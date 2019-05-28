Руководители «Спартака» решили не снимать Кононова. И, как пишут, продлили контракт с Мелкадзе

Цель «чемпионство» на следующий сезон для наставника «красно-белых» не стоит: только место в зоне Лиги Чемпионов и победа в Кубке. Итоги собрания совета директоров московской команды.После проваленного матча в Оренбурге многие болельщики ждали, что Леонид Федун, несмотря на пару недель назад выраженное доверие к главному тренеру, передумает и снимет Кононова. Не срослось. Ещё до окончания заседания совета директоров вышел Андрей Федун, брат владельца, и сказал:- Все остаются, всё хорошо, - и стало понятно, что на летний кубок «Матч Премьер» у «Спартака» всё ещё высокие шансы.Перед началом собрания журналисты засняли входящих в здание священников. Может, боссы «красно-белых» уже готовы идти на любые меры?Может, таким образом Леонид Федун хочет застраховаться от попадания в квалификации Лиги Европы на кипрский АЕК (он начнёт с третьего раунда)?Естественно, что подтверждённой информации от совета директоров по многим вопросам не дождёшься. Поэтому дальше будет много инсайдов от журналистов.Мы точно знаем, что «Спартак» оставил Кононова на следующий сезон. Тренер был сам недоволен своей работой. На официальном сайте было сформулировано так: «критически оценил итоги своей работы». Правда, было бы что оценивать, всё и так на поверхности: ни одну задачу на сезон команда не выполнила. В РПЛ пятое место, в Кубке вылет в четвертьфинале, в Лиге Европы историческое последнее место в группе.Стали известны и цели на следующий год. Место в групповом этапе Лиги чемпионов (минимум второе место), победа в Кубке и выход в групповой этап ЛЕ (то есть пройти квалификацию). Последнее будет особенно трудно.В очередной раз писали о трансферных целях, но тут ничего нового: ещё при назначении Цорна сообщали, что москвичи в первую очередь хотят получить атакующего центрального полузащитника.Дальше были приняты решения (или только озвучены), что делать с отдельными игроками летом. По данным «Спорт-Экспресса», «Спартак» расстанется с Денисом Глушаковым (контракт до июня 2020-го), Софьяном Ханни (контракт до июня 2021-го), Александром Ташаевым (контракт до июня 2022-го) и Жано Ананидзе (в аренде в «Крыльях», контракт до июня 2021-го).- Вопрос расставания с Глушаковым в финансовой плоскости - как быстро решат по деньгам/отступным, - написал в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.Опять же – практически ничего нового. По всем этим кандидатам сообщали журналисты и раньше.Свежее подъехало по поводу нещадно критикуемого Мелкадзе. Нападающего, у которого за 37 матчей в РПЛ ни одного гола, продлили. Об этом сообщил «Чемпионат», не назвав никаких подробностей. До этого писали (и это косвенно подтверждал агент футболиста), что клуб и Мелкадзе не могли договориться по поводу условий.Видимо, в клубе всё-таки пошли на уступки.Также «Спорт-Экспресс» сообщил, что клуб уменьшил бюджет на следующий сезон – до 90 млн евро. Насчёт прошлого сезона точных цифр не было, но журналисты писали, что бюджет был на 30 млн евро больше.А ещё наконец-то назначили сменщика легендарного Трахтенберга. Вместо и.о. Папенкова будет работать Антон Лисин. Ранее он занимал аналогичную должность в оргкомитете «Россия-2018».