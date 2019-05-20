Жемалетдинов назван лучшим игроком 29-го тура РПЛ по версии InStat Index

Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов по статистическим данным InStat Index признан лучшим футболистом 29-го тура чемпионата России. Футболист набрал 413 очков за свои действия в матче с "Уралом2 (2:2), в котором игрок отметился результативной передачей.

Второе место в рейтинге InStat Index в 29-м туре занял полузащитник "Динамо2 Артур Юсупов (398), который в матче с "Енисеем" (2:2) забил гол. Замкнул первую тройку списка полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо (382), парагваец забил победный гол в матче с "Крыльями Советов" (2:1).
Теги: Жемалетдинов Локомотив
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