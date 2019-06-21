Глушаков, Тарасов и Кудряшов. Сборная свободных футболистов с российским паспортом

Этим летом освободился целый ряд игроков, из которых можно собрать неплохую по меркам нашей лиги команду. Большинство из них – в солидном футбольном возрасте. О ветеранах, которым нужно искать новый клубЗимой Джанаев покинул «Рубин», который начал торопливо переподписывать контракты с лидерами на менее выгодных условиях, и поехал играть в польский «Медзь». Там Сослан провёл семь матчей, но стороны о пролонгации соглашения не договорились. Теперь 32-летний вратарь без клуба. Об интересе в России журналисты не пишут. Зато сообщали о том, что Джанаева хочет забрать «Легия».Питерцы не стали продлевать контракт с Лодыгиным, который провёл последние полгода в Греции. Никаких слухов насчёт греко-российского вратаря нет: непонятно, собирается ли он продолжать карьеру в России или хочет окончательно вернуться в Элладу.«Спартак» перестраивается этим летом. Клуб расторг контракт не только с Глушаковым и Боккетти, но и с Дмитрием Комбаровым. Левый защитник говорит, что хочет играть ещё, только вот отечественным грандам он точно не нужен.Скорее всего, Комбаров окажется в «Сочи», на товарищеском матче которого его уже заметил журналист Иван Карпов.Последние полгода Кудряшова были во многом похожи на историю Джанаева. Он покинул тонущий «Рубин» и отправился за границу – играть в «Истанбуле». Там провёл 8 игр, даже забил, но упустил вместе с командой чемпионство и не договорился с турецким руководством. Ходят слухи, Кудряшовым заинтересован «Зенит».После такого мощного выступления за сборную – неудивительно.Роман проиграл конкуренцию и сидел с зимы на лавке «Фенербахче». Сообщалось, что клуб хотел расторгнуть контракт, но Нойштедтер предпочёл спокойно получать зарплату. Ехать в Россию (это было известно, когда Роману ещё выдавали российский паспорт) игрок (или его жена) не особо хочет. По информации журналистов, Нойштедтер вероятнее всего останется в Турции.Насчёт Игнатьева неизвестно наверняка (контракт с «Локо» кончается 30 июня), но, похоже, с «железнодорожниками» правый защитник расстанется. Клуб купил на его позицию Живоглядова из «Уфы», а в переговорах (судя по тому, что говорилось публично) уже давно нет подвижек. А ведь игрок сборной России!Разрыв контракта с «красно-белыми» получился шумным, так что забыть о Глушакове даже при большом желании не получилось бы. Бывший капитан москвичей, наверняка уставший от бесконечных скандалов, отправится в «Сочи». Он вместе с Комбаровым присутствовал на товарищеском матче этой команды с «Лучом».«Локомотив» не стал продлевать опорного полузащитника, существенно сбавившего после чемпионского сезона. Об этом рассказал Юрий Сёмин. Правда, учитывая нынешнюю несогласованность между руководством и главным тренером, даже после такого подтверждения нельзя быть до конца уверенным в том, что клуб уже принял решение.Насчёт Дмитрия – стандартный набор середняков для доигрывающих российских игроков. Если бы не паспорт, пришлось бы совсем трудно, а так местечко наверняка найдется.Самым вероятным разрешением ситуации с безработным положением Торбинского станет завершение карьеры. Он в уже совсем солидном (по спортивным меркам) возрасте, да и последний сезон удался так себе – 14 матчей, 1 гол и вылет из премьер-лиги с «Енисеем».Но сам игрок рассказывал, что пока не уверен, что будет заканчивать. Вдруг его решится взять кто-нибудь из новичков лиги?Зимой Самедов переехал в Самару. Там провёл пару ярких матчей, после чего получил травму – и выбыл до конца сезона. В стыковых играх «Крылья» бодались уже без него.Sport24 сообщает, что Самара продлит контракт с Александром ещё на один год. Это, конечно, рискованно, но «Крыльям» не привыкать к неочевидным трансферным решениям.Защитник регулярно и неплохо играл под руководством Карпина, но после окончания сезона (к удивлению многих) договориться с защитником боссы «Ростова» не сумели. «Чемпионат» сообщал, что сам игрок отклонил предложение – и теперь вынужден искать новый клуб.Из того же источника известно про интерес московского «Динамо». Но тяжело предугадать, как экс-«спартаковца» примут болельщики.Случай тяжёлый. «Рубин» избавился от нападающего, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, и при этом наверняка не жалеет об этом. Бухаров провёл 21 матч в прошлом сезоне (правда, далеко не всегда он проводил полтора часа на поле), ни разу не забил и отметился только голевой передачей. Учитывая аппетиты российских игроков, найти команду Александру будет очень сложно.