Россия РПЛ 2018/19
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Карпин ещё не топ. Сезон для «Ростова» закончен
Мы много хвалили наставника южан по ходу чемпионата, а кто-то даже писал, что бывший коуч «Спартака» вышел на новый уровень и стал одним из главных российских тренеров. Но это было поспешно – «Ростов» упустил всё, что мог, и вина Карпина в этом прямая
Фото: Сергей Дроняев/ftbl.ru
Начал сезон «Ростов» отлично. Многие сомневались насчёт Карпина, да и вообще – в предыдущем сезоне команда закончила в двух очках от зоны стыков, - так что ожидания были сдержанными.
Но Валерий Георгиевич приятно удивил. Были обыграны ЦСКА и «Спартак». После девятого тура «Ростов» шёл третьим – впереди московских грандов. Только уже зимой был спад. После первого круга «Ростов» оставался пятым, а после 17-го, который завершал футбольный 2018-й, – безнадёжно восьмым.
Но шансы зацепиться за Лигу Европы – а именно такого успеха ждали от «Ростова» - ещё оставались. Всё окончательно испортил финиш чемпионата. Весной у «Ростова» случилось всего три победы в 11 матчах. Последние шесть игр команда не побеждала – теряла очки даже на полумёртвых «Анжи» и «Енисее».
Причём дончане как будто уже и забыли про чемпионат, и не пыталась пробиться в еврокубки через него. После ничьей с тем же «Динамо», которое возило команду Карпина весь второй тайм, Ивелин Попов признался, что игроки думали о грядущем полуфинале Кубка.
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
Из него «Ростов» вылетел, а все шансы побороться за шестую строчку уже разбазарены.
Во всём виноваты трансферы зимой
Нынешний «Ростов» вообще крайне обновляемый клуб. Из него уходят пачками и приходят примерно так же. То следом за тренером Бердыевом приезжает несколько футболистов. То их скупает «Зенит», а оставшиеся бегут за тренером.
Так было и этой зимой. При этом у Карпина забрали почти всех ключевых игроков.
Уехал, во-первых, Гулиев. В «Спартаке» он пока что хорошо бегает только за американскими филологами, а вот в «Ростове» тащил. В буквальном смысле.
Гулиев был полезен в продвижении мяча и ещё неплохо действовал на перехватах. Центр поля у «Ростова» вообще хвалили отдельно, а тут уехал в «Динамо» ещё и Юсупов.
И не надо морщиться. За прошлые неудачи полузащитника все хоронят, но этот сезон Артур проводит очень качественно. И это была потеря для Карпина. Хотя всё-таки не такая ощутимая, как Гулиев.
К вопросу о продвижении – перебрался в «Краснодар» Скопинцев. На его место пришёл Чернов, который плюс-минус справился, но Скопинцев очень здорово выступал за «Ростов» до зимнего перерыва.
Приплюсуйте сюда Ингасона – лучше в плане отборов центрального защитника в команде. Де юре оправдания у Карпина весеннего провала есть – и весомые.
Да, он получил Попова и Ерёменко. Их, конечно, было сложно уместить на поле вдвоём при той конфигурации, которую использовал Карпин, но всё-таки. Они неплохо выстрелили (у Ерёменко вообще 3 гола и 2 результативные передачи за 9 матчей), только вот два игрока атакующего плана при разноплановых потерях – не гарантия того, что последствий удастся избежать.
Но Карпин во многом виноват и сам
К концу сезона «Ростов» спотыкался уже на всех подряд. А вот в первой части чемпионата ощущался явный перекос – против тех команд, которые любят владеть мячом, дончанам было играть гораздо проще. А если приходилось что-то изобретать самим, начиналась жуть.
Карпин признавал проблему на пресс-конференциях, но так и не нашёл способ её решить. Без пространства и численного преимущества «Ростов» топтался перед чужими защитниками впустую. Поэтому и терялись очки против той же Махачкалы весной, хотя выжатая команда Адиева уже совсем слабо сопротивлялась.
И вот тут кадровыми потерями оправдаться не получится, потому что при живом Ерёменко (а он таким оставался, когда не вылетал из-за травм) что-нибудь впереди можно было и придумать.
***
Карпин провёл не самый плохой сезон. Он построил команду – примитивную, крестьянско-рабочую и не самую интересную для нейтрального болельщика, - но в какой-то момент поднявшуюся достаточно высоко. Раскрывал игроков: например, при нём хорошо прибавил Гулиев, да и «динамовцы» должны сказать спасибо за нового Юсупова.
Но ничего сверхъестественного Карпин не предложил. Он, может, и хорошо поработал с тем составом, который у него был, но по большому счёту шёл по пути Курбана Бердыева, работавшего в команде прежде, - повторял его игровые принципы.
Использовать футбольный материал Карпин умеет (и это уже хорошо для тренера его возраста), но вот выжимать из него реальный максимум на протяжении серьёзного отрезка – пока нет.
И грядущий матч против «Зенита» - это не борьба хоть за что-нибудь.
А просто последняя игра за южную команду Тимофея Калачева.
... pic.twitter.com/uVtVSMs0HW— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) May 16, 2019
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Пресс-служба ФК Ростов; soccer.ru
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