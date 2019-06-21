Наконец-то приехал. «Спартак» купил Понсе
Нападающий, о подписании которого «красно-белыми» уже несколько недель ходили слухи, официально стал игроком Народной команды. Хотя сообщалось, что Федун хотел сначала продать Зе Луиша
У настрадавшегося за последний год «Спартака» новый форвард. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что президент клуба Леонид Федун не давал добро на покупку новичков, ждал, когда продадут Зе Луиша. Якобы из-за проблем с финансовым фейр-плей.
Но Цорн с португальцами так и не договорился (сообщали, что «Порту» и «Спартак» расходятся в цене), а Понсе уже приехал. Так что либо совсем скоро придется прощаться с Бонифацием, либо клубы поняли, что сделки не будет – и Федун всё-таки согласился на приобретение.
Гильерме в «Спартак», Зе Луиш на выход? Трансферные слухи вокруг «красно-белых»
Понсе 22 года, он аргентинец (никто же не подумал, что речь идёт о недавнем игроке «Анжи»?) и земляк Месси (они оба из города Росарио). «Спартак» платил за игрока итальянской «Роме». Именно этому клубу принадлежали права на футболиста, но при этом Понсе ни разу не сыграл за римлян.
Заплатили «красно-белые», вероятнее всего, 7 миллионов евро. Именно такую цифру называл «Спорт-Экспресс». «Чемпионат» полагает, что было заплачено на 2 миллиона больше.
До 18-ти Эсекьель Понсе выступал на родине и пачками клал за молодёжные команды «Ньюэллс Олд Бойз». Во взрослом аргентинском футболе он себя толком и не попробовал. А четыре года назад его приобрела итальянская «Рома» (цена вопроса – 4 млн евро), но, переехав в Европу, Понсе почти сразу порвал «кресты».
Когда молодой игрок восстановился, ему дали шанс в молодёжной команде. Там он показал себя прилично, но отправился по арендам. Сначала была испанская «Гранада» и всего лишь 2 мяча за сезон. Дальше – Франция. Но и в «Лилле» Понсе не сумел проявить себя (3 гола).
Завершившийся сезон он провёл в греческом чемпионате. На третий раз «Рома» отдала его в АЕК. И там у нападающего наконец-то пошло. В Греции Понсе забил 16 голов в чемпионате (оказался вторым в гонке бомбардиров), еще 3 – в кубке страны. Оставаться в команде на второй сезон он отказался – захотел в более сильный чемпионат.
Выбор «красно-белые» сделали, конечно, крайне рискованный. «Спартак» заплатил очень серьёзные деньги по нынешним российским меркам (уже давно не начало десятых, когда что угодно себе позволяли «Анжи» и «Зенит»), так ещё и за крайне нестабильного игрока – Понсе пока что оправдал себя только в одной аренде. А Греция – это надо обязательно учитывать - крайне специфическое (речь о футболе) место.
В чём его сильные стороны? В Греции Понсе много забивал головой, был хорош в дриблинге. Но при этом для подыгрыша этот вариант не лучший – аргентинцу не всегда хватает тонкости и видения поля. Стоит ли такой футболист 7 миллионов евро? Если предположить, что он будет расти, безусловно стоит.
Только вот часто ли в «Спартаке», где распять готовы за любую ошибку, выстреливают нестабильные игроки?
Вот что насчет него рассказал греческий журналист Василис Темпелис:
- Понсе игрок штрафной, его сильное качество — игра головой. Если в «Спартаке» есть хорошие крайние защитники, которые могут здорово навесить (особенно справа), то с их помощью Понсе способен забить много голов. Он дважды оформлял дубли после ударов головой («Арису» и ПАСу) в прошедшем сезоне.
Еще он отрабатывает в обороне, помогает защитникам, активно прессингует и приносит много пользы команде. Добавлю, что Понсе хороший парень, он скромен и не болтает лишнего. Правда он не любит журналистов и избегает пресс-конференций, но это не главное для футболиста, - приводит его слова телеграм-канал «Инсайды от Карпа».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт «Спартака»
??? Добро пожаловать в красно-белую семью, Эсекель!#Спартак #силавединстве #Понсе #Ponce pic.twitter.com/3hEkRfrkyW— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 21, 2019
У настрадавшегося за последний год «Спартака» новый форвард. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что президент клуба Леонид Федун не давал добро на покупку новичков, ждал, когда продадут Зе Луиша. Якобы из-за проблем с финансовым фейр-плей.
Но Цорн с португальцами так и не договорился (сообщали, что «Порту» и «Спартак» расходятся в цене), а Понсе уже приехал. Так что либо совсем скоро придется прощаться с Бонифацием, либо клубы поняли, что сделки не будет – и Федун всё-таки согласился на приобретение.
Гильерме в «Спартак», Зе Луиш на выход? Трансферные слухи вокруг «красно-белых»
Понсе 22 года, он аргентинец (никто же не подумал, что речь идёт о недавнем игроке «Анжи»?) и земляк Месси (они оба из города Росарио). «Спартак» платил за игрока итальянской «Роме». Именно этому клубу принадлежали права на футболиста, но при этом Понсе ни разу не сыграл за римлян.
Заплатили «красно-белые», вероятнее всего, 7 миллионов евро. Именно такую цифру называл «Спорт-Экспресс». «Чемпионат» полагает, что было заплачено на 2 миллиона больше.
До 18-ти Эсекьель Понсе выступал на родине и пачками клал за молодёжные команды «Ньюэллс Олд Бойз». Во взрослом аргентинском футболе он себя толком и не попробовал. А четыре года назад его приобрела итальянская «Рома» (цена вопроса – 4 млн евро), но, переехав в Европу, Понсе почти сразу порвал «кресты».
Когда молодой игрок восстановился, ему дали шанс в молодёжной команде. Там он показал себя прилично, но отправился по арендам. Сначала была испанская «Гранада» и всего лишь 2 мяча за сезон. Дальше – Франция. Но и в «Лилле» Понсе не сумел проявить себя (3 гола).
Завершившийся сезон он провёл в греческом чемпионате. На третий раз «Рома» отдала его в АЕК. И там у нападающего наконец-то пошло. В Греции Понсе забил 16 голов в чемпионате (оказался вторым в гонке бомбардиров), еще 3 – в кубке страны. Оставаться в команде на второй сезон он отказался – захотел в более сильный чемпионат.
Выбор «красно-белые» сделали, конечно, крайне рискованный. «Спартак» заплатил очень серьёзные деньги по нынешним российским меркам (уже давно не начало десятых, когда что угодно себе позволяли «Анжи» и «Зенит»), так ещё и за крайне нестабильного игрока – Понсе пока что оправдал себя только в одной аренде. А Греция – это надо обязательно учитывать - крайне специфическое (речь о футболе) место.
В чём его сильные стороны? В Греции Понсе много забивал головой, был хорош в дриблинге. Но при этом для подыгрыша этот вариант не лучший – аргентинцу не всегда хватает тонкости и видения поля. Стоит ли такой футболист 7 миллионов евро? Если предположить, что он будет расти, безусловно стоит.
Только вот часто ли в «Спартаке», где распять готовы за любую ошибку, выстреливают нестабильные игроки?
Вот что насчет него рассказал греческий журналист Василис Темпелис:
- Понсе игрок штрафной, его сильное качество — игра головой. Если в «Спартаке» есть хорошие крайние защитники, которые могут здорово навесить (особенно справа), то с их помощью Понсе способен забить много голов. Он дважды оформлял дубли после ударов головой («Арису» и ПАСу) в прошедшем сезоне.
Еще он отрабатывает в обороне, помогает защитникам, активно прессингует и приносит много пользы команде. Добавлю, что Понсе хороший парень, он скромен и не болтает лишнего. Правда он не любит журналистов и избегает пресс-конференций, но это не главное для футболиста, - приводит его слова телеграм-канал «Инсайды от Карпа».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт «Спартака»