получили лишь одну жёлтую карточку. Совершенно не похоже на то, что футболисты бьются на поле. Не верили в команду и болельщики.
Матч #ЕнисейКраснодар стартовал.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) May 11, 2019
Включаем «Матч! Премьер» и болеем за наших! pic.twitter.com/oGebtwFxIt
Футболисты «Енисея» странно располагались на поле, присутствовала кучность в центре, а в концовке игра в обороне напоминала дворовую. Несчастный Али Гаджибеков раз за разом оставался один на один с форвардами соперника. «Краснодар» после не слишком удачного начала матча забил дважды на 31-й и 36-й минутах, после чего гости заиграли в своё удовольствие. Смелая игра в атаке привела к тому, что южане нанесли 29 (!!) ударов по воротам соперника.
Усреднённые позиции игроков на поле. Синие - "Краснодар", оранжевые - "Енисей"
Сложно сказать, что теперь ждёт «Енисей». С 99% вероятностью клуб покинет Дмитрий Аленичев, у которого истекает контракт. Наверняка, уедут из Красноярска и многие игроки. Правда, непонятно, кто из этого состава может заинтересовать клубы РПЛ. «Енисей» выглядит даже хуже «Анжи», который буквально доживает последние дни на фоне экономического кризиса. И если в составе махачкалинцев можно выделить нескольких игроков, то у «Енисея» всё печальнее, хотя по именам здесь собрана вполне достойная команда.
На оставшиеся туры у красноярцев теперь может быть лишь одна задача: обойти «Анжи». Сезон команда будет завершать матчами с «Динамо» и «Зенитом». Москвичам очки сейчас нужны, чтобы избежать финиша в стыковой зоны, а в Петербург «Енисей» попадёт на чемпионский парад.
«Краснодар» близок к путёвке в Лигу чемпионов
«Краснодар» после этой победы заметно повысил шансы на попадание в Лигу чемпионов. Ключевым для южан будет матч следующего тура, в котором они сыграют с тульским «Арсеналом». Туляки довольно неожиданно оказались в числе претендентов на финиш в еврокубковой зоне. Команды теперь вновь разделяют пять очков. В случае поражения от «Арсенала», «Краснодар» заметно осложнит свою задачу. В последнем туре «Краснодар» сыграет с «Рубином, для которого сезон уже фактически закончен. Сейчас южан от прямой путёвки в групповой этап Лиги чемпионов отделяют лишь два очка. Но рассчитывать на второе итоговое место непросто: «Локомотив» заканчивает сезон матчами с «Уралом» и «Уфой», в которых «железнодорожники» с большой долей вероятности возьмут шесть очков.
РПЛ. 28 тур
"Енисей" – "Краснодар" 0:4
Голы: Классон, 31, Газинский, 36, Игнатьев, 78, Шапи-Сулейманов, 87
"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков (Кутьин, 76), Данченко, Комолов, Комков (Хубулов, 46), Семакин, Зотов (Кичин, 12), Огуде, Сарр, Соболев.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра (Олссон, 79), Классон, Вандерсон (Шапи-Сулейманов, 71), Ари (Игнатьев, 66).
Предупреждения: Перейра, 51, Хубулов, 75
Фото - WhoScored, Твиттер "Енисея", Globallookpress
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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