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Карпин ещё не топ. Сезон для «Ростова» закончен

Мы много хвалили наставника южан по ходу чемпионата, а кто-то даже писал, что бывший коуч «Спартака» вышел на новый уровень и стал одним из главных российских тренеров. Но это было поспешно – «Ростов» упустил всё, что мог, и вина Карпина в этом прямая

Фото: Сергей Дроняев/ftbl.ru
Проваленная весна

Начал сезон «Ростов» отлично. Многие сомневались насчёт Карпина, да и вообще – в предыдущем сезоне команда закончила в двух очках от зоны стыков, - так что ожидания были сдержанными.

Но Валерий Георгиевич приятно удивил. Были обыграны ЦСКА и «Спартак». После девятого тура «Ростов» шёл третьим – впереди московских грандов. Только уже зимой был спад. После первого круга «Ростов» оставался пятым, а после 17-го, который завершал футбольный 2018-й, – безнадёжно восьмым.

Но шансы зацепиться за Лигу Европы – а именно такого успеха ждали от «Ростова» - ещё оставались. Всё окончательно испортил финиш чемпионата. Весной у «Ростова» случилось всего три победы в 11 матчах. Последние шесть игр команда не побеждала – теряла очки даже на полумёртвых «Анжи» и «Енисее».

Причём дончане как будто уже и забыли про чемпионат, и не пыталась пробиться в еврокубки через него. После ничьей с тем же «Динамо», которое возило команду Карпина весь второй тайм, Ивелин Попов признался, что игроки думали о грядущем полуфинале Кубка.

Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)

Из него «Ростов» вылетел, а все шансы побороться за шестую строчку уже разбазарены.

Во всём виноваты трансферы зимой

Нынешний «Ростов» вообще крайне обновляемый клуб. Из него уходят пачками и приходят примерно так же. То следом за тренером Бердыевом приезжает несколько футболистов. То их скупает «Зенит», а оставшиеся бегут за тренером.

Так было и этой зимой. При этом у Карпина забрали почти всех ключевых игроков.

Карпин ещё не топ. Сезон для «Ростова» закончен

Уехал, во-первых, Гулиев. В «Спартаке» он пока что хорошо бегает только за американскими филологами, а вот в «Ростове» тащил. В буквальном смысле.

Гулиев был полезен в продвижении мяча и ещё неплохо действовал на перехватах. Центр поля у «Ростова» вообще хвалили отдельно, а тут уехал в «Динамо» ещё и Юсупов.

И не надо морщиться. За прошлые неудачи полузащитника все хоронят, но этот сезон Артур проводит очень качественно. И это была потеря для Карпина. Хотя всё-таки не такая ощутимая, как Гулиев.

К вопросу о продвижении – перебрался в «Краснодар» Скопинцев. На его место пришёл Чернов, который плюс-минус справился, но Скопинцев очень здорово выступал за «Ростов» до зимнего перерыва.

Приплюсуйте сюда Ингасона – лучше в плане отборов центрального защитника в команде. Де юре оправдания у Карпина весеннего провала есть – и весомые.


Да, он получил Попова и Ерёменко. Их, конечно, было сложно уместить на поле вдвоём при той конфигурации, которую использовал Карпин, но всё-таки. Они неплохо выстрелили (у Ерёменко вообще 3 гола и 2 результативные передачи за 9 матчей), только вот два игрока атакующего плана при разноплановых потерях – не гарантия того, что последствий удастся избежать.

Но Карпин во многом виноват и сам

К концу сезона «Ростов» спотыкался уже на всех подряд. А вот в первой части чемпионата ощущался явный перекос – против тех команд, которые любят владеть мячом, дончанам было играть гораздо проще. А если приходилось что-то изобретать самим, начиналась жуть.

Карпин признавал проблему на пресс-конференциях, но так и не нашёл способ её решить. Без пространства и численного преимущества «Ростов» топтался перед чужими защитниками впустую. Поэтому и терялись очки против той же Махачкалы весной, хотя выжатая команда Адиева уже совсем слабо сопротивлялась.

И вот тут кадровыми потерями оправдаться не получится, потому что при живом Ерёменко (а он таким оставался, когда не вылетал из-за травм) что-нибудь впереди можно было и придумать.

***

Карпин провёл не самый плохой сезон. Он построил команду – примитивную, крестьянско-рабочую и не самую интересную для нейтрального болельщика, - но в какой-то момент поднявшуюся достаточно высоко. Раскрывал игроков: например, при нём хорошо прибавил Гулиев, да и «динамовцы» должны сказать спасибо за нового Юсупова.

Но ничего сверхъестественного Карпин не предложил. Он, может, и хорошо поработал с тем составом, который у него был, но по большому счёту шёл по пути Курбана Бердыева, работавшего в команде прежде, - повторял его игровые принципы.

Использовать футбольный материал Карпин умеет (и это уже хорошо для тренера его возраста), но вот выжимать из него реальный максимум на протяжении серьёзного отрезка – пока нет.

И грядущий матч против «Зенита» - это не борьба хоть за что-нибудь.

А просто последняя игра за южную команду Тимофея Калачева.


Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Пресс-служба ФК Ростов; soccer.ru
Теги: Карпин Ростов Юсупов Гулиев Ингасон
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#2  Босх  Россия (Сегодня, 18:23)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Когда это Болонка Валера считался ТОПоМ??
Ему только ТОП ТОП делать надо..из Ростова.
Бездарный клоун..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#1  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 17:55)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Ммда.
Потоптался по Валере...
Как говорится,"Поверженного льва каждый норовит пнуть"...или что-то в этом духе. Пока Ростов шёл в верхушке турнирной таблицы,ему пели осанну те же,кто сейчас вытирает ноги. Причём,Гриша делает это с иезуитским удовольствием-сам же указывает на то,что причиной провала весенней части чемпионата были потери ключевых игроков. То есть Карпину пришлось за тот короткий период,который он тренирует Ростов ДВАЖДЫ строить команду заново-после ухода Бердыева,кода из Ростова раздёргали всех исполнителей,в основном в Зенит,кстати! и пережить почти такое же "раздевание" когда команда начала показывать хороший результат.Представляю,что бы делал наш Гончаренко,если бы у него в зимнее окно забрали Ахметова,Чалова,Бекао и Фернандеса. Почему-то мне кажется,что в турнирной таблице мы были бы не выше Ростова нынешнего.
Дай Бог терпения руководству Ростова и Георгичу! И новых удачных трансферов в межсезонье.


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
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