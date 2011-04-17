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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
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Похоже, что Цорн – в «Спартаке». У него нет опыта, но им довольны

В «Спартаке» произошли большие кадровые изменения. Боссы, по информации инсайдера Арустамяна, назначили новым генеральным директором Томаса Цорна, которого считают сыном Прядкина

Похоже, что Цорн – в «Спартаке». У него нет опыта, но им довольны

Если вы не в курсе, после проваленной Кононовым весны руководство «Спартака» решило, что настало время решительных перемен не только в команде, но и в клубе. Из совета директоров попросила Родионова и Измайлова и начали искать им замену.

Кандидатов было несколько. И про каждого из них мы рассказывали

Сын Прядкина или гений из «Монако»? Кто будет рулить в «Спартаке» дальше

Родионову, по информации комментатора и инсайдера Арустамяна, замену не только нашли, но и уже договорились. В своём телеграм-канале Арустамян написал:

- Встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна состоялась.

Цорн – новый генеральный директор «Спартака», с функциями еще и главы спортивного департамента, - написал журналист.

Самое время разобраться – что мы знаем о Цорне

Сын Прядкина?

Ещё в начале десятых годов информацию, якобы Цорн сын Прядкина, опубликовала «Новая газета». Журналисты тогда провели большое расследование, которое касалось личности Сергея Прядкина, который ныне рулит нашей лигой, его работы в агентском бизнесе и совмещения её с работой на посту РФПЛ.

«Новая газета» назвала Томаса сыном Прядкина от гражданской жены Елены Цорн, проживающей в Берлине. Цорн и сейчас живёт в Германии.

Тогда опубликовали много интересного и помимо того, что Цорн сын Прядкина, но это уже отдельный разговор.

За прошедшие годы ни Прядкин, ни Цорн не подтвердили информацию о своём родстве и не опровергли. Как писала газета «Бизнес-Online», Цорн при интервью этому изданию «просил не поднимать эту тему и требовал не включать вопросы о том, действительно ли президент РПЛ Сергей Прядкин – его отец».

Опыт работы

У Цорна он не слишком большой. Звёздных клиентов у него нет. В премьер-лиге Цорн работает с Магомедом Оздоевым и Эльмиром Набиуллиным. Кто-то связывает его также и с Зелимханом Бакаевым, но на этот счёт точной информации нет.

Также известно, что раньше Цорн сотрудничал с Аршавиным и Кураньи.

Чаще всего Цорн работал над трансферами игроков. Первым им оформленным переходом был переезд Павла Погребняка в «Штутгарт» десять лет назад. Но последние годы больше всего он занимается организацией сборов для футбольных команд (ищет отели и тренировочные поля).

Томас начинал работать в этом направлении с казанским «Рубином» ещё при Ринате Билялетдинове. Сотрудничество продолжилось при Хави Грасии.

А дальше Цорн помогал «Спартаку». Зимой 2017 года он впервые организовал для московского клуба сборы в Испании. После этого на него обратили внимание и он начал работать и со сборной России. Сборы команды перед чемпионатом мира организовывал именно он.

И стоило?

Сказать трудно. У Цорна нет вообще никакого опыта, который мог бы помочь ему стать успешным спортивным директором в «Спартаке». Томас ещё молод, ему всего 33, он может вырасти в порядочного функционера, но начинать в неспокойном и токсичном «Спартаке» - идея, очевидно, не самая лучшая.

С другой стороны, у него всё получается, Цорном довольны. Насколько можно понять, ему удалось удовлетворить требования даже непростого Станислава Черчесова. Но вот достаточно ли этого? О Наиле Измайлове в бизнес-кругах говорили комплиментарно, но в другом виде деятельности, футбольной, получилось не очень здорово. Всё-таки - возвращаясь к Цорну - найти поле и найти игрока - очень разные вещи.

В любом случае это большой риск. Куда более очевидным вариантом выглядел тот же Васильев, который блистал в «Монако». Но Федун, видимо, не ищет простых путей.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: "Матч ТВ"
Теги: Цорн Спартак Измайлов Родионов Федун
Сегодня, 18:24
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#2  Робсон   (Сегодня, 19:13)
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online

Городовой,
От него помойных покупок не будет. Только топы .
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 18:51)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь прикупит у нас Набиуллина.Лямов за 20)И ему хорошо и нам stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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