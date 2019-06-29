Сутормин перешёл в «Рубин». Петербург предложил слишком мало?
Воспитанник «Зенита», которого активно сватали в команду Семака этим летом, подписал контракт с малокровной Казанью. О том, почему транфер главной звезды «Оренбурга» мог быть со всех сторон лучше
Мы уже подробно рассказывали и про главную роль Сутормина в самобытном «Оренбурге», который импонировал большинству более-менее нейтральных болельщиков в прошедшем сезоне, и про связь игрока с петербургским «Зенитом». Но после такого внезапного (а многие ещё ненароком могут подумать, что и маловажного) перехода будет не лишним повторить. В Казань переехал очень серьёзный футболист (если ориентироваться на последние несколько месяцев).
В 2012-м Сутормин, покинув питерскую молодёжку, ушёл во взрослое плавание. Поначалу оно складывалось не очень: полузащитник дрейфовал вдалеке от элитного российского дивизиона. Два года в ПФЛ, затем переезд в «Волгарь» - до минувшего сезона Алексей ни разу не играл в премьер-лиге. Но полтора года назад он переехал в «Оренбург» и вместе с ним поднялся на уровень вышел. И начал шуметь вместе с яркой командой Федотова.
Сутормин провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Играя инсайда, стал лучшим бомбардиром команды (забил столько же, сколько Дзюба и Фарфан) и привлёк к себе заслуженное внимание. Сутормин оказался инициативен, тонок и при этом работоспособен. И если бы в «Оренбурге» более удачно играли нападающие (например, начал попадать в ворота деревянный Деспотович), статистика полузащитника оказалась бы ещё более впечатляющей.
Приятный бонус: Сутормин универсален. В своё время он играл даже крайнего защитника, правда, как сам говорил, не очень успешно действовал в отборе. Вот и получается чуть ли не идеальный портрет футболиста для нашей страны – российский паспорт, скорость, острота и при этом работоспособность.
«Зенит» и контракт
В Петербург воспитанника «Зенита» отправляли ещё зимой. Тогда у клуба и Сутормина не срослось, но это только пошло на пользу. Действующий чемпион с пополнением в лице Ракицкого, Азмуна и Барриоса успешно отстаивал первое место, а Сутормин проводил замечательную весну. Он даже попал в расширенную сборную России. Правда, на матчи против Сан-Марино и Кипра по окончательному решению Черчесова так и не поехал.
Летом переговоры возобновились. Судя по информации «Спорт-Экспресса», в «Зените» были уверены в своём желании приобрести Сутормина. Но начались трения по контракту.
Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале писал, что шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов предлагал Сутормину сначала 400 тысяч евро в год, потом – 500 и 600. При этом по условиям контракта зарплата игрока должна была расти каждый год (соглашение было рассчитано на 5 лет).
Но есть подвох. Зарплата Сутормина в «Зените» росла бы каждый год на 200 тысяч, если бы он проводил в составе 60% матчей (читай: стал игроком основного состава). При этом даже при всех успехах Сутормина в Петербурге к 2024 году личка игрока выросла бы лишь до 1,6 миллиона евро в год.
С одной стороны, 10 миллионов рублей в месяц зарплата явно неплохая. С другой стороны, Сутормин должен был впахивать несколько лет ради того, чтобы его зарплата... Стала немногим больше, чем у Заболотного, который последний год служит посмешищем для футбольном публики. Согласитесь, сомнительное предложение.
Понятное дело, что Сутормин, может, больше и не заслуживает. Но как вы собираетесь убедить в этом футболиста с российским паспортом? Они привыкли к совершенно другим условиям существования (10 млн рублей в месяц это не предел фантазий), а наше руководство недавно приняло решение упрочить лимит. Так что судить за отказ Сутормина как-то не получается.
Чемпион хочет взять Сутормина и не продлевает Лодыгина. Как там дела у «Зенита»?
Что с «Рубином»?
В итоге «Зенит» допереговаривался до того, что Сутормин поехал играть в Казань.
А в Казани сейчас мало хорошего.
По ходу сезона оттуда сбежали Азмун, Кудряшов и Джанаев. Уже летом команду покинули Полоз и Байрамян (закончилась аренда), а ещё Бухаров и Калинин. Но что самое страшное – команду оставил Бердыев. Тренирует «Рубин» теперь Шаронов.
Что будет делать Казань в новом сезоне? Похоже, спасаться от вылета. Без Бердыева «Рубин» не умеет существовать адекватно. Безумных растрат (которые были во времена Грасии) на этот раз мы не увидим, поскольку с деньгами в столице Татарстана совсем плохо. Зато придётся стать свидетелями нищенского существования казанского клуба.
Сутормину, конечно, на пользу это не пойдёт. Такому игроку было бы очень полезно играть в одной команде с умелыми игроками, потому что только в таком случае полузащитник сможет выйти на новый уровень. А соработничать с теми, кто при нормальных временах даже не приближался к основе «Рубина», - ну такое. Лучше уже было остаться в «Оренбурге».
С другой стороны, пробиться в основной состав в «Зените» было бы совсем сложно. А в «Рубине» Сутормин наверняка станет одним из основных футболистов. Но тогда снова возникает вопрос – а зачем тогда надо было уходить из «Оренбурга»? У них на еврокубки шансов намного больше.
Видимо, вопрос разрешился в финансовой плоскости.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт "Оренбурга", "Чемпионат"
Алексей Сутормин подписал четырёхлетний контракт с нашей командой! ??— «Рубин» Казань (@fcrk) June 29, 2019
Добро пожаловать! ???
Подробнее ?? https://t.co/zgMEpuxVZM pic.twitter.com/9kmVrqsQX5
Мы уже подробно рассказывали и про главную роль Сутормина в самобытном «Оренбурге», который импонировал большинству более-менее нейтральных болельщиков в прошедшем сезоне, и про связь игрока с петербургским «Зенитом». Но после такого внезапного (а многие ещё ненароком могут подумать, что и маловажного) перехода будет не лишним повторить. В Казань переехал очень серьёзный футболист (если ориентироваться на последние несколько месяцев).
В 2012-м Сутормин, покинув питерскую молодёжку, ушёл во взрослое плавание. Поначалу оно складывалось не очень: полузащитник дрейфовал вдалеке от элитного российского дивизиона. Два года в ПФЛ, затем переезд в «Волгарь» - до минувшего сезона Алексей ни разу не играл в премьер-лиге. Но полтора года назад он переехал в «Оренбург» и вместе с ним поднялся на уровень вышел. И начал шуметь вместе с яркой командой Федотова.
Сутормин провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Играя инсайда, стал лучшим бомбардиром команды (забил столько же, сколько Дзюба и Фарфан) и привлёк к себе заслуженное внимание. Сутормин оказался инициативен, тонок и при этом работоспособен. И если бы в «Оренбурге» более удачно играли нападающие (например, начал попадать в ворота деревянный Деспотович), статистика полузащитника оказалась бы ещё более впечатляющей.
Приятный бонус: Сутормин универсален. В своё время он играл даже крайнего защитника, правда, как сам говорил, не очень успешно действовал в отборе. Вот и получается чуть ли не идеальный портрет футболиста для нашей страны – российский паспорт, скорость, острота и при этом работоспособность.
«Зенит» и контракт
В Петербург воспитанника «Зенита» отправляли ещё зимой. Тогда у клуба и Сутормина не срослось, но это только пошло на пользу. Действующий чемпион с пополнением в лице Ракицкого, Азмуна и Барриоса успешно отстаивал первое место, а Сутормин проводил замечательную весну. Он даже попал в расширенную сборную России. Правда, на матчи против Сан-Марино и Кипра по окончательному решению Черчесова так и не поехал.
Летом переговоры возобновились. Судя по информации «Спорт-Экспресса», в «Зените» были уверены в своём желании приобрести Сутормина. Но начались трения по контракту.
Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале писал, что шеф-скаут «Зенита» Антон Евменов предлагал Сутормину сначала 400 тысяч евро в год, потом – 500 и 600. При этом по условиям контракта зарплата игрока должна была расти каждый год (соглашение было рассчитано на 5 лет).
Но есть подвох. Зарплата Сутормина в «Зените» росла бы каждый год на 200 тысяч, если бы он проводил в составе 60% матчей (читай: стал игроком основного состава). При этом даже при всех успехах Сутормина в Петербурге к 2024 году личка игрока выросла бы лишь до 1,6 миллиона евро в год.
С одной стороны, 10 миллионов рублей в месяц зарплата явно неплохая. С другой стороны, Сутормин должен был впахивать несколько лет ради того, чтобы его зарплата... Стала немногим больше, чем у Заболотного, который последний год служит посмешищем для футбольном публики. Согласитесь, сомнительное предложение.
Понятное дело, что Сутормин, может, больше и не заслуживает. Но как вы собираетесь убедить в этом футболиста с российским паспортом? Они привыкли к совершенно другим условиям существования (10 млн рублей в месяц это не предел фантазий), а наше руководство недавно приняло решение упрочить лимит. Так что судить за отказ Сутормина как-то не получается.
Чемпион хочет взять Сутормина и не продлевает Лодыгина. Как там дела у «Зенита»?
Что с «Рубином»?
В итоге «Зенит» допереговаривался до того, что Сутормин поехал играть в Казань.
ФНЛ, говорите? ? pic.twitter.com/787srVdHCq— «Рубин» Казань (@fcrk) June 29, 2019
А в Казани сейчас мало хорошего.
По ходу сезона оттуда сбежали Азмун, Кудряшов и Джанаев. Уже летом команду покинули Полоз и Байрамян (закончилась аренда), а ещё Бухаров и Калинин. Но что самое страшное – команду оставил Бердыев. Тренирует «Рубин» теперь Шаронов.
Что будет делать Казань в новом сезоне? Похоже, спасаться от вылета. Без Бердыева «Рубин» не умеет существовать адекватно. Безумных растрат (которые были во времена Грасии) на этот раз мы не увидим, поскольку с деньгами в столице Татарстана совсем плохо. Зато придётся стать свидетелями нищенского существования казанского клуба.
Сутормину, конечно, на пользу это не пойдёт. Такому игроку было бы очень полезно играть в одной команде с умелыми игроками, потому что только в таком случае полузащитник сможет выйти на новый уровень. А соработничать с теми, кто при нормальных временах даже не приближался к основе «Рубина», - ну такое. Лучше уже было остаться в «Оренбурге».
С другой стороны, пробиться в основной состав в «Зените» было бы совсем сложно. А в «Рубине» Сутормин наверняка станет одним из основных футболистов. Но тогда снова возникает вопрос – а зачем тогда надо было уходить из «Оренбурга»? У них на еврокубки шансов намного больше.
Видимо, вопрос разрешился в финансовой плоскости.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт "Оренбурга", "Чемпионат"