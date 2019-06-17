Чемпион хочет взять Сутормина и не продлевает Лодыгина. Как там дела у «Зенита»?
Питерцы намерены усилиться перед защитой титула – на прицеле у лучшей команды прошедшего сезона их же воспитанник и по совместительству самый результативный игрок «Оренбурга». При этом «Зенит» покинет Лодыгин. Об этом, а также о позиции, которая ещё нуждается в укреплении
Лодыгин «Зениту» не нужен
Это стало понятно, ещё в прошлом августе. Даже раньше – когда в Петербурге раскрылся Лунёв. Но последний шанс Лодыгин получил чуть меньше года назад, когда «Зенит» играл в квалификации Лиги Европы и схлопотал 0:4 в Минске. Первые же три удара в створ оказались результативными, ну а мяч, пропущенный Лодыгиным со штрафного, оказался даже слегка неприличным.
До зимы Лодыгин просидел в «Зените», а затем собрался в греческую аренду – на полгода он стал игроком «Олимпиакоса».
Лодыгин - в "Олимпиакосе". Провожаем Юрия подборкой его собственных ляпов
Там сразу пошло как-то не очень: в дебютной игре Лодыгин пропустил после единственного удара в створ за матч. В итоге российский вратарь сыграл в чемпионате за полгода только два раза (один раз вышел в матче на Кубок). О Лодыгине мы вспоминали, только когда он поддерживал из Греции Кокорина и Мамаева.
Аренда провалилась. В «Зените» этого было достаточно. Вчера генеральный директор клуба Александр Медведев заявил:
- Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали, - приводит слова Медведева ТАСС.
Теперь в «Зените» останутся только Лунёв и Кержаков. На этой почве переживать болельщикам нет смысла – Лунёв, пусть и скандалит в аэропортах, стоит исправно (было единственный провал в конце прошлой осени), а Кержаков отличный вариант на подмену.
Приедет ли Сутормин?
«Спорт-Экспресс» сообщает, что этим летом «Зенит» купит своего воспитанника. В 2012-м Сутормин покинул питерскую молодёжку и начал скитаться по второму и первому дивизионам. Два года в ПФЛ, затем переезд в «Волгарь» - до минувшего сезона Алексей ни разу не играл в премьер-лиге.
Но полтора года назад он переехал в «Оренбург», а с ним поднялся в элитный дивизион. И начал шуметь вместе с самобытной и яркой командой Федотова.
Сутормин провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Играя инсайда, стал лучшим бомбардиром команды (забил столько же, сколько Дзюба и Фарфан) и привлёк к себе заслуженное внимание. Сутормин оказался инициативен, тонок и при этом работоспособен. И если бы в «Оренбурге» более удачно играли нападающие (например, начал попадать в ворота деревянный Деспотович), статистика полузащитника оказалась бы ещё более впечатляющей.
Приятный бонус – Сутормин универсален. В своё время он играл даже крайнего защитника, правда, как сам говорил, не очень успешно действовал в отборе. Вот и получается чуть ли не идеальный портрет футболиста для нашей страны – российский паспорт, скорость, острота и при этом работоспособность.
Сутормина, ходили слухи, хотели забрать ещё зимой, но тогда не срослось. За полгода футболист только подтвердил, что заслуживает вызова. Он даже попал в расширенную сборную России, правда, на матча против Сан-Марино и Кипра так и не поехал.
Никто не даст гарантии, что привыкший к контратакующей игре Сутормин моментально вольётся в чемпионский состав и легко справится с давлением большой команды. Но кандидатурой для наших топ-клубов Сутормин выглядит на данный момент очень привлекательной. Он, конечно, уже не молод (игроку 25), но разве это приговор?
Правда, может и получиться, как это было с выстрелившим Стоцким...
Что ещё нужно усилить?
Зимой «Зенит» провёл потрясающую кампанию и снял почти все кадровые вопросы. Осталась – и остаётся на данный момент – только одна незакрытая позиция. Речь о левом фланге обороны.
Набиуллин, который долгое время слыл в Казани главной футбольной надеждой России, в Петербурге деградировал до уровня среднего крайнего защитника, который не может предложить необходимый атакующий объём. Семак уже давно пытается изменить ситуацию на этом краю. Зимой вроде бы уже договорились о покупке Акуньи, но не срослось, как сообщали, уже на последнем этапе.
Не так давно Александр Медведев рассказывал, что Жирков остаётся в «Зените». Юрий ещё может, но у него возраст и травмы. Даже если он выдаст уровень на следующий сезон, Петербург вынужден задумываться о покупке кого-нибудь на смену.
Теперь, кстати, есть вопросы и насчёт правого фланга. Закончил Анюков, то есть остаётся один Смольников. По нему возникает тоже очень много претензий, пусть и не настолько категоричных.
Но в любом случае на носу Лига чемпионов. Если руководство «Зенита» не хочет повторить путь всех наших команд за последние несколько лет, фланги этим летом надо обязательно усиливать.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: matchtv.ru, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Алексей Даничев
Лодыгин «Зениту» не нужен
Это стало понятно, ещё в прошлом августе. Даже раньше – когда в Петербурге раскрылся Лунёв. Но последний шанс Лодыгин получил чуть меньше года назад, когда «Зенит» играл в квалификации Лиги Европы и схлопотал 0:4 в Минске. Первые же три удара в створ оказались результативными, ну а мяч, пропущенный Лодыгиным со штрафного, оказался даже слегка неприличным.
До зимы Лодыгин просидел в «Зените», а затем собрался в греческую аренду – на полгода он стал игроком «Олимпиакоса».
Лодыгин - в "Олимпиакосе". Провожаем Юрия подборкой его собственных ляпов
Там сразу пошло как-то не очень: в дебютной игре Лодыгин пропустил после единственного удара в створ за матч. В итоге российский вратарь сыграл в чемпионате за полгода только два раза (один раз вышел в матче на Кубок). О Лодыгине мы вспоминали, только когда он поддерживал из Греции Кокорина и Мамаева.
Аренда провалилась. В «Зените» этого было достаточно. Вчера генеральный директор клуба Александр Медведев заявил:
- Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали, - приводит слова Медведева ТАСС.
Теперь в «Зените» останутся только Лунёв и Кержаков. На этой почве переживать болельщикам нет смысла – Лунёв, пусть и скандалит в аэропортах, стоит исправно (было единственный провал в конце прошлой осени), а Кержаков отличный вариант на подмену.
Приедет ли Сутормин?
«Спорт-Экспресс» сообщает, что этим летом «Зенит» купит своего воспитанника. В 2012-м Сутормин покинул питерскую молодёжку и начал скитаться по второму и первому дивизионам. Два года в ПФЛ, затем переезд в «Волгарь» - до минувшего сезона Алексей ни разу не играл в премьер-лиге.
Но полтора года назад он переехал в «Оренбург», а с ним поднялся в элитный дивизион. И начал шуметь вместе с самобытной и яркой командой Федотова.
Сутормин провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 2 ассиста. Играя инсайда, стал лучшим бомбардиром команды (забил столько же, сколько Дзюба и Фарфан) и привлёк к себе заслуженное внимание. Сутормин оказался инициативен, тонок и при этом работоспособен. И если бы в «Оренбурге» более удачно играли нападающие (например, начал попадать в ворота деревянный Деспотович), статистика полузащитника оказалась бы ещё более впечатляющей.
Приятный бонус – Сутормин универсален. В своё время он играл даже крайнего защитника, правда, как сам говорил, не очень успешно действовал в отборе. Вот и получается чуть ли не идеальный портрет футболиста для нашей страны – российский паспорт, скорость, острота и при этом работоспособность.
Сутормина, ходили слухи, хотели забрать ещё зимой, но тогда не срослось. За полгода футболист только подтвердил, что заслуживает вызова. Он даже попал в расширенную сборную России, правда, на матча против Сан-Марино и Кипра так и не поехал.
Никто не даст гарантии, что привыкший к контратакующей игре Сутормин моментально вольётся в чемпионский состав и легко справится с давлением большой команды. Но кандидатурой для наших топ-клубов Сутормин выглядит на данный момент очень привлекательной. Он, конечно, уже не молод (игроку 25), но разве это приговор?
Правда, может и получиться, как это было с выстрелившим Стоцким...
Что ещё нужно усилить?
Зимой «Зенит» провёл потрясающую кампанию и снял почти все кадровые вопросы. Осталась – и остаётся на данный момент – только одна незакрытая позиция. Речь о левом фланге обороны.
Набиуллин, который долгое время слыл в Казани главной футбольной надеждой России, в Петербурге деградировал до уровня среднего крайнего защитника, который не может предложить необходимый атакующий объём. Семак уже давно пытается изменить ситуацию на этом краю. Зимой вроде бы уже договорились о покупке Акуньи, но не срослось, как сообщали, уже на последнем этапе.
Не так давно Александр Медведев рассказывал, что Жирков остаётся в «Зените». Юрий ещё может, но у него возраст и травмы. Даже если он выдаст уровень на следующий сезон, Петербург вынужден задумываться о покупке кого-нибудь на смену.
Теперь, кстати, есть вопросы и насчёт правого фланга. Закончил Анюков, то есть остаётся один Смольников. По нему возникает тоже очень много претензий, пусть и не настолько категоричных.
Но в любом случае на носу Лига чемпионов. Если руководство «Зенита» не хочет повторить путь всех наших команд за последние несколько лет, фланги этим летом надо обязательно усиливать.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: matchtv.ru, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Алексей Даничев