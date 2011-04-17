Россия РПЛ 2018/19
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Похоже, что Цорн – в «Спартаке». У него нет опыта, но им довольны
В «Спартаке» произошли большие кадровые изменения. Боссы, по информации инсайдера Арустамяна, назначили новым генеральным директором Томаса Цорна, которого считают сыном Прядкина
Если вы не в курсе, после проваленной Кононовым весны руководство «Спартака» решило, что настало время решительных перемен не только в команде, но и в клубе. Из совета директоров попросила Родионова и Измайлова и начали искать им замену.
Кандидатов было несколько. И про каждого из них мы рассказывали
Сын Прядкина или гений из «Монако»? Кто будет рулить в «Спартаке» дальше
Родионову, по информации комментатора и инсайдера Арустамяна, замену не только нашли, но и уже договорились. В своём телеграм-канале Арустамян написал:
- Встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна состоялась.
Цорн – новый генеральный директор «Спартака», с функциями еще и главы спортивного департамента, - написал журналист.
Самое время разобраться – что мы знаем о Цорне
Сын Прядкина?
Ещё в начале десятых годов информацию, якобы Цорн сын Прядкина, опубликовала «Новая газета». Журналисты тогда провели большое расследование, которое касалось личности Сергея Прядкина, который ныне рулит нашей лигой, его работы в агентском бизнесе и совмещения её с работой на посту РФПЛ.
«Новая газета» назвала Томаса сыном Прядкина от гражданской жены Елены Цорн, проживающей в Берлине. Цорн и сейчас живёт в Германии.
Тогда опубликовали много интересного и помимо того, что Цорн сын Прядкина, но это уже отдельный разговор.
За прошедшие годы ни Прядкин, ни Цорн не подтвердили информацию о своём родстве и не опровергли. Как писала газета «Бизнес-Online», Цорн при интервью этому изданию «просил не поднимать эту тему и требовал не включать вопросы о том, действительно ли президент РПЛ Сергей Прядкин – его отец».
Опыт работы
У Цорна он не слишком большой. Звёздных клиентов у него нет. В премьер-лиге Цорн работает с Магомедом Оздоевым и Эльмиром Набиуллиным. Кто-то связывает его также и с Зелимханом Бакаевым, но на этот счёт точной информации нет.
Также известно, что раньше Цорн сотрудничал с Аршавиным и Кураньи.
Чаще всего Цорн работал над трансферами игроков. Первым им оформленным переходом был переезд Павла Погребняка в «Штутгарт» десять лет назад. Но последние годы больше всего он занимается организацией сборов для футбольных команд (ищет отели и тренировочные поля).
Томас начинал работать в этом направлении с казанским «Рубином» ещё при Ринате Билялетдинове. Сотрудничество продолжилось при Хави Грасии.
А дальше Цорн помогал «Спартаку». Зимой 2017 года он впервые организовал для московского клуба сборы в Испании. После этого на него обратили внимание и он начал работать и со сборной России. Сборы команды перед чемпионатом мира организовывал именно он.
И стоило?
Сказать трудно. У Цорна нет вообще никакого опыта, который мог бы помочь ему стать успешным спортивным директором в «Спартаке». Томас ещё молод, ему всего 33, он может вырасти в порядочного функционера, но начинать в неспокойном и токсичном «Спартаке» - идея, очевидно, не самая лучшая.
С другой стороны, у него всё получается, Цорном довольны. Насколько можно понять, ему удалось удовлетворить требования даже непростого Станислава Черчесова. Но вот достаточно ли этого? О Наиле Измайлове в бизнес-кругах говорили комплиментарно, но в другом виде деятельности, футбольной, получилось не очень здорово. Всё-таки - возвращаясь к Цорну - найти поле и найти игрока - очень разные вещи.
В любом случае это большой риск. Куда более очевидным вариантом выглядел тот же Васильев, который блистал в «Монако». Но Федун, видимо, не ищет простых путей.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Матч ТВ"
Если вы не в курсе, после проваленной Кононовым весны руководство «Спартака» решило, что настало время решительных перемен не только в команде, но и в клубе. Из совета директоров попросила Родионова и Измайлова и начали искать им замену.
Кандидатов было несколько. И про каждого из них мы рассказывали
Сын Прядкина или гений из «Монако»? Кто будет рулить в «Спартаке» дальше
Родионову, по информации комментатора и инсайдера Арустамяна, замену не только нашли, но и уже договорились. В своём телеграм-канале Арустамян написал:
- Встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна состоялась.
Цорн – новый генеральный директор «Спартака», с функциями еще и главы спортивного департамента, - написал журналист.
Самое время разобраться – что мы знаем о Цорне
Сын Прядкина?
Ещё в начале десятых годов информацию, якобы Цорн сын Прядкина, опубликовала «Новая газета». Журналисты тогда провели большое расследование, которое касалось личности Сергея Прядкина, который ныне рулит нашей лигой, его работы в агентском бизнесе и совмещения её с работой на посту РФПЛ.
«Новая газета» назвала Томаса сыном Прядкина от гражданской жены Елены Цорн, проживающей в Берлине. Цорн и сейчас живёт в Германии.
Тогда опубликовали много интересного и помимо того, что Цорн сын Прядкина, но это уже отдельный разговор.
За прошедшие годы ни Прядкин, ни Цорн не подтвердили информацию о своём родстве и не опровергли. Как писала газета «Бизнес-Online», Цорн при интервью этому изданию «просил не поднимать эту тему и требовал не включать вопросы о том, действительно ли президент РПЛ Сергей Прядкин – его отец».
Опыт работы
У Цорна он не слишком большой. Звёздных клиентов у него нет. В премьер-лиге Цорн работает с Магомедом Оздоевым и Эльмиром Набиуллиным. Кто-то связывает его также и с Зелимханом Бакаевым, но на этот счёт точной информации нет.
Также известно, что раньше Цорн сотрудничал с Аршавиным и Кураньи.
Чаще всего Цорн работал над трансферами игроков. Первым им оформленным переходом был переезд Павла Погребняка в «Штутгарт» десять лет назад. Но последние годы больше всего он занимается организацией сборов для футбольных команд (ищет отели и тренировочные поля).
Томас начинал работать в этом направлении с казанским «Рубином» ещё при Ринате Билялетдинове. Сотрудничество продолжилось при Хави Грасии.
А дальше Цорн помогал «Спартаку». Зимой 2017 года он впервые организовал для московского клуба сборы в Испании. После этого на него обратили внимание и он начал работать и со сборной России. Сборы команды перед чемпионатом мира организовывал именно он.
И стоило?
Сказать трудно. У Цорна нет вообще никакого опыта, который мог бы помочь ему стать успешным спортивным директором в «Спартаке». Томас ещё молод, ему всего 33, он может вырасти в порядочного функционера, но начинать в неспокойном и токсичном «Спартаке» - идея, очевидно, не самая лучшая.
С другой стороны, у него всё получается, Цорном довольны. Насколько можно понять, ему удалось удовлетворить требования даже непростого Станислава Черчесова. Но вот достаточно ли этого? О Наиле Измайлове в бизнес-кругах говорили комплиментарно, но в другом виде деятельности, футбольной, получилось не очень здорово. Всё-таки - возвращаясь к Цорну - найти поле и найти игрока - очень разные вещи.
В любом случае это большой риск. Куда более очевидным вариантом выглядел тот же Васильев, который блистал в «Монако». Но Федун, видимо, не ищет простых путей.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Матч ТВ"
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