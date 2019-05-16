Карпин ещё не топ. Сезон для «Ростова» закончен

Мы много хвалили наставника южан по ходу чемпионата, а кто-то даже писал, что бывший коуч «Спартака» вышел на новый уровень и стал одним из главных российских тренеров. Но это было поспешно – «Ростов» упустил всё, что мог, и вина Карпина в этом прямая

Фото: Сергей Дроняев/ftbl.ru